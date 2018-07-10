«Это фиаско, братан»: самые частые ошибки директоров

Канал Баблишко собрал несколько распространенных в судебной практике ошибок директоров, за которых их привлекают к ответственности. Рубрику назвали «Это фиаско, братан».

Недобросовестные действия директора при совершении сделок

А. Мартынов, будучи директором ООО «СтройТехЦентр», заключил от имени общества договор купли-продажи принадлежащего обществу автомобиля Инфинити с другим юрлицом, передал транспорт по акту приема-передачи. Автомобиль оценили в 1 млн. рублей. В договоре установили следующий порядок оплаты: «цена автомобиля продавцу не выплачивается, а идет в счет оплаты по договору купли-продажи автомобиля № от года. Для расчетов стороны применяют процедуру зачета взаимных требований между сторонами путем составления акта зачета взаимных требований».

Один из учредителей ООО потребовал с Мартынова 1 000 000 руб. убытков в пользу Общества, поскольку денежные средства за автомобиль на расчетные счета общества не поступали, предоставил банковские выписки.

Суды двух инстанций согласились с истцом: условие о порядке расчетов в договоре нельзя признать согласованным, доказательств оплаты нет, директор длительное время не предпринимал действий, направленных на получение оплаты от контрагента, действовал недобросовестно, что выразилось в причинении ООО «СтройТехЦентр» убытков.

Судебный акт: Постановление Тринадцатого ААС от 21.12.2015 по делу № А56-2О6О4/2015.

Налоговые нарушения (ответственность директора за неуплату налогов)

В рамках дела о банкротстве ФНС заявила о взыскании убытков с бывшего руководителя должника Логиновского А.В.: сумма пеней и штрафа, взысканных по результатам налоговой проверки, а также разница между суммой, перечисленной Обществом своим фиктивным контрагентам и реальной ценой поставки товара, полученного от основных иностранных поставщиков.

Суд первой инстанции и апелляция отказали во взыскании. Кассация отменила судебные акты, указала на необходимость исследования конкретных обстоятельств, послуживших препятствием своевременной уплате налогов, предписала выяснить модель поведения, выбранную ответчиком (намеренное или неосторожное искажение учета и отчетности). Привлечение к налоговой ответственности общества, а не его руководителя, не основание отказывать во взыскании убытков с директора. То обстоятельство, что Логиновский А.В. не привлекался к уголовной ответственности, не исключает необходимость проверки в рамках гражданского спора противоправности его действий.

Судебный акт: Постановление АС Северо-Западного округа от 15.12.2015 по делу № А21-7228/2O13.

Административная ответственность директора

С директора могут быть взысканы убытки, выразившиеся в полученных обществом штрафах за несоблюдение административного законодательства.

ФСФР назначила Обществу четыре штрафа на общую сумму 1 600 000 руб. Акционер Общества посчитал данную сумму убытком общества.

Суд первой инстанции отказал истцу, поскольку взыскание штрафа с юридического лица за административное правонарушение автоматически не влечет правовых последствий для руководителя данного юридического лица.

Апелляция не согласилась, установила, что генеральным директором общества не была исполнена безусловная законодательно установленная обязанность предоставлять запрашиваемую акционерами информацию, в связи с чем на общество был наложен штраф. Данный штраф явился следствием бездействия директора и составляет убытки общества.

Судебный акт: Постановление 9 ААС от 21.12.2015 по делу №А40-97929/2О15.

Такие же выводы суды делают и при назначении штрафов за несоблюдение санитарных, противопожарных и других требований при наличии возможности их соблюдения.

Нарушение дисциплины расходования денежных средств

Очень распространенная ошибка руководителей. Выдача денежных средств ответчику (бывшим директором общества) из кассы подтверждается первичными бухгалтерскими документами. При использовании наличных денежных средств в интересах общества (третьего лица) руководитель должен представить отчетные документы о таком расходовании.

Директор не смог отчитаться за полученные и использованные денежные средства. Эти суммы были признаны убытками общества и взысканы с бывшего директора.

Судебный акт: Постановление АС Поволжского округа от 15.12.2015 по делу № А65-28368/2O14.

Аналогичные выводы — Постановление 13 ААС от 21.12.2015 по делу № А56-4O741/2014.

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Необоснованная выплата премии самому себе

Премии, начисленные и выплаченные руководителем самому себе, также могут стать предметом судебных споров.

Юридическое лицо — участник общества взыскало убытки с прежнего генерального директора в сумме 9 322 902,61 руб., выплаченных в качестве премии в период с 01.11.2011 по 31.08.2014 на основании приказов директора о собственном премировании в составе заработной платы.

Суды посчитали, что ответчик, единолично решивший выплатить себе премию, нарушил процедуру рассмотрения данных вопросов, незаконно распорядился денежными средствами общества, чем причинил ему убытки.

Судебный акт: Постановление 9 ААС от 16.11.2015 по делу № А40-217713/2O14.

Противоречие интересам Общества

Ответчик, исполнявший обязанности директора в период нахождения генерального директора в командировке, подписал от лица Общества соглашения о расторжении трудовых договоров с шестью работниками (в том числе с собой и своим братом). Соглашения предусматривали выплату выходных пособий данным работникам на общую сумму 9 601 172 руб. 11 коп.

Суды оценили действия исполняющего обязанности директора как недобросовестные, совершенные со злоупотреблением правом, поскольку суммы компенсаций при увольнении в несколько раз превосходят ежемесячную заработную плату работников. Данные соглашения не соответствуют критериям добросовестности и разумности исходя из финансового положения общества. Убытки были взысканы.

Постановление АС ЗСО от 06.11.2015 по делу № А27-23078/2O14.

Таких дел довольно много: это и реализация собственности общества лицам, связанным с руководителем, по заниженной стоимости; установление премиальных выплат работникам — членам семьи; заключение сделок с заинтересованностью. Сами по себе данные действия не являются причиной для взыскания убытков, однако если они совершены в неудачных для общества экономических обстоятельствах — риск понести финансовую ответственность в виде убытков велик.

Ошибочные действия при исполнении условий договора

При исполнении государственного контракта для Магаданского родильного дома директор «Медторгсервис» решил, что согласованное техническое задание и исполнительная документация по контракту не соответствуют требованиям СанПиН и Приказу Минздрава России, о чем сообщил в Департамент здравоохранения письмом. Не дождавшись ответа на него, приступил к разработке проектной документации на основе новой разработанной им Медико-технологической программы. Департамент отказался утвердить новую программу, однако к тому времени часть субподрядных работ уже была выполнена на основе новой программы, что повлекло дополнительные расходы, являющиеся убытками Общества. Суд согласился с истцом, подтвердил, что директор действовал неразумно и неосмотрительно.

Судебный акт: Постановление АС Московского округа от 09.12.2015 по делу № А41-9650/2O15.

Совершение сделок с заинтересованностью без одобрения и упущенная выгода

Данные ошибки директора можно продемонстрировать на основе одного судебного акта.

Директор ОАО «Автокомбинат № 36» заключил договор аренды принадлежащей акционерному обществу техники с ООО «Траксервис 36», в котором также является директором, по заведомо заниженным арендным ставкам, существенно отличающимся от аналогичных договоров и рыночных ставок арендной платы. Это повлекло неполучение акционерным обществом доходов в размере 1 502 420,17 руб. Акционеры обратили на это внимание и обратились с иском о взыскании убытков в форме упущенной выгоды.

Суды трех инстанций посчитали их притязания обоснованными.

Судебный акт: Постановление АС Московского округа от 03.12.2015 по делу № А40-137137/2О13.