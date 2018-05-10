Что важного сказал ВС про признание дебиторки

Некоторое время назад между налогоплательщиками и налоговиками шли непростые споры о том, когда учитывать в расходах дебиторскую задолженность, по которой уже истек срок исковой давности.

Казалось, налогоплательщикам пришлось смириться с тем, что дата учета дебиторской задолженности в целях налога на прибыль строго регламентирована и не может быть выбрана произвольно.

Но теперь ситуация может измениться благодаря Определению ВС РФ от 19.01.2018 № 305‑КГ17-14988. Решение приняла Судебная коллегия по экономическим спорам.

Безнадежные долги всегда имеют определенную дату наступления

В силук внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности суммы безнадежных долгов.

Безнадежными (нереальными к взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации (п. 2 ст. 266 НК РФ).

Кроме того, безнадежными признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229‑ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим основаниям:

– невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях;

– у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

Но наиболее распространенным основанием отнесения дебиторской задолженности в состав внереализационных расходов как долга, нереального к взысканию, является именно истечение срока исковой давности.

Порядок признания расходов при методе начисления предусматривает, что расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом периоде), к которому относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты (п. 1 ст. 272 НК РФ). Поэтому чиновники считают, что у налогоплательщика нет права на произвольный выбор налогового периода, в котором в состав внереализационных расходов включается безнадежная к взысканию задолженность (см., например, письма Минфина России от 25.08.2017 № 03‑03‑06/1/54556, от 06.02.2015 № 03‑03‑06/1/4995).

Суды тоже рассуждали формально

Существенный момент: до сих пор этой же позиции придерживались суды. Еще вбыл сделан тот же вывод. Судьи обратились также к законодательству о бухгалтерском учете. Правда, они ссылались на действовавший тогда Федеральный закон от 21.11.1996 № 129‑ФЗ «О бухгалтерском учете».

В настоящее время вместо него применяется Федеральный закон от 06.12.2011 № 402‑ФЗ «О бухгалтерском учете», но в нем сохранились те же положения, на которые ссылался ВАС, – принципиально они не изменились. Так, согласно ст. 11 данного закона активы и обязательства подлежат инвентаризации, в ходе которой выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, которое сопоставляется с указанным в регистрах бухгалтерского учета.

Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяет экономический субъект, за исключением обязательной инвентаризации. Обязательное проведение инвентаризации устанавливается законодательством РФ, федеральными и отраслевыми стандартами. Согласно п. 22 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов[1] инвентаризация обязательна[2]:

при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия;

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года);

при смене материально ответственных лиц;

при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;

в случае стихийного бедствия, пожара или в других чрезвычайных ситуациях, вызванных экстремальными условиями;

при реорганизации или ликвидации организации;

в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Поэтому, по мнению ВАС, налогоплательщик, проводя по состоянию на последнюю дату отчетного (налогового) периода инвентаризацию, по ее итогам должен определить сумму дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные к взысканию, и произвести их списание.

Решения судов трех низших инстанций, которые сочли, что НК РФ не возлагает на налогоплательщиков обязанность по включению безнадежных долгов, в отношении которых истек срок исковой давности, в состав внереализационных расходов налогового периода, в котором этот срок истек, Президиум ВАС назвал не основанными на положениях действующего законодательства.

Справедливость восторжествовала

Но ВС РФ вфактически пришел к противоположному выводу. Он привел новые аргументы и, в свою очередь, опроверг решения нижестоящих судов, согласно которым налогоплательщик обязан учесть суммы обязательств дебиторов в составе внереализационных расходов в определенный налоговый период – год истечения срока исковой давности.

Высшие арбитры указали, что по общему правилу, закрепленному в абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ, ошибки (искажения) в исчислении налоговой базы, относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, исправляются за период, в котором они были совершены.

Наряду с этим правилом в абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ установлено право налогоплательщика произвести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором ошибки (искажения) были выявлены, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога. В таком случае, как отметил ВС РФ, ошибка (искажение) в определении налоговой базы и суммы налога не приводит к нарушению интересов казны. Соответственно, исправление такой ошибки (искажения) не посредством подачи уточненной декларации за предыдущий налоговый период, а посредством отражения исправленных сведений в текущей налоговой декларации признается допустимым. При этом предполагается, что к моменту исправления ошибки (подачи налоговой декларации) не истек установленный ст. 78 НК РФ трехлетний срок возврата (зачета) переплаты. Ведь лишь в течение указанного срока налогоплательщик вправе распоряжаться излишне уплаченной в бюджет суммой налога.

Кроме того, в силу п. 4 ст. 89 НК РФ предметом выездной налоговой проверки является правильность исчисления и своевременность уплаты налогов. Следовательно, результатом налоговой проверки не может выступать доначисление недоимки, которая не должна была возникнуть у проверяемого лица при надлежащем соблюдении им требований законодательства о налогах и сборах.

По своей природе списание безнадежной к взысканию задолженности в состав расходов является способом корректировки доходов, ранее отраженных в налоговом учете, но фактически не полученных налогоплательщиком, что имеет целью обеспечить взимание налога исходя из реально сложившегося финансового результата деятельности. В связи с этим само по себе непринятие налогоплательщиком мер по взысканию задолженности не означает, что данные расходы не отвечают критериям, установленным п. 1 ст. 252 НК РФ, равно как не свидетельствует о том, что действия налогоплательщика направлены на получение необоснованной налоговой экономии.

То есть инспекция, установив факт несвоевременного признания расходов в виде списанной дебиторской задолженности, должна была учесть указанные расходы при проверке правильности исчисления налога на прибыль за соответствующий налоговый период, охваченный налоговой проверкой, а не отказывать в учете расходов как таковых.

По сути, ВС РФ разрешил налогоплательщикам списывать в расходы дебиторскую задолженность в более поздние периоды, чем возникло право на списание такой задолженности.

Правда, арбитры отметили, что в Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.06.2010 № 1574/10 сделан аналогичный вывод – хотя это не так. Очевидно, за аналогичный вывод арбитры приняли имеющееся в указанном постановлении замечание, согласно которому необходимо учесть аргументы налогоплательщика о том, что срок течения исковой давности прерывался. Ведь в таком случае дата наступления срока исковой давности и списания в расходы наступает позже.

Но тогда суд не вынес принципиальное решение о том, что учесть дебиторскую задолженность можно позднее названной даты. Только когда она наступила, не раньше и не позже. Во всяком случае, именно так трактовали позицию суда чиновники (см., например, Письмо Минфина России от 06.04.2016 № 03‑03‑06/2/19410). И в результате прямо указывали, что налогоплательщик должен внести изменения в декларацию по налогу на прибыль того отчетного (налогового) периода, в котором возникла безнадежная задолженность, в момент, когда он получит все необходимые документы, подтверждающие, что такая задолженность может быть признана безнадежной в соответствии с положениями ст. 266 НК РФ.

Теперь налицо изменение позиции высших судей, причем их аргументы можно признать весьма убедительными. А значит, их могут безбоязненно использовать налогоплательщики – даже если спор дойдет до арбитражного суда, тот их наверняка поддержит.