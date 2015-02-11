Паспорт сделки умрет. Но банки не перестанут следить за клиентами

Паспорт сделки, один из основных документов, сопровождающих экспортно-импортные контракты российских предприятий, отменяется с 1 января 2018 года. На место этого документа придет система учета валютных контрактов. Бухгалтеры понимают, что ЦБ слегка облегчает им жизнь, но считают, что банки все равно будут вчитываться в каждую строчку валютных контрактов.

Недавно Минюст зарегистрировал новую инструкцию Банка России по валютному контролю – 181-И. Инструкция устанавливает правила, по которым резиденты и нерезиденты будут представлять банкам, сопровождающим операции в валюте, подтверждающие документы и сведения при валютных операциях.

Вместо паспортов сделки Банк России внедряет учет экспортных контрактов в банке. Для постановки на учет контракта клиенту, у которого планируется платеж в валюте, нужно будет представить банку:

– общие сведения об экспортном контракте (вид экспортного контракта, его дату, номер, наименование валюты экспортного контракта, сумму обязательств, предусмотренную экспортным контрактом, дату завершения исполнения обязательств по экспортному контракту);

– реквизиты нерезидента, выступающего стороной (сторонами) по экспортному контракту (наименование компании и название страны).

Банк должен будет зарегистрировать контракт и присвоить ему уникальный номер.

Правда, регистрировать нужно будет не все контракты. В главе 4 новой инструкции указаны виды договоров, которые потребуют регистрации. Кроме того, для этих договоров предусмотрен и денежный лимит: для импортных контрактов и кредитных договоров – 3 млн рублей, для экспортных договоров – 6 млн рублей.

Основным изменением в новой инструкции по валютному контролю стала отмена паспортов сделок. Сейчас они в обязательном порядке оформляются, если цена контракта или кредитного договора, заключенного с нерезидентом, в эквиваленте составляет 50 тыс. долларов и более, говорит ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. По ее словам, новая инструкция призвана сделать валютный контроль более либеральным.

Помимо отмены паспортов сделок, новая инструкция содержит множество других новых моментов. В частности, она отменяет обязательные справки о валютных операциях, хотя представлять в банк документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, компаниям, проводящим валютные платежи, все равно придется.

С паспортами сделок у компаний действительно возникали проблемы, например начислялись штрафы и пени при несвоевременном поступлении валюты за поставленный товар, отмечает Щурихина.

Новый подход позволит также существенно сократить затраты времени на взаимодействие предпринимателей с банками: заполнять документы будут сами кредитные организации.

Отмена паспортов сделок не отменяет того, что компании должны продолжать соблюдать нормы валютного законодательства

Новая инструкция меняет подход к валютным операциям даже с чисто технической точки зрения: сейчас любая неправильно поставленная запятая в паспорте сделки может быть признана банком ошибкой и послужить формальным поводом для «разворота» паспорта сделки, что влечет за собой штрафы, говорит бухгалтер холдинга «Банки.ру» Виктор Вышиванный. Правда, добавляет он, отмена паспортов сделок не отменяет того, что компании должны продолжать соблюдать нормы валютного законодательства. Так что банки, возможно, повысят требования к заполнению валютных контрактов и будут вникать в те мелочи, на которые раньше внимания не обращали.

Кроме того, новая инструкция исключает необходимость представления резидентами документов, связанных с проведением валютных операций, по договорам (контрактам), заключенным с нерезидентами, если сумма обязательств в эквиваленте составляет менее 200 тыс. рублей.

Екатерина Щурихина также обращает внимание на то, что компании с нового года могут предоставлять документы в банк в электронном виде в порядке, согласованном банком с резидентом. Это тоже должно облегчить процесс взаимодействия банка и клиента.