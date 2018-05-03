II квартал 2018 года: обзор законодательных изменений для бухгалтера и ИП

Мы подготовили для вас обзор изменений в законодательстве, которые вступают в силу в II квартале. Новшества коснутся некоторых форм статотчетности и налоговых уведомлений, ставки отдельных сборов вырастут, а какие-то платежи в бюджет, наоборот, сократятся. Поменяется и порядок учета, например, по больничным листам, а в середине года должен заработать проект по биометрической идентификации граждан. Об этих и других новеллах читайте в нашем материале.

Новые детские пособия свободны от НДФЛ Федеральный закон от 23.04.2018 № 88-ФЗ скорректировал ст. 217 НК РФ. Новшества расширили перечень выплат, освобожденных от уплаты подоходного налога. К таковым теперь относятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. Федеральный закон от 23.04.2018 № 88-ФЗ скорректировал ст. 217 НК РФ. Новшества расширили перечень выплат, освобожденных от уплаты подоходного налога. К таковым теперь относятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. Поправки работают с начала нынешнего года.

Отечественные создатели анимации получили скидку на страховые взносы Для уменьшения себестоимости анимационного кино для компаний, которые занимаются его производством и распространением законодатель предусмотрел послабления в отношении страховых взносов за 2018 — 2023 года, а именно пониженные тарифы: Для уменьшения себестоимости анимационного кино для компаний, которые занимаются его производством и распространением законодатель предусмотрел послабления в отношении страховых взносов за 2018 — 2023 года, а именно пониженные тарифы: – ОПС — 8,0 процента; – ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 2,0 процента; – ОМС — 4,0 процента. Для применения скидки предприятию нужно будет получить подтверждение того, что он числится в реестре организаций, осуществляющих производство анимационной аудиовизуальной продукции. Отдельно предусмотрен вариант пенсионного обеспечения, связанного с финансированием накопительной пенсии для лиц 1967 года рождения и моложе. Новые положения НК РФ и Закона об обязательном пенсионном страховании распространены и на отношения, возникшие с начала года. Федеральный закон от 23.04.2018 № 95-ФЗ. Федеральный закон от 23.04.2018 № 104-ФЗ.

С 1 апреля книги покупок и продаж будут вести по-новому В постановлении Правительства РФ от 01.02.2018 № 98 законодатели разъяснили, как именно магазины, работающие по системе «такс-фри», должны заполнять НДС-документы.

В документе сказано, что если компания указывает в книге покупок НДС, принимаемый к вычету по п. 11 ст. 172 НК РФ, то это действие нужно отражать определенным образом. В постановлении Правительства РФ от 01.02.2018 № 98 законодатели разъяснили, как именно магазины, работающие по системе «такс-фри», должны заполнять НДС-документы.В документе сказано, что если компания указывает в книге покупок НДС, принимаемый к вычету по п. 11 ст. 172 НК РФ, то это действие нужно отражать определенным образом. В графе 3 нужно отразить реквизиты чека, выданного для возврата НДС.

В графе 7 компания указывает номер и дату кассового чека, который выдан розничным магазином иностранцу-покупателю. Эти реквизиты должны быть указаны в чеке для возврата НДС.

В графе 13 должны быть проставлены сведения о таможенной отметке. Эта пометка подтвердит, что покупатель вывез свои покупки за границы ЕАЭС.

В графах 15 и 16 продавцу нужно отразить сумму вместе с НДС, полученную от покупателя, и размер самого налога. Вторая часть постановления оговаривает, как в книге продаж по новым правилам должен отражаться чек для возврата НДС. Вторая часть постановления оговаривает, как в книге продаж по новым правилам должен отражаться чек для возврата НДС.

С 1 апреля уведомлять об уплате личных имущественных налогов будут по новой форме Обновился бланк налогового уведомления об уплате имущественных налогов. Новшество коснулось только физлиц. Что конкретно изменено: — адрес плательщика налога указывать больше не нужно, теперь достаточно отразить адрес для рассылки налогового извещения или сделать запись о том, что оно отправлено электронно через личный кабинет;

— введены новые колонки «Сумма ранее исчисленного налога» и «Сумма к доплате, к уменьшению» для перерасчета транспортного, земельного, имущественного налогов и не удержанного налоговым агентом НДФЛ;

— вместо «Коэффициента жилищного строительства» в расчете и перерасчете земельного налога применяется «Повышающий коэффициент».

Техническое исполнение новшеств возложено на замов руководителя ФНС РФ, отвечающих за методику работы по указанным видам налогов.

Приказ ФНС РФ от 15.01.2018 № ММВ-7-21/8@. Обновился бланк налогового уведомления об уплате имущественных налогов. Новшество коснулось только физлиц. Что конкретно изменено: — адрес плательщика налога указывать больше не нужно, теперь достаточно отразить адрес для рассылки налогового извещения или сделать запись о том, что оно отправлено электронно через личный кабинет;— введены новые колонки «Сумма ранее исчисленного налога» и «Сумма к доплате, к уменьшению» для перерасчета транспортного, земельного, имущественного налогов и не удержанного налоговым агентом НДФЛ;— вместо «Коэффициента жилищного строительства» в расчете и перерасчете земельного налога применяется «Повышающий коэффициент».Техническое исполнение новшеств возложено на замов руководителя ФНС РФ, отвечающих за методику работы по указанным видам налогов.Приказ ФНС РФ от 15.01.2018 № ММВ-7-21/8@.

С 1 апреля вырос утилизационный сбор Правительство РФ увеличило утилизационный сбор для автомобилей. В постановлении от 19.03.2018 № 300 опубликованы новые коэффициенты для расчета сбора. Рост ставок не коснулся только машин на базе, выпущенных в 2017 году шасси и легковых авто с объемом двигателя более 3 литров. Правительство РФ увеличило утилизационный сбор для автомобилей. В постановлении от 19.03.2018 № 300 опубликованы новые коэффициенты для расчета сбора. Рост ставок не коснулся только машин на базе, выпущенных в 2017 году шасси и легковых авто с объемом двигателя более 3 литров. Для легковушек с самым популярным объемом мотора — от литра до двух — тариф вырос почти в 2 раза: до 84 тыс. рублей вместо прежних 44,2 тыс. рублей.

Для грузовиков массой от 2,5 до 3,5 тонн сбор увеличился с 198 до 300 тыс. рублей.

Для машин местного производства, включая иномарки, собираемые в РФ, утильсбор компенсируют государственной субсидией.

Статданные нужно подавать по новой форме Приказом Росстата от 30.08.2017 № 562 обновлены бланки форм № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» и № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности». Последняя пополнилась новой строкой 06 «Расходы на улучшение земель». Приказом Росстата от 30.08.2017 № 562 обновлены бланки форм № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» и № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности». Последняя пополнилась новой строкой 06 «Расходы на улучшение земель».

Со 2 апреля 2018 года критерии отнесения организаций к крупнейшим налогоплательщикам изменились В отношении организаций, подлежащих налоговому администрированию на федеральном уровне:

— из списка критериев отнесения убрали суммарный объем начислений федеральных налогов, а также показатель размера активов организации;

— суммарный объем полученных доходов (по форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» годовой бухгалтерской отчетности) увеличен с 20 до 35 млрд рублей.

Установлено, что к указанным организациям могут отнести и других юрлиц, не выполняющих установленные критерии, но по которым принято решение ФНС РФ.

По организациям, администрирование которых предусмотрено на региональном уровне:

— увеличен суммарный объем полученных доходов (по форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» годовой бухгалтерской отчетности) до 35 млрд рублей.

Исключен ряд положений, предусматривающих:

— отнесение организаций ОПК и стратегических предприятий (по перечню) к юрлицам, чье администрирование проходит на федеральном уровне;

— сохранение в течение 2 лет статуса крупнейшего налогоплательщика после того, как организация перестала отвечать установленным критериям;

— что при реорганизации крупнейшего налогоплательщика организация (организации), образовавшаяся в результате реорганизации, сохраняет этот статус в течение 3 лет, включая год реорганизации.

Приказ ФНС РФ от 25.12.2017 № ММВ-7-7/1083@. В отношении организаций, подлежащих налоговому администрированию на федеральном уровне:— из списка критериев отнесения убрали суммарный объем начислений федеральных налогов, а также показатель размера активов организации;— суммарный объем полученных доходов (по форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» годовой бухгалтерской отчетности) увеличен с 20 до 35 млрд рублей.Установлено, что к указанным организациям могут отнести и других юрлиц, не выполняющих установленные критерии, но по которым принято решение ФНС РФ.По организациям, администрирование которых предусмотрено на региональном уровне:— увеличен суммарный объем полученных доходов (по форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» годовой бухгалтерской отчетности) до 35 млрд рублей.Исключен ряд положений, предусматривающих:— отнесение организаций ОПК и стратегических предприятий (по перечню) к юрлицам, чье администрирование проходит на федеральном уровне;— сохранение в течение 2 лет статуса крупнейшего налогоплательщика после того, как организация перестала отвечать установленным критериям;— что при реорганизации крупнейшего налогоплательщика организация (организации), образовавшаяся в результате реорганизации, сохраняет этот статус в течение 3 лет, включая год реорганизации.Приказ ФНС РФ от 25.12.2017 № ММВ-7-7/1083@.

С 10 апреля меняются правила выдачи больничных С этой даты работодатели перестанут подсчитывать число дней в году, когда сотрудники отсутствовали на работе в связи с недомоганием детей. Так, если ребенок-дошкольник, то больничный по уходу за ним будет выдаваться на весь срок лечения. Пока действуют ограничения: максимум 60 дней в году (90 дней, если болезнь указана в специальном перечне). Кроме того, отменяется лимит на больничные по уходу за ребенком-инвалидом. С этой даты работодатели перестанут подсчитывать число дней в году, когда сотрудники отсутствовали на работе в связи с недомоганием детей. Так, если ребенок-дошкольник, то больничный по уходу за ним будет выдаваться на весь срок лечения. Пока действуют ограничения: максимум 60 дней в году (90 дней, если болезнь указана в специальном перечне). Кроме того, отменяется лимит на больничные по уходу за ребенком-инвалидом. Приказ Минздрава РФ от 28.11.2017 № 953н.

С 23 апреля приставы блокируют порочащие сведения в Интернете через Роскомнадзор В Закон «Об исполнительном производстве» включена новая статья 109.4. В Закон «Об исполнительном производстве» включена новая статья 109.4. В ней описано, как претворить в жизнь исполнительный лист, требующий удалить из сети Интернет сведения, которые порочат честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо репутацию юрлица. Прописан следующий несложный алгоритм действий чиновников. 1. Должник в течение срока для добровольного исполнения не удаляет сведения из Сети. 2. Тогда судебный пристав-исполнитель выносит два постановления: — о взыскании с должника исполнительского сбора; — об ограничении доступа к указанной информации – это постановление в течение одного рабочего дня направляется в Роскомнадзор. 3. Для указанного ведомства такое постановление является основанием для внесения доменного имени или сетевого адреса в реестр запрещенных (то есть для блокировки интернет-ресурса). Федеральный закон от 23.04.2018 № 102-ФЗ.

С 29 апреля магазины могут ожидать всплеска контрольных закупок Роспотребнадзору дано право проводить контрольные закупки и делать это: Роспотребнадзору дано право проводить контрольные закупки и делать это: а) незамедлительно; б) без предварительного уведомления об этом магазина; в) с направлением сообщения о такой закупке прокуратуре. Если найдутся нарушения, то проверяющий обязан предъявить представителю компании свое удостоверение и приказ о проведении закупки. Если нарушения не найдут, то внеочередная проверка на том же основании уже не может быть проведена. Оно считается опровергнутым. Кроме того, в Закон № 294-ФЗ внесено дополнение о том, что несоблюдение требований к маркировке товаров служит поводом для внеплановой проверки. Федеральный закон от 18.04.2018 № 81-ФЗ.

С 29 апреля уведомление о результатах госрегистрации приходит только на электронку ФНС РФ напоминает претендентам на госрегистрацию статуса предпринимателя или юрлица, а также тем, кто планирует изменения в учредительной документации, указывать в заявлениях адрес электронной почты. ФНС РФ напоминает претендентам на госрегистрацию статуса предпринимателя или юрлица, а также тем, кто планирует изменения в учредительной документации, указывать в заявлениях адрес электронной почты. Со вступлением в действие поправок в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ решения о приостановке, отказе в регистрации, так же как и уведомление о положительных результатах таковой, будут направляться заявителям согласно новому порядку. Вне зависимости от того, предоставлен ли пакет документов в единый регистрационный центр в цифре или в натуре, результаты их обработки вышлют в виртуальной форме на указанный e-mail. Бумажный экземпляр будет выдаваться по запросу. Федеральный закон от 30.10.2017 № 312-ФЗ.

ЕНВД за I квартал рассчитывается с учетом нового коэффициента-дефлятора Базовую доходность необходимо умножить на коэффициент-дефлятор, бывший неизменным с 2015 года. В 2018-м его обновили до величины 1,868. Базовую доходность необходимо умножить на коэффициент-дефлятор, бывший неизменным с 2015 года. В 2018-м его обновили до величины 1,868. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.10.2017 № 579.

Авансовые платежи транспортного налога для дорогих автомобилей будут меньше Это касается не всех видов транспорта, а только дорогих авто, которые стоят от 3 до 5 млн рублей. Со следующего года повышающий коэффициент для расчета налога по машинам не старше 3 лет из данной ценовой категории снизят. Он составит 1,1. Сейчас применяются 3 коэффициента, величина которых зависит от возраста автомобиля:

— если с года выпуска автомобиля прошло от 2 до 3 лет — коэффициент 1,1;

— от 1 года до 2 лет — 1,3;

— менее года — 1,5.

Поправки внесены Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ. Это касается не всех видов транспорта, а только дорогих авто, которые стоят от 3 до 5 млн рублей. Со следующего года повышающий коэффициент для расчета налога по машинам не старше 3 лет из данной ценовой категории снизят. Он составит 1,1. Сейчас применяются 3 коэффициента, величина которых зависит от возраста автомобиля:— если с года выпуска автомобиля прошло от 2 до 3 лет — коэффициент 1,1;— от 1 года до 2 лет — 1,3;— менее года — 1,5.Поправки внесены Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ.

С 1 мая – новый МРОТ Президент РФ 7 марта подписал Закон о повышении МРОТ. Следуя этому документу, «минималка» с 1 мая 2018 года составит 11 163 рубля. Впоследствии каждый год минимальный оклад будут пересчитывать в соответствии с новым прожиточным минимумом.

Раньше планировали, что «минималку» поднимут только с 2019 года, однако по поручению главы государства это было сделано досрочно. Новая норма затронет больше 4 млн человек. Президент РФ 7 марта подписал Закон о повышении МРОТ. Следуя этому документу, «минималка» с 1 мая 2018 года составит 11 163 рубля. Впоследствии каждый год минимальный оклад будут пересчитывать в соответствии с новым прожиточным минимумом.Раньше планировали, что «минималку» поднимут только с 2019 года, однако по поручению главы государства это было сделано досрочно. Новая норма затронет больше 4 млн человек. Федеральный закон от 07.03.2018 № 41-ФЗ.

Со 2 мая регламентированы порядок и форма уведомления Росалкогольрегулирования о дате, времени и месте доставки алкоголя Правительство утвердило форму и порядок уведомления Росалкогольрегулирования о дне, времени и месте, куда будет производиться выезд для обслуживания клиента, сопряженный с розничной продажей ему алкоголя. Правительство утвердило форму и порядок уведомления Росалкогольрегулирования о дне, времени и месте, куда будет производиться выезд для обслуживания клиента, сопряженный с розничной продажей ему алкоголя. Продавец горячительных напитков, имеющий соответствующую лицензию, должен заявить о предстоящей реализации за 3 дня, представив утвержденную форму по почте, лично или по ТКС. Если предполагаемая поставка сорвется или ее объем уменьшится, скорректированные сведения необходимо подать не позже чем за один рабочий день до запланированной даты. Форма уведомления содержит поля для указания реквизитов продавца, его лицензии, органа, выдавшего разрешение на продажу, а также строки для описания места осуществления розничной продажи алкогольной продукции, фиксации его даты и времени. Постановление Правительства РФ от 19.04.2018 № 473.

С 4 мая аудиторы должны докладывать о подозрительных операциях клиентов Принят уже нашумевший закон, который вводит новую обязанность для аудиторов. Если у них в ходе работы возникают какие-либо основания предполагать, что сделки или транзакции проверяемой компании совершаются для отмывания преступных доходов или завуалированно снабжают деньгами террористов, то аудиторы должны непременно доложить об этих обстоятельствах в Росфинмониторинг. Принят уже нашумевший закон, который вводит новую обязанность для аудиторов. Если у них в ходе работы возникают какие-либо основания предполагать, что сделки или транзакции проверяемой компании совершаются для отмывания преступных доходов или завуалированно снабжают деньгами террористов, то аудиторы должны непременно доложить об этих обстоятельствах в Росфинмониторинг. Собственникам компании о факте направления такого уведомления аудиторы сообщать не должны. Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ.

С середины мая ужесточат валютное законодательство ФНС РФ сообщает, что с 14 мая этого года вступят в силу изменения в ст. 19 и 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ, который противодействует незаконному выводу денег за рубеж. Эти изменения прописаны в Федеральном законе от 14.11.2017 № 325-ФЗ.

В Закон № 173-ФЗ ввели новую редакцию ч. 1.1. ст. 19. Теперь резиденты, которые занимаются внешней торговлей, должны указывать в договорах, заключенных с нерезидентами, сроки исполнения обязательств. ФНС РФ сообщает, что с 14 мая этого года вступят в силу изменения в ст. 19 и 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ, который противодействует незаконному выводу денег за рубеж. Эти изменения прописаны в Федеральном законе от 14.11.2017 № 325-ФЗ.В Закон № 173-ФЗ ввели новую редакцию ч. 1.1. ст. 19. Теперь резиденты, которые занимаются внешней торговлей, должны указывать в договорах, заключенных с нерезидентами, сроки исполнения обязательств. В часть 5 ст. 23 внесли изменения, благодаря которым банки смогут отказываться от валютных операций, если эти действия нарушат требования Закона № 173-ФЗ, или других законов, или если клиент предоставил документы, которые не соответствуют законодательству РФ.

Изменилась и ст. 2.4 КоАП РФ. Теперь нарушившие ст. 15.25 КоАП РФ должностные лица подвергаются административной ответственности. В эту статью включены штрафы за незаконные операции с валютой. Отныне за эти правонарушения к ответственности можно привлечь не только ипэшников. Статья 15.25 КоАП РФ также дополнена ч. 5.1, в которой предусмотрена дисквалификация должностных лиц на срок от 0,5 до 3 лет, если они повторно попадутся за нарушениями из ч. 1, 4, 4.1 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ. Кстати, дела по этим правонарушениям теперь рассматривают судьи.

При расчете штрафа из ч. 4 или 5 ст. 15.25 КоАП РФ используется ключевая ставка ЦБ РФ, а не ставка рефинансирования. Письмо ФНС РФ от 12.12.2017 № ОА-4-17/25267@.

С июня отменят сберкнижки и вклады юрлиц на предъявителя В ряд федеральных законов внесены поправки, регулирующие операции по вкладам в банках. Так, Федеральный закон о банках дополнен положением о сберегательных и депозитных сертификатах. Эти виды именных ценных бумаг заменят сберкнижки и вклады юрлиц на предъявителя, выдавать которые банкам теперь запрещено новеллой в антиотмывочном законе. В ряд федеральных законов внесены поправки, регулирующие операции по вкладам в банках. Так, Федеральный закон о банках дополнен положением о сберегательных и депозитных сертификатах. Эти виды именных ценных бумаг заменят сберкнижки и вклады юрлиц на предъявителя, выдавать которые банкам теперь запрещено новеллой в антиотмывочном законе. Условия предоставления сертификатов банки будут заранее регистрировать в Центробанке, который, в свою очередь, проверит их на соответствие законодательству. Учитывать выданные вклады и права на них должна кредитная организация, она же внесет корректировки в сам документ в случае изменения его владельца. Сберегательные сертификаты предназначены для физлиц, ИП и обращения между ними. Вклад будет защищен в рамках страхования по Федеральному закону от 23.12.2003 № 177-ФЗ. Депозитные сертификаты применяться организациями и страховаться не будут. Не запрещается предусмотреть для указанных бумаг запрет на получение вклада по требованию владельца. Поправки заработают 1 июня. На сберкнижки и депозиты, полученные до этого дня, новые ограничения не распространятся. Федеральный закон от 23.04.2018 № 106-ФЗ.

С 1 июня начнут взыскивать налоги со счетов в драгметаллах Вступает в силу ст. 1 Федерального закона от 27.11.2017 № 343-ФЗ. Вступает в силу ст. 1 Федерального закона от 27.11.2017 № 343-ФЗ. Взыскание налогов за счет средств на счетах налогоплательщика теперь будет распространяться и на счета в драгоценных металлах при недостаточности средств на рублевых и валютных счетах. Объем списания будет эквивалентен задолженности, ориентироваться будут на учетные цены, установленные Центробанком РФ на конкретную дату. За неисполнение решения налоговиков банк будут привлекать к ответственности.

С 1 июня на операции банков с драгоценными камнями перестает распространяться освобождение от НДС Федеральным законом от 27.11.2017 № 343-ФЗ из ст. 149 НК РФ, содержащей перечень операций, не подлежащих налогообложению, указанный вид банковский сделок исключается. Федеральным законом от 27.11.2017 № 343-ФЗ из ст. 149 НК РФ, содержащей перечень операций, не подлежащих налогообложению, указанный вид банковский сделок исключается.

С 1 июня налоговики опубликуют открытые данные о компаниях Все о своих контрагентах можно будет узнать, заглянув на сайт налоговиков.

Приказом ФНС РФ установлен регламент размещения указанных сведений о каждой компании:

1) ежемесячно (25-го числа) размещается блок информации:

— по задолженности по налогам и сборам, о налоговых нарушениях, применении спецрежимов и об участии в КГН;

2) каждый год (25 июля) публикуются данные:

— о доходах и расходах по данным бухотчетности, численности персонала;

3) ежегодно (25 февраля) предусмотрены публикации сведений:

— по всем налогам (сборам) и страховым взносам.

Приказ ФНС РФ от 29.12.2016 № ММВ-7-14/729@. Все о своих контрагентах можно будет узнать, заглянув на сайт налоговиков.Приказом ФНС РФ установлен регламент размещения указанных сведений о каждой компании:1) ежемесячно (25-го числа) размещается блок информации:— по задолженности по налогам и сборам, о налоговых нарушениях, применении спецрежимов и об участии в КГН;2) каждый год (25 июля) публикуются данные:— о доходах и расходах по данным бухотчетности, численности персонала;3) ежегодно (25 февраля) предусмотрены публикации сведений:— по всем налогам (сборам) и страховым взносам.Приказ ФНС РФ от 29.12.2016 № ММВ-7-14/729@.

С 1 июня вступают в силу изменения законодательства в сфере госзакупок Правительство РФ установит новые требования к банкам, выдающим банковские гарантии. Изменились ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Изменения внесены Федеральным законом от 29.07.2017 № 267-ФЗ.

Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов могут принимать банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством РФ. Это будут требования к размеру капитала банка и уровню его кредитного рейтинга. Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, должен быть размещен на сайте Минфина РФ. Правительство РФ установит новые требования к банкам, выдающим банковские гарантии. Изменились ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Изменения внесены Федеральным законом от 29.07.2017 № 267-ФЗ.Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов могут принимать банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством РФ. Это будут требования к размеру капитала банка и уровню его кредитного рейтинга. Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, должен быть размещен на сайте Минфина РФ.

С 1 июня 2018 года вступают в силу изменения в ГК РФ Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ вносит изменения в I и II части ГК РФ. В частности, следующие. Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ вносит изменения в I и II части ГК РФ. В частности, следующие. Возражения против требований нового кредитора В статью 386 Кодекса внесено дополнение о том, что должник в разумный срок после получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору обязан сообщить последнему о возникновении известных ему оснований для возражений и предоставить ему возможность ознакомления с ними. В противном случае должник не вправе ссылаться на такие основания. Уступка прав по договору, заключенному на торгах В статью 448 Кодекса внесено изменение о том, что победитель торгов вправе уступать право требования по денежному обязательству, возникшему из заключенного на торгах договора. Кроме того, уточнено, что условия такого договора могут быть изменены сторонами в трех случаях: 1) на основаниях, установленных законом; 2) в связи с изменением размера процентов за пользование займом при изменении ключевой ставки ЦБ (соразмерно такому изменению), если на торгах заключался договор займа (кредита); 3) на иных основаниях, если изменение договора не повлияет на его условия, имевшие существенное значение для определения цены на торгах. Момент заключения договора займа В статьи 807–818 о договоре займа внесено множество изменений. В частности, следующие. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или другого предмета договора только в случаях, когда займодавцем является гражданин. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает 10 тыс. рублей (ранее – 1 тыс. рублей). Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено иное в случае, когда договор заключен между гражданами (в том числе ИП), на сумму до 100 тыс. рублей (ранее – до 5 тыс. рублей). Размер процентов за пользование займом может быть установлен в договоре: Размер процентов за пользование займом может быть установлен в договоре: с применением ставки в процентах годовых в виде фиксированной величины;

с применением ставки в процентах годовых, величина которой может изменяться в зависимости от предусмотренных договором условий, в том числе в зависимости от изменения переменной величины;

иным путем, позволяющим определить надлежащий размер процентов на момент их уплаты. Размер процентов по договору займа, заключенному между гражданами или между юрлицом, не осуществляющим профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, и заемщиком-гражданином, в 2 и более раза превышающий обычно взимаемые в подобных случаях проценты и поэтому являющийся чрезмерно обременительным для должника (ростовщические проценты), может быть уменьшен судом до размера процентов, обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах. Размер процентов по договору займа, заключенному между гражданами или между юрлицом, не осуществляющим профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, и заемщиком-гражданином, в 2 и более раза превышающий обычно взимаемые в подобных случаях проценты и поэтому являющийся чрезмерно обременительным для должника (ростовщические проценты), может быть уменьшен судом до размера процентов, обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах. Если займодавец в силу договора займа обязался предоставить заем, он вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный заем не будет возвращен в срок. Сумма займа или другой предмет договора займа, переданные указанному заемщиком третьему лицу, считаются переданными заемщику. Право кредитора потребовать досрочного возврата кредита В ГК РФ введена новая ст. 821.1. «Требование кредитора о досрочном возврате кредита». Прописано, что кредитор вправе требовать досрочного возврата кредита в случаях, предусмотренных данным Кодексом и другими законами, а при предоставлении кредита юрлицу или ИП также в случаях, предусмотренных кредитным договором. Проценты, выплачиваемые банком клиенту Переписаны ст. 845–859 из гл. 45 «Банковский счет» Кодекса. В частности, в ст. 856 установлено, что в случаях несвоевременного зачисления банком на счет клиента поступивших ему денежных средств либо их необоснованного списания со счета, а также невыполнения или несвоевременного выполнения указаний клиента о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета, банк обязан: уплатить на эту сумму проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ;

независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 852 данного Кодекса. Ранее в этой норме речь шла только о процентах по ст. 395 Кодекса. Ранее в этой норме речь шла только о процентах по ст. 395 Кодекса.

С 12 июня Минтруд РФ упростит мыльные процедуры Минтруд РФ в конце ноября внес две поправки в приложение № 2 к Приказу Минздрава РФ № 1122н о типовых нормах выдачи работникам смывающих или обезвреживающих средств и об одноименном стандарте безопасности труда:

1. Нормы, по которым выдаются средства, теперь можно указывать как в трудовом договоре, так и в локальных приказах работодателя. Минтруд РФ в конце ноября внес две поправки в приложение № 2 к Приказу Минздрава РФ № 1122н о типовых нормах выдачи работникам смывающих или обезвреживающих средств и об одноименном стандарте безопасности труда:1. Нормы, по которым выдаются средства, теперь можно указывать как в трудовом договоре, так и в локальных приказах работодателя. Важно отметить, что юрлицо должно предоставить возможность сотруднику ознакомиться с ними и документально подтвердить. 2. Жидкое или твердое мыло сотрудникам, имеющим дело с загрязнениями, которые легко смываются, можно выдавать не под подпись.

Сами нормы выдачи спецсредств при этом остались без изменений.

Приказ Минтруда РФ от 23.11.2017 № 805-н.