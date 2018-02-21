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Рубрика «Личная бухгалтерия»: 11 способов делать деньги из воздуха

Не делать ничего и получать деньги — несбыточная мечта или обычная реальность? Смотря о каких суммах идет речь. Миллионы получать таким образом не получится, а вот несколько тысяч в месяц — запросто.

1. Отказаться от наличных и завести доходную карту

На остаток по такой карте будут начисляться проценты. Т. е. вы кладете деньги на карту и пользуетесь ей, а вам на эти деньги как на вкладе начисляются проценты.

Плюсы:

· в отличие от вклада вы вольны распоряжаться деньгами как хотите и все равно будете получать проценты;

· в 2017 году сложилась уникальная ситуация: проценты, начисляемые на остаток по дебетовых картам, часто выше, чем проценты по вкладам в тех же банках.

2. Завести не просто доходную карту, а еще и с кешбэком

Кешбэк — это когда вы делаете покупки, а вам на карту возвращают часть денег. Здесь варианты могут быть разные, либо определенный процент на все покупки, либо повышенный процент на определенные категории товаров, либо и то, и другое сразу.

3. Открыть накопительный счет

Этот вариант хорош в том случае, если там процент выше, чем на карте. Накопительный счет — нечто среднее между картой и вкладом, который соединил плюсы обоих вариантов. Как и с картой вы можете распоряжаться деньгами, как хотите, процент вы все равно получаете, а ваши деньги не заморожены на вкладе. Как и в депозитах процент там может быть выше, чем по карте, плюс не возникнет сиюминутного соблазна в магазине потратить все деньги сразу.

4. Использовать предложения магазинов по дебетовым картам

Фактически, это тот же кешбэк, но процент возврата более высокий. В среднем, это скидка 10–20%, которая возвращается 1 раз в месяц. Некоторые магазины предлагают скидку до 30%.

5. Пользоваться скидками при оплате картой в интернет-магазине

Некоторые онлайн-магазины делают скидку при предоплате заказа картой онлайн. Бывают случаи, когда при такой покупке можно получить и повышенный кешбэк от магазина как от партнера банка, так и второй возврат за оплату онлайн.

6. Узнавать о всех видах дополнительных ссылок

Скидка за заказ на сайте/в мобильном приложении, за скачивание мобильного приложения или за подписку на рассылку — это тоже хороший способ получить деньги, совершая обычные покупки. Прежде чем отправиться в определенный магазин за покупками, зайдите на их сайт и проверьте, предоставляют ли они такие возможности.

7. Продать ненужные вещи

Наверняка у вас дома есть вещи, которыми вы уже не пользуетесь, а выкинуть жалко. Попробуйте продать их. Они могут быть кому-нибудь нужны, а вам не придется испытывать чувство вины, что вы выбрасываете еще хорошие вещи, плюс получите деньги за освобождение места в доме.

8. Утилизировать ненужные вещи

Если вам некогда/не хочется заниматься продажей лишней одежды, ее можно отнести в магазины, которые утилизируют такие вещи. Так вы потратите меньше времени, сократите количество мусора в стране (позаботитесь об экологии), получите скидку на покупки. Сейчас отдать ненужную одежду можно в магазинах H&M. За 1 пакет вещей вам дадут купон на скидку 15% на 1 вещь в чеке.

9. Возвращать забытые деньги

У вас когда-то был кошелек WebMoney? Яндекс-кошелек? Сберкнижка? Счет в банке, которым вы давно не пользуетесь? Там могут быть деньги. Вероятно, небольшие, про большие бы вы вряд ли забыли. Но это ваши деньги, они должны быть под контролем и работать на вас.

10. Зарабатывать на прогулках по городу

Этот способ подходит тем, кто любит гулять по городу, особенно исследуя новые места. Ваши прогулки можно сделать полезными и для вас (с материальной точки зрения), и для других жителей города (с точки зрения удобства для них). Что нужно для этого делать? Зарегистрироваться в сервисе Яндекс.Толока и выполнять задания по заполнению данных нужных организаций. Обычно просят сфотографировать вход, график работы и отметить координаты входа на карте. Это можно воспринимать как квест или как игру в детектива. К тому же это забота о комфорте других людей, которые ищут эти организации, это возможность сделать город более удобным.

В Яндекс.Толоке есть и другие задания, которые можно выполнять за компьютером, то есть выделять для этого отдельное время. Это уже сложно назвать деньгами из воздуха в отличие от прогулок по новым маршрутам с телефоном.

11. Узнать о полагающихся льготах, привилегиях и вычетах

Есть много поводов получить налоговые вычеты и льготы от государства: вычеты за покупку квартиры, за лечение, за обучение детей, даже за страхование жизни и за инвестирование в российский фондовый рынок. Не забывайте пользоваться социальными льготами, которое предоставляет государство.

Стань экспертом
Алена Путкова, эксперт по созданию личной финансовой системы «Финансы легко!»

Dailymoneyexpert

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Мнения
 
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4 мнения
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Аноним
, Ростов-на-Дону
Еще можно пойти в магазин с пятитысячной купюрой, получить сдачу  мелкими купюрами. Отличный лайфхак - была одна денежка, стало много денежек.
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