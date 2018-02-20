Главбух как финдир: балансовый метод планирования показателей развития компании

Составление финансовых планов — важная часть общей системы планирования деятельности любой компании. Необходимость составления планов обусловлена многими причинами, среди которых наиболее существенной является возможная ограниченность материальных, финансовых и других видов ресурсов для развития компании, требующая оптимизации экономических последствий их использования.

Чтобы спланировать деятельность компании даже на следующий год, нужно определить значения целевых показателей, в первую очередь выручки от продаж, и условия, при которых будут обеспечены достижимые темпы роста продаж.

На практике используются различные методы обоснования планируемых целевых показателей деятельности компании. Широкое распространение получили аналитические методы и модели, основанные на процентных зависимостях. Сущность этих моделей заключается в предположении, что все основные статьи расходов, активов и пассивов могут быть выражены как процент (доля) от прогнозируемых продаж. Причем в простых моделях обычно принимается допущение о линейной (пропорциональной) зависимости. В более совершенных моделях каждая статья активов и пассивов может иметь свой алгоритм расчета. Важная особенность таких методов — использование компенсирующей переменной, называемой в экономике клапаном (пробкой). Это искомый источник дополнительного внешнего финансирования, без которого невозможно обеспечить заявленные показатели развития компании на будущее.

Применяя, например, метод процентных зависимостей, компания может разработать прогноз продаж, баланса, отчета о прибылях и убытках, а также прогноз потребности в дополнительном финансировании. Данные прогнозные формы являются основными компонентами любого финансового плана, по ним определяются ключевые показатели, формируется финансовая отчетность компании. В связи с этим рассмотрим балансовый метод планирования показателей развития компании детально, чтобы оценить его возможности и преимущества. Сделаем это поэтапно:

Этап 1. Исходный баланс предприятия

Предположим, имеется коммерческая организация, которая занимается продажей безалкогольной продукции. Балансовый отчет компании в исходном виде представлен в табл. 1.

Таблица 1. Балансовый отчет компании, тыс. руб. Актив Сумма Пассив Сумма Внеоборотные активы 6000 Нераспределенная прибыль 4000 Товарные запасы 2000 Обыкновенные акции 1000 Дебиторская задолженность 1000 Долгосрочные займы 3000 Денежные средства 300 Краткосрочные займы 0 Прочие оборотные активы 200 Кредиторская задолженность 1500 Всего активы 9500 Всего пассивы 9500

Что можно сказать по поводу данного баланса? Во-первых, видно, что компания работает не с нуля. На данный момент она наработала 4 млн руб. нераспределенной прибыли. Причем внеоборотные активы (6 млн руб.), которые характеризуются длительным сроком окупаемости, покрываются за счет:

собственного капитала (нераспределенная прибыль + акции) — 5 млн руб.;

долгосрочных займов — 1 млн руб.

Товарные запасы профинансированы за счет остатка от недоиспользованного долгосрочного кредита (2 млн руб.). Из этого следует, что компания, скорее всего, не сможет быстро вернуть деньги в случае взятия краткосрочного займа без ухудшения своего финансового положения.

Покрытие оставшейся суммы внеоборотных активов (дебиторской задолженности, денежных средств и прочих оборотных активов) в размере 1,5 млн руб. обеспечивается за счет сохранения краткосрочной задолженности в том же объеме. В число этой задолженности могут входить долги перед бюджетом, поставщиками и прочими кредиторами.

Пусть рассматриваемая компания планирует увеличить в предстоящем году продажи своих товаров на 50 %. Причем в текущем году торговые мощности предприятия загружены на 100 %. Предполагается, что затраты, активы и спонтанно изменяющиеся статьи пассива баланса пропорционально зависят от изменения продаж. Кроме того, принятая дивидендная политика компании предусматривает ежегодную выплату дивидендов собственникам акций в размере 50 % от номинала акции. Результаты текущей деятельности компании приведены в табл. 2.

Таблица 2. Отчет о прибылях и убытках компании, тыс. руб. № п/п Показатель Сумма Процент от выручки, % 1 Годовой доход (выручка), Впр 60 000 100,00 2 Себестоимость продаж, Спр 48 000 80,00 3 Валовая прибыль, Пвал 12 000 20,00 4 Коммерческие и управленческие расходы, Зпост 9000 15,00 5 Прибыль от продаж (операционная прибыль), Ппр 3000 5,00 6 Проценты за кредит, Зпроц 600 1,00 7 Прибыль до уплаты налогов 2400 4,00 8 Налог на прибыль (20 %), НПР 480 0,80 9 Постоянное налоговое обязательство, ПНО 66 0,11 10 Суммарный налог на прибыль (п. 8 + п. 9) 546 0,91 11 Чистая прибыль, Пчист (п. 7 – п. 10) 1854 3,09 12 Выплата дивидендов 500 0,83 13 Нераспределенная прибыль (п. 11 – п. 12) 1354 2,26 14 Сумма всех затрат (п. 2 + п. 4 + п. 6) 57 600 96,00 115 Рентабельность произведенных затрат, Р, % (п. 13 / п. 14) 2,35 —

Как видно из данных табл. 2, доля себестоимости в выручке от продаж составляет 80 %. Это означает, что уровень наценки на товары довольно высок (в среднем 25 %). Действительно, средний коэффициент наценки на покупную стоимость товаров:

Кнац. ср = Впр / Спр = 60 млн руб. / 48 млн руб. = 1,25.

Операционные затраты (коммерческие и управленческие расходы) составляют 15 % от выручки. При планировании на следующий год предполагается, что доля себестоимости в выручке будет сохраняться на прежнем уровне (80 %). При этом операционные затраты за счет режима жесткой экономии не должны превышать те же 15 % от выручки.

Сумма процентов по кредиту за текущий год при ставке 20 % — 600 тыс. руб. (3000 тыс. руб. x 20 %). Причем если процентная ставка по кредиту (rпроц) превышает ставку рефинансирования ЦБ России (rЦБ), умноженную на коэффициент 1,1 (или 10 %), то затраты по уплате процентов свыше ставки (1,1rЦБ) относятся на чистую прибыль. Существующая в настоящее время ставка рефинансирования ЦБ России — 8,25 %. Отсюда учитываемая ставка процентов в расчетах для налогообложения прибыли:

1,1rЦБ = 1,1 x 0,0825 = 0,09075.

Полный налог на прибыль для налогового учета в табл. 2 рассчитывался путем введения в расчеты постоянного налогового обязательства. Величина постоянного налогового обязательства (ПНО) была определена по следующей формуле:

ПНО = (rпроц – 1,1rЦБ) x ЗК x НПР,

где ЗК — сумма заемного капитала;

НПР — налоговая ставка по налогообложению прибыли (20 %).

ПНО = (0,20 – 0,09075) x 3000 x 0,20 = 66 тыс. руб.

Отсюда общий налог на прибыль для налогового учета будет равен сумме налога для бухучета и ПНО (546 тыс. руб.).

Пусть номинальная стоимость акций компании составляет 20 руб. за акцию. Значит, в обращении будет следующее число акций: 1 000 000 руб. / 20 руб. = 50 000 шт.

При этом на каждую акцию по итогам года выплачиваются дивиденды в размере 10 руб. (20 руб. x 50 %).

В расчете на полный пакет акций это составит: 10 руб. x 50 000 шт. = 500 000 руб.

Таким образом, после уплаты налога на прибыль и выплаты дивидендов от прибыли остается немногим более половины ее первоначальной величины — порядка 56 % (1354 тыс. руб. / 2400 тыс. руб. x 100 %). Отсюда получается сравнительно низкий уровень рентабельности работы компании по отношению к произведенным затратам (2,35 %).

Другим важным показателем для оценки баланса является фактор (степень) деловой активностикомпании. Он характеризуется количеством обращений (Коб) товарных запасов (ТЗ) за год. Определим данный фактор, используя показатели табл. 1 и 2:

Коб = Спр / ТЗ = 48 млн руб. / 2 млн руб. = 24 об.

Как видим, время обращения товарооборота (превращение товарных запасов в выручку) составляет порядка двух недель: 365 дн. / 24 об. = 15,2 дн.

Можно сказать, что это неплохо для оценки деловой активности компании.

Этап 2. Финансовое планирование на предстоящий год

На данном этапе проведем разработку финансового плана компании на следующий год.

Темп роста будущих объемов продаж составляет 50 % от базового уровня (задан в предыдущем разделе). Следовательно, прогнозируемый объем продаж (выручка) составит:

Впр = 60 000 тыс. руб. x (1 + 0,5) = 90 000 тыс. руб.

Основные элементы будущих затрат:

себестоимость продаж (Спр): 90 000 тыс. руб. x 0,80 = 72 000 тыс. руб.;

постоянные затраты (Зпост): 90 000 тыс. руб. x 0,15 = 13 500 тыс. руб.

Показатели прогноза отчета о прибылях и убытках рассматриваемой компании отражены в табл. 3.

Таблица 3. Отчет о прибылях и убытках компании по шагам расчета, тыс. руб. Показатель Шаги расчета 1 2 3 4 5 6 1. Годовой доход (выручка), Впр 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 2. Себестоимость продаж, Спр 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 3. Валовая прибыль, Пвал 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 4. Постоянные затраты (коммерческие + управленческие расходы), Зпост 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 5. Прибыль от продаж (операционная прибыль), Ппр 4500 4500 4500 4500 4500 4500 6. Проценты за кредит, Зпроц 600 889 942 951 953 953 7. Прибыль до уплаты налогов 3900 3611 3558 3549 3547 3547 8. Налог на прибыль (20 %), НПР 780 722 712 710 709 709 9. Постоянное налоговое обязательство, ПНО 66 97 103 104 104 104 10. Суммарный налог на прибыль (п. 8 + п. 9) 846 819 815 814 813 813 11. Чистая прибыль, Пчист (п. 7 – п. 10) 3054 2792 2743 2735 2734 2734 12. Выплата дивидендов (30 %) 500 500 500 500 500 500 13. Нераспределенная прибыль (п. 11 – п. 12) 2554 2292 2243 2235 2234 2234 14. Сумма всех затрат (п. 2 + п. 4 + п. 6) 86 100 86 389 86 442 86 451 86 453 86 453 15. Рентабельность произведенных затрат, Р, % (п. 13 / п. 14) 2,97 2,65 2,59 2,58 2,58 2,58

Как видно из данных табл. 3, на первом шаге расчета без изменения осталась статья расходов «Проценты за кредит». Причина в том, что пока неизвестно, какой объем заемного финансирования потребуется для обеспечения прогнозируемого роста показателей компании.

Величины процентов за кредит и постоянного налогового обязательства в табл. 3 рассчитывались по вспомогательной табл. 4.

Таблица 4. Определение процентов за кредит и ПНО по шагам расчета, тыс. руб. Шаг расчета Проценты за кредит Постоянное налоговое обязательство расчет сумма расчет сумма 1 3000 x 0,20 600 0,10925 x 3000 x 0,20 66 2 4446 x 0,20 889 0,10925 x 4446 x 0,20 97 3 4708 x 0,20 942 0,10925 x 4708 x 0,20 103 4 4757 x 0,20 951 0,10925 x 4757 x 0,20 104 5 4765 x 0,20 953 0,10925 x 4765 x 0,20 104 6 4766 x 0,20 953 0,10925 x 4766 x 0,20 104

Смысл этих расчетов заключается в том, что на каждом шаге определяется потребная величина дополнительного заемного финансирования, а по ней на следующем шаге оцениваются величины процентов за кредит и ПНО. После их подстановки в табл. 3 определяются конечные результаты расчета. И так до тех пор, пока суммы активов и пассивов баланса полностью совпадут.

В связи с этим приступим к прогнозированию потребности в активах. Из хозяйственной практики известно, что при прочих одинаковых условиях (например, неизменности оборачиваемости активов) можно принять прямо пропорциональную зависимость между объемом продаж и потребностью в активах. С учетом этого раздел «Актив» прогнозного баланса компании примет вид, показанный в табл. 5.

Таблица 5. Прогноз раздела «Актив» баланса компании, тыс. руб. Актив Факт Расчет План Изменение Внеоборотные активы 6000 6000 x 1,5 9000 3000 Товарные запасы 2000 2000 x 1,5 3000 1000 Дебиторская задолженность 1000 1000 x 1,5 1500 500 Денежные средства 300 300 x 1,5 450 150 Прочие оборотные активы 200 200 x 1,5 300 100 Всего активы 9500 9500 x 1,5 14 250 4750

Как следует из табл. 5, предполагаемый рост продаж потребует соответствующего увеличения необходимых активов. В этом случае прирост активов составил 4750 тыс. руб.

Следующий этап — прогноз изменения статей по разделу «Пассив» баланса компании. Будем учитывать следующее: спонтанно изменяющаяся кредиторская задолженность в первом приближении также может быть принята пропорционально объему продаж. То есть она вырастет на 50 % (увеличится в 1,5 раза).

Объем долгосрочных займов является результатом прошлых решений и непосредственно не связан с темпом роста выручки. Поэтому на первом шаге объем займов принят неизменным. Не будет меняться от роста продаж и стоимость обыкновенных акций. Другое дело, что величина нераспределенной прибыли возрастет за счет полученной прибыли на первом шаге расчета (2554 тыс. руб.) (см. табл. 3). В результате предварительный прогноз раздела «Пассив» баланса примет следующий вид (табл. 6).

Таблица 6. Прогноз раздела «Пассив» баланса компании на первом шаге, тыс. руб. Пассив Факт Расчет План Изменение Нераспределенная прибыль 4000 4000 + 2554 6554 2554 Обыкновенные акции 1000 — 1000 — Долгосрочные займы 3000 — 3000 — Краткосрочные займы 0 — — — Кредиторская задолженность 1500 1500 x 1,5 2250 750 Всего пассивы 9500 — 12 804 3304

Как видно из сравнения разделов «Актив» и «Пассив», балансовое равенство нарушено. Сумма активов превышает размер пассивов: 14 250 тыс. руб. > 12 804 тыс. руб. Причину объяснить просто: прирост финансовых ресурсов, полученных за счет внутренних источников (кредиторской задолженности и нераспределенной прибыли), явно недостаточен для обеспечения общей потребности в активах. Отсюда следует, что сумма дополнительного внешнего финансирования должна составить 1446 тыс. руб. (14 250 тыс. руб. – 12 804 тыс. руб.). Это можно проверить и другим способом — путем вычитания из суммы изменения активов размера изменения пассивов: 4750 тыс. руб. – 3304 тыс. руб. = 1446 тыс. руб.

Поскольку товарные запасы увеличились на 1 млн руб., компания решила увеличить текущие обязательства в виде привлечения краткосрочной ссуды в том же размере, а оставшуюся потребность (446 тыс. руб.) отнести на привлечение дополнительного долгосрочного займа (второй шаг расчета в табл. 7). В принципе, для данного расчета такое разделение заемного капитала не имеет значения, поскольку ставка кредитования здесь одна и та же (20 %).

Таблица 7. Прогноз раздела «Пассив» баланса компании по шагам расчета, тыс. руб. Пассив Шаги расчета 1 2 3 4 5 6 Нераспределенная прибыль 6554 6292 6243 6235 6234 6234 Обыкновенные акции 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Долгосрочные займы 3000 3446 3708 3757 3765 3766 Краткосрочные займы 0 1000 1000 1000 1000 1000 Кредиторская задолженность 2250 2250 2250 2250 2250 2250 Всего пассивы 12 804 13 988 14 201 14 242 14 249 14 250

Как видно из табл. 7, разница между статьями актива и пассива баланса на втором шаге уменьшилась и составила 262 тыс. руб. (14 250 тыс. руб. – 13 988 тыс. руб.). На эту сумму нужно будет увеличить объем внешнего финансирования для третьего шага расчета и повторить весь расчет для того же шага в табл. 3. И так до тех пор, пока сумма статей пассива будет доведена до его величины в активах баланса (14 250 тыс. руб.). В таблице 7 это произошло на шестом шаге расчета. Следует отметить, что рентабельность все время уменьшается до третьего шага расчета, а затем остается практически неизменной (см. табл. 3). Однако на последнем шаге расчета она оказывается выше, чем в исходном варианте (см. табл. 2).

Расчет потребного внешнего финансирования занимает довольно много времени. Методику расчета можно значительно упростить, если перейти к аналитическому методу подсчета данных показателей. Для этого надо составить систему двух уравнений (с двумя неизвестными величинами).

Первое уравнение представляет собой сумму нераспределенной прибыли (НП) и заемного капитала (ЗК):

НП + ЗК = 14 250 – 1000 – 2250 = 11 000.

Второе уравнение выводится из формулы расчета нераспределенной прибыли за планируемый год:

НП – 4000 = 4500 – ЗК x 0,20 – (4500 – ЗК x 0,20) x 0,20 – 0,10925 x ЗК x 0,20 – 500.

Левая часть этого уравнения представляет собой приращение нераспределенной прибыли на плановый период, правая часть — расчет этой прибыли. После некоторого преобразования данное уравнение будем выглядеть так:

НП = (4500 – 900 – 500 + 4000) – (0,2 – 0,04 + 0,02185) x ЗК.

НП + 0,18185 x ЗК = 7100.

Для решения этой системы уравнений вычтем из первой формулы вторую:

НП + ЗК – (НП + 0,18185 x ЗК) = 11 000 – 7100.

ЗК x 0,81815 = 3900.

ЗК = 3900 / 0,81815 = 4766 тыс. руб.

Тогда нераспределенная прибыль составит:

НП = 11 000 – ЗК = 11 000 – 4766 = 6234 тыс. руб.

Значит, нераспределенная прибыль за планируемый год составит: 6234 тыс. руб. – 4000 тыс. руб. = 2234 тыс. руб.

Мы получили ту же величину, что и в табл. 3. На основании рассчитанных данных можно сразу (без промежуточных расчетов) заполнить пассив баланса в табл. 7 (см. шестой шаг расчета). Поэтому в дальнейшем будем использовать только аналитический метод расчета этих показателей. А первый, пошаговый способ расчета был приведен выше, чтобы иметь представление о самой методике подсчета по статьям пассива баланса.

Следует отметить, что существуют и другие сценарии, позволяющие снизить зависимость компании от внешнего финансирования за счет займов или кредитов. Далее проследим влияние отдельных факторов на определение дополнительной потребности в финансовых ресурсах.

Этап 3. Влияние выпуска дополнительных акций

Пусть компания в обеспечение финансирования увеличенного объема товарных запасов на 1 млн руб. решила дополнительно привлечь деньги акционеров. Для этого она выпускает еще партию акций в размере 50 тыс. шт. по прежней цене распространения — 20 руб. за акцию. Таким образом, компания дополнительно получает от новых акционеров сумму в размере 1 млн руб. В итоге в пассиве баланса по статье «Обыкновенные акции» будет сумма в размере 2 млн руб.

Чтобы найти неизвестные статьи в пассиве баланса (суммы нераспределенной прибыли и заемного капитала), сделаем следующий промежуточный ход: вычтем из неизменной суммы активов (14 250 тыс. руб.) известные величины остальных статей пассива:

НП + ЗК = 14 250 – 2000 – 2250 = 10 000.

Второе уравнение при выплате дивидендов в размере 1 млн руб. (по ставке 50 % от прибыли) будет выглядеть так:

НП – 4000 = 4500 – ЗК x 0,20 – (4500 – ЗК x 0,20) x 0,20 – 0,10925 x ЗК x 0,20 – 1000.

После преобразования:

НП = (4500 – 900 – 1000 + 4000) – (0,2 – 0,04 + 0,02185) x ЗК,

НП + 0,18185 x ЗК = 6600.

Для решения этой системы уравнений вычтем из первой формулы вторую:

НП + ЗК – (НП + 0,18185 x ЗК) = 10 000 – 6600,

ЗК x 0,81815 = 3400.

ЗК = 3400 / 0,81815 = 4156 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль составит:

НП = 10 000 – ЗК = 10 000 – 4156 = 5844 тыс. руб.

В итоге была заполнена табл. 8 при ставке дивидендных выплат в размере 50 % от прибыли после налогообложения.

Таблица 8. Баланс компании при выпуске дополнительной партии акций,

тыс. руб. Актив Сумма Пассив Дивиденды — 50 % Дивиденды — 30 % Внеоборотные активы 9000 Нераспределенная прибыль 5844 6333 Товарные запасы 3000 Обыкновенные акции 2000 2000 Дебиторская задолженность 1500 Долгосрочные займы 4156 3667 Денежные средства 450 Краткосрочные займы 0 0 Прочие оборотные активы 300 Кредиторская задолженность 2250 2250 Всего активы 14 250 Всего пассивы 14 250 14 250

По полученной величине заемных средств (4156 тыс. руб.) заполняется промежуточная табл. 9 с определением величины процентов за кредит и постоянного налогового обязательства.

Таблица 9. Определение процентов за кредит и ПНО для табл. 8, тыс. руб. Отдельные факторы влияния на показатели баланса Проценты за кредит ПНО расчет сумма расчет сумма Дополнительные акции (дивиденды — 50 %) 4156 x 0,20 831 0,10925 x 4156 x 0,20 91 Дополнительные акции (дивиденды — 30 %) 3667 x 0,20 733 0,10925 x 3667 x 0,20 80 Повышение оборачиваемости товарных запасов (Коб = 36 об.) 3545 x 0,20 709 0,10925 x 3545 x 0,20 78 Повышение загрузки производственных мощностей 2566 x 0,20 513 0,10925 x 2566 x 0,20 56

В результате был произведен полный расчет отчета о прибылях и убытках в первом расчетном столбце табл. 10.

Таблица 10. Влияние различных факторов на показатели отчета о прибылях и убытках компании, тыс. руб. Показатель Дополнительные акции Повышение оборачиваемости товарных запасов (Коб = 36 об.) Повышение загрузки производственных мощностей дивиденды — 50 % дивиденды — 30 % Годовой доход (выручка), Впр 90 000 90 000 90 000 90 000 Себестоимость продаж, Спр 72 000 72 000 72 000 72 000 Валовая прибыль, Пвал 18 000 18 000 18 000 18 000 4. Постоянные затраты (коммерческие + управленческие расходы), Зпост 13 500 13 500 13 500 13 500 5. Прибыль от продаж (операционная прибыль), Ппр 4500 4500 4500 4500 6. Проценты за кредит, Зпроц 831 734 709 513 7. Прибыль до уплаты налогов 3669 3766 3791 3987 8. Налог на прибыль (20 %), НПР 734 753 758 797 9. Постоянное налоговое обязательство, ПНО 91 80 78 56 10. Суммарный налог на прибыль (п. 8 + п. 9) 825 833 836 853 11. Чистая прибыль, Пчист (п. 7 – п. 10) 2844 2933 2955 3134 12. Выплата дивидендов (30 %) 1000 600 500 500 13. Нераспределенная прибыль (п. 11 – п. 12) 1844 2333 2455 2634 14. Сумма всех затрат (п. 2 + п. 4 + п. 6) 86 331 86 234 86 209 86 013 15. Рентабельность произведенных затрат, Р, % (п. 13 / п. 14) 2,14 2,71 2,85 3,06

В соответствии с данными табл. 10 сумма нераспределенной прибыли — 1844 тыс. руб. То же следует из расчета по табл. 8, если вычесть из общей суммы прибыли ее величину за предыдущий период: 5844 тыс. руб. – 4000 тыс. руб. = 1844 тыс. руб.

Как видно из табл. 10, величина рентабельности (2,14 %) при ставке выплаты дивидендов 50 % оказалась ниже, чем в исходном варианте в табл. 2 (2,35 %). Поэтому руководство компании может пересмотреть свою дивидендную политику, уменьшив выплаты собственникам акций и снизив тем самым потребность во внешнем финансировании.

Для данного варианта примем выплаты дивидендов в размере 30 % от прибыли компании после налогообложения. В этом случае первое уравнение, определяющее сумму искомых статей пассива, останется без изменения, а во втором уравнении общая сумма дивидендов уменьшится с 1 млн руб. до 600 тыс. руб.:

НП – 4000 = (4500 – 900 – 600) – 0,18185 x ЗК,

НП + 0,18185 x ЗК = 7000.

Как и раньше, вычтем из первой формулы вторую:

НП + ЗК – (НП + 0,18185 x ЗК) = 10 000 – 7000,

ЗК x 0,81815 = 3000.

ЗК = 3000 / 0,81815 = 3667 тыс. руб.

Тогда нераспределенная прибыль составит:

НП = 10 000 – ЗК = 10 000 – 3667 = 6333 тыс. руб.

В результате можно заполнить статьи пассива баланса в табл. 8 при ставке дивидендных выплат в размере 30 % от прибыли после налогообложения. Затем по полученной величине заемных средств (3667 тыс. руб.) были подсчитаны соответствующие данные во вспомогательной табл. 9, а по ним — остальные данные в табл. 8. В итоге был произведен полный расчет отчета о прибылях и убытках во втором расчетном столбце табл. 10.

Как видим, результаты получились весьма обнадеживающими. Величина рентабельности (2,71 %) при данной ставке выплаты дивидендов (30 %) оказалась выше, чем в исходном варианте в табл. 2 (2,35 %). И даже выше, чем в табл. 3 при использовании только заемного финансирования (2,58 %).

Следует отметить, что в реальной жизни менеджмент компании прибегает к выпуску дополнительного собственного капитала в последнюю очередь, когда другие источники финансирования уже исчерпаны. Поэтому рассмотрим сценарии, в которых в качестве компенсирующих переменных будут выступать статьи актива баланса.

Этап 4. Вдияние оборачиваемости товарных запасов

Увеличить объем доступного финансирования за счет внутренних источников можно путем повышения эффективности управления оборотным капиталом компании. Другими словами, нужно повысить деловую активность всех задействованных работников и компании в целом. Это способствует увеличению оборачиваемости активов компании, в первую очередь — материально-производственных запасов. Чем выше скорость обращения запасов, тем быстрее они проходят путь от отгрузки со склада поставщика до полной реализации потребителям. В итоге повышается скорость обращения всего цикла купли-продажи товаров.

Предположим, менеджерам по продажам удалось повысить оборачиваемость товарных запасов с 24 (исходный вариант) до 36 оборотов в год. Отсюда следует, что время обращения товарооборота (превращения товарных запасов в выручку) снижается примерно с 15 до 10 дней: 365 дн. / 36 об. =10,1 дн.

Это равносильно тому, что можно снизить величину товарных запасов в той же пропорции, то есть в 1,5 раза, не нарушая процесс товарооборота компании. И напротив, при прогнозировании роста объема продаж в 1,5 раза на предстоящий период можно будет оставить величину товарных запасов в прежнем объеме (2 млн руб.).

Действительно, объем продаж по себестоимости (Спр) за плановый год останется прежним: 2 млн руб. x 36 об. = 72 млн руб.

Учитывая сказанное, сумма актива баланса в данном случае сократится на тот же 1 млн руб. и будет составлять 13 250 тыс. руб. (табл. 11).

Таблица 11. Баланс компании при повышении оборачиваемости товарных запасов (Коб = 36 об.), тыс. руб. Актив Сумма Пассив Сумма Внеоборотные активы 9000 Нераспределенная прибыль 6455 Товарные запасы 2000 Обыкновенные акции 1000 Дебиторская задолженность 1500 Долгосрочные займы 3545 Денежные средства 450 Краткосрочные займы 0 Прочие оборотные активы 300 Кредиторская задолженность 2250 Всего активы 13 250 Всего пассивы 13 250

Первое уравнение, определяющее сумму искомых статей пассива, можно записать в следующем виде:

НП + ЗК = 13 250 – 1000 – 2250 = 10 000.

Второе уравнение следует из формулы расчета нераспределенной прибыли за плановый период:

НП – 4000 = (4500 – 900 – 500) – (0,2 – 0,04 + 0,02185) x ЗК.

После преобразования:

НП + 0,18185 x ЗК = 7100.

Вычтем из первой формулы вторую:

НП + ЗК – (НП + 0,18185 x ЗК) = 10 000 – 7100,

ЗК x 0,81815 = 2900.

ЗК = 2900 / 0,81815 = 3545 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль составит:

НП = 10 000 – ЗК = 10 000 – 3545 = 6455 тыс. руб.

В результате можно заполнить статьи пассива баланса в табл. 11 и выйти на ту же сумму в размере 13 250 тыс. руб., что и в активе баланса. По полученной величине заемных средств (3545 тыс. руб.) были подсчитаны соответствующие данные во вспомогательной табл. 9. После этого был произведен полный расчет отчета о прибылях и убытках в третьем результативном столбце табл. 10.

Результаты отчета о прибылях и убытках получились выше, чем в табл. 3 при использовании только заемного финансирования. В этом случае величина рентабельности повысилась с 2,58 до 2,85 %. Кроме того, потребный объем заемного капитала сократился на 1221 тыс. руб. (4766 тыс. руб. – 3545 тыс. руб.), или более чем на 25 % (1221 тыс. руб. / 4766 тыс. руб. x 100 % = 25,62 %).

Последнее обстоятельство указывает на весьма существенное влияние оборачиваемости материально-производственных запасов на возможность снижения потребности в финансовых ресурсах предприятия.

Этап 5. Влияние зугрузки производственных мощностей

Ранее было сделано допущение, что торговые и складские мощности компании загружены на 100 %. Поэтому наращивание объемов продаж требовало соответствующего увеличения внеоборотных активов. Однако на практике часто существует избыток мощностей предприятия. В этом случае реализация дополнительной партии продукции может быть обеспечена за счет дозагрузки имеющегося оборудования и производственных площадей.

Если предположить, что загрузка мощностей составляет 80 %, то потребность в дополнительном внешнем финансировании будет совсем иной. Загрузка оборудования на 80 % означает, что и текущий уровень продаж составляет те же 80 % от максимально возможных. Поэтому в данном случае: 0,80 x Впр. полн = 60 000 тыс. руб. где Впр. полн — объем продаж (выручка) при полной загрузке производственных мощностей.

Следовательно, Впр. полн = 60 000 тыс. руб. / 0,80 = 75 000 тыс. руб.

При полной загрузке мощностей отношение внеоборотных активов (ВА) к выручке (Впр. полн) составит: 6000 тыс. руб. / 75 000 тыс. руб. = 0,08.

Полученные результаты показывают, что для увеличения продаж на 1 руб. требуется лишь 0,08 руб. основных средств. Рассчитать общую потребность в долгосрочных активах (ВАплан) можно следующим образом:

ВАплан = Впр. план x (ВА / Впр. полн).

Определим общую потребность в долгосрочных активах для реализации плана (рост объема продаж на 50 %):

ВАплан = 90 000 тыс. руб. x 0,08 = 7200 тыс. руб.

Значит, для обеспечения требуемого роста объема продаж не хватает порядка 1200 тыс. руб. внеоборотных активов от первоначальной суммы (7200 тыс. руб. – 6000 тыс. руб.), или 20 % (1200 тыс. руб. / 6000 тыс. руб. x 100 %).

Данную сумму внеоборотных активов можно найти более простым способом, если задаться коэффициентами загрузки производственных мощностей (Кз) и объема продаж (Кпр):

ВАплан = ВАфакт x Кз x Кпр,

где ВАфакт — сумма внеоборотных активов за текущий год.

ВАплан = 6000 тыс. руб. x 1,5 x 0,8 = 7200 тыс. руб.

Но первый способ более нагляден для понимания, чем последняя формула расчета.

В данном случае сумма внеоборотных активов уменьшится на 1,8 млн руб. (9000 – 7200), сумма актива баланса сократится до 12 450 тыс. руб. (табл. 12).

Таблица 12. Баланс компании при обеспечении полной загрузки производственных мощностей, тыс. руб. Актив Сумма Пассив Сумма Внеоборотные активы 7200 Нераспределенная прибыль 6634 Товарные запасы 3000 Обыкновенные акции 1000 Дебиторская задолженность 1500 Долгосрочные займы 2566 Денежные средства 450 Краткосрочные займы 0 Прочие оборотные активы 300 Кредиторская задолженность 2250 Всего активы 12 450 Всего пассивы 12 450

Здесь первое уравнение, определяющее сумму искомых статей пассива, можно записать так:

НП + ЗК = 12 450 – 1000 – 2250 = 9200.

Второе уравнение, определяющее расчет нераспределенной прибыли в отчете о прибылях и убытках, останется неизменным:

НП + 0,18185 x ЗК = 7100.

Аналогичным образом вычтем из первой формулы вторую:

НП + ЗК – (НП + 0,18185 x ЗК) = 9200 – 7100,

ЗК x 0,81815 = 2100.

ЗК = 2100 / 0,81815 = 2566 тыс. руб.

Отсюда нераспределенная прибыль:

НП = 9200 – ЗК = 9200 – 2566 = 6634 тыс. руб.

После этого можно заполнить статьи пассива баланса в табл. 12. Как видим, в результате мы вышли на ту же сумму в размере 12 450 тыс. руб., что и в активе баланса. Затем по величине заемных средств (2566 тыс. руб.) были подсчитаны соответствующие данные в промежуточной табл. 9. С учетом последних данных были найдены и остальные показатели расчета в четвертом искомом столбце табл. 10.

Результаты расчетов в этом столбце еще лучше, чем в предыдущем варианте (при повышении оборачиваемости товарных запасов). Величина рентабельности повысилась с 2,85 до 3,06 %. Потребный объем заемного финансирования (2566 тыс. руб.) стал даже меньше, чем для текущего года в табл. 1, на 434 тыс. руб. (3000 тыс. руб. – 2566 тыс. руб.). А все благодаря тому, что теперь накопленный собственный капитал (нераспределенная прибыль + акции) уже перекрывает сумму внеоборотных активов на те же 434 тыс. руб. (7634 тыс. руб. – 7200 тыс. руб.). Товарные запасы в размере 3 млн руб. теперь полностью покрываются остатком недоиспользованного собственного капитала и уменьшившейся суммой долгосрочного займа (434 тыс. руб. + 2566 тыс. руб.).

Оставшаяся сумма внеоборотных активов (дебиторская задолженность, денежные средства и прочие оборотные активы) в размере 2250 тыс. руб. покрывается за счет сохранения краткосрочной задолженности в том же объеме.

Данный анализ показывает, как важно грамотно использовать загрузку производственных мощностей компании.

Выводы

Сущность рассмотренного балансового метода планирования показателей развития компании заключается в согласовании суммы активов с источниками их покрытия в пассиве баланса. Это достигается путем взаимной увязки расчета статей самого баланса с показателями отчета о прибылях и убытках.

При планировании активов баланса было сделано допущение, что существует прямо пропорциональная зависимость между объемом продаж и потребностью в активах. (для поддержки более высокого уровня продаж компания все равно должна инвестировать соответствующие средства в долгосрочные активы и оборотный капитал).

Пассив баланса автоматически приравнивается к ранее рассчитываемому активу баланса, ведь увеличение активов всегда приводит к адекватному росту потребности в финансировании, то есть к росту правой части баланса (задолженности и собственного капитала).

Потребность в дополнительном финансировании формируется по остаточному принципу как разница между суммами активов и пассивов баланса. Согласование полученной величины заемного капитала с нераспределенной прибылью в отчете о прибылях и убытках достигается путем итераций (приближений) либо чисто аналитическим методом.

Журнал «Планово-экономический отдел»