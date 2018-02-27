Рубрика «Личная бухгалтерия»: как в сезон гриппа нас разводят врачи и фармацевты

Сегодня расследование нашего финансового обозревателя Александры Баязитовой не про взятки чиновников, банки или налоговиков, а про фарминдустрию.

Время простуды и гриппа — время разводов врачей и фармацевтов. Что они подсовывают вместо лекарств? Иногда это не просто пустышки, а вредные для здоровья субстанции.

Другие обзоры финансовой музы тоже очень интересные.