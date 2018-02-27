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Рубрика «Личная бухгалтерия»: как в сезон гриппа нас разводят врачи и фармацевты

Сегодня расследование нашего финансового обозревателя Александры Баязитовой не про взятки чиновников, банки или налоговиков, а про фарминдустрию.

Время простуды и гриппа — время разводов врачей и фармацевтов. Что они подсовывают вместо лекарств? Иногда это не просто пустышки, а вредные для здоровья субстанции.

Другие обзоры финансовой музы тоже очень интересные.

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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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1 мнение
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, Пенза
Если грипп лечить посредством лекарств из аптеки, то для выздоровления  понадобится - неделя.
Если грипп НЕ лечить посредством лекарств из аптеки, то для выздоровления понадобится - 7 дней.
Медицина при демократии и капитализме, это просто бызныс по продаже таблеток.
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