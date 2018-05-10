Что важного сказал ВС про признание дебиторки

Некоторое время назад между налогоплательщиками и налоговиками шли непростые споры о том, когда учитывать в расходах дебиторскую задолженность, по которой уже истек срок исковой давности.
Казалось, налогоплательщикам пришлось смириться с тем, что дата учета дебиторской задолженности в целях налога на прибыль строго регламентирована и не может быть выбрана произвольно.
Но теперь ситуация может измениться благодаря Определению ВС РФ от 19.01.2018 № 305‑КГ17-14988. Решение приняла Судебная коллегия по экономическим спорам.
Безнадежные долги всегда имеют определенную дату наступленияВ силу пп. 2п. 2 ст. 265 НК РФ к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности суммы безнадежных долгов.
Безнадежными (нереальными к взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации (п. 2 ст. 266 НК РФ).
Кроме того, безнадежными признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229‑ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим основаниям:
– невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях;
– у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.
Но наиболее распространенным основанием отнесения дебиторской задолженности в состав внереализационных расходов как долга, нереального к взысканию, является именно истечение срока исковой давности.
Порядок признания расходов при методе начисления предусматривает, что расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом периоде), к которому относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты (п. 1 ст. 272 НК РФ). Поэтому чиновники считают, что у налогоплательщика нет права на произвольный выбор налогового периода, в котором в состав внереализационных расходов включается безнадежная к взысканию задолженность (см., например, письма Минфина России от 25.08.2017 № 03‑03‑06/1/54556, от 06.02.2015 № 03‑03‑06/1/4995).
Суды тоже рассуждали формальноСущественный момент: до сих пор этой же позиции придерживались суды. Еще в Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.06.2010 № 1574/10 по делу № А56-4354/2009 был сделан тот же вывод. Судьи обратились также к законодательству о бухгалтерском учете. Правда, они ссылались на действовавший тогда Федеральный закон от 21.11.1996 № 129‑ФЗ «О бухгалтерском учете».
В настоящее время вместо него применяется Федеральный закон от 06.12.2011 № 402‑ФЗ «О бухгалтерском учете», но в нем сохранились те же положения, на которые ссылался ВАС, – принципиально они не изменились. Так, согласно ст. 11 данного закона активы и обязательства подлежат инвентаризации, в ходе которой выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, которое сопоставляется с указанным в регистрах бухгалтерского учета.
Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяет экономический субъект, за исключением обязательной инвентаризации. Обязательное проведение инвентаризации устанавливается законодательством РФ, федеральными и отраслевыми стандартами. Согласно п. 22 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов[1] инвентаризация обязательна[2]:
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года);
- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или в других чрезвычайных ситуациях, вызванных экстремальными условиями;
- при реорганизации или ликвидации организации;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Справедливость восторжествовалаНо ВС РФ в Определении № 305‑КГ17-14988 фактически пришел к противоположному выводу. Он привел новые аргументы и, в свою очередь, опроверг решения нижестоящих судов, согласно которым налогоплательщик обязан учесть суммы обязательств дебиторов в составе внереализационных расходов в определенный налоговый период – год истечения срока исковой давности.
Высшие арбитры указали, что по общему правилу, закрепленному в абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ, ошибки (искажения) в исчислении налоговой базы, относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, исправляются за период, в котором они были совершены.
Наряду с этим правилом в абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ установлено право налогоплательщика произвести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором ошибки (искажения) были выявлены, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога. В таком случае, как отметил ВС РФ, ошибка (искажение) в определении налоговой базы и суммы налога не приводит к нарушению интересов казны. Соответственно, исправление такой ошибки (искажения) не посредством подачи уточненной декларации за предыдущий налоговый период, а посредством отражения исправленных сведений в текущей налоговой декларации признается допустимым. При этом предполагается, что к моменту исправления ошибки (подачи налоговой декларации) не истек установленный ст. 78 НК РФ трехлетний срок возврата (зачета) переплаты. Ведь лишь в течение указанного срока налогоплательщик вправе распоряжаться излишне уплаченной в бюджет суммой налога.
Кроме того, в силу п. 4 ст. 89 НК РФ предметом выездной налоговой проверки является правильность исчисления и своевременность уплаты налогов. Следовательно, результатом налоговой проверки не может выступать доначисление недоимки, которая не должна была возникнуть у проверяемого лица при надлежащем соблюдении им требований законодательства о налогах и сборах.
По своей природе списание безнадежной к взысканию задолженности в состав расходов является способом корректировки доходов, ранее отраженных в налоговом учете, но фактически не полученных налогоплательщиком, что имеет целью обеспечить взимание налога исходя из реально сложившегося финансового результата деятельности. В связи с этим само по себе непринятие налогоплательщиком мер по взысканию задолженности не означает, что данные расходы не отвечают критериям, установленным п. 1 ст. 252 НК РФ, равно как не свидетельствует о том, что действия налогоплательщика направлены на получение необоснованной налоговой экономии.
То есть инспекция, установив факт несвоевременного признания расходов в виде списанной дебиторской задолженности, должна была учесть указанные расходы при проверке правильности исчисления налога на прибыль за соответствующий налоговый период, охваченный налоговой проверкой, а не отказывать в учете расходов как таковых.
Правда, арбитры отметили, что в Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.06.2010 № 1574/10 сделан аналогичный вывод – хотя это не так. Очевидно, за аналогичный вывод арбитры приняли имеющееся в указанном постановлении замечание, согласно которому необходимо учесть аргументы налогоплательщика о том, что срок течения исковой давности прерывался. Ведь в таком случае дата наступления срока исковой давности и списания в расходы наступает позже.
Но тогда суд не вынес принципиальное решение о том, что учесть дебиторскую задолженность можно позднее названной даты. Только когда она наступила, не раньше и не позже. Во всяком случае, именно так трактовали позицию суда чиновники (см., например, Письмо Минфина России от 06.04.2016 № 03‑03‑06/2/19410). И в результате прямо указывали, что налогоплательщик должен внести изменения в декларацию по налогу на прибыль того отчетного (налогового) периода, в котором возникла безнадежная задолженность, в момент, когда он получит все необходимые документы, подтверждающие, что такая задолженность может быть признана безнадежной в соответствии с положениями ст. 266 НК РФ.
Теперь налицо изменение позиции высших судей, причем их аргументы можно признать весьма убедительными. А значит, их могут безбоязненно использовать налогоплательщики – даже если спор дойдет до арбитражного суда, тот их наверняка поддержит.