Все про ВСД в системе «Меркурий»

Меркурий – ближайшая планета солнечной системы. Но для производителей, перевозчиков и продавцов продовольственной продукции животного происхождения она стала гораздо ближе.

С 01.07.2018 года систему Меркурий должны использовать все участника оборота продукции животного происхождения. Это – молокозаводы, птицефабрики, фермы, мясокомбинаты, производители морепродуктов, дистрибьюторы, логистические центры, торговые сети, а также розничные продавцы.

Все дело в том, что с указанной даты ветеринарные сопроводительные документы (далее ВСД) оформляются и гасятся только в электронном виде в системе Меркурий. Таким образом, движение продовольственной продукции животного происхождения легко отследить.

Это дает возможность оперативного изымать из оборота продукцию животного происхождения в случае возникновения неблагоприятных эпидемиологических ситуаций в определенных местностях.

Кроме того, новая система позволяет эффективно бороться с фальсификацией продовольственной продукции животного происхождения. Ведь нередки случаи, когда покупаешь продукт с хорошим запасом срока годности, хорошей маркировкой, но в результате все равно отравляешься. С момента ввода нового правила оборота продовольственной продукции животного происхождения такие случае должны свестись к минимуму.

Давай рассмотрим более подробно, кто должен применять систему Меркурий и как к ней подключиться с 01.07.2018 года, а также о мерах ответственности за неиспользование этой системы. Ведь в случае отсутствия регистрации в системе Меркурий с 01.07.2018 года деятельности организаций соответствующей отрасли просто встанет. А в случае направления такой продукции без ВСД организации грозит многотысячный штраф. Предусмотрительные покупатели продукции просто вернут его обратно.

Кому нужна система «Меркурий»

Необходимость использование системы Меркурий связана с вступлением в силу изменений, внесенных Федеральным законом от 13.07.2015 №243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон 243-ФЗ) с 01.07.2018 года. Ч.2 ст. 4 указанного Закона с 01.07.2018 года обязывает оформлять ВСД на подконтрольные товары только в электронном виде в соответствии со ст. 2.3 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии» (далее – Закон о ветеринарии).

Ч. 8 ст. 2.3 Закона о ветеринарии как раз говорит о необходимости оформления ВСД с использованием федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии в порядке, утвержденном Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 №589 (далее – Приказ 589).

Перечень подконтрольных товаров, на которые необходимо оформлять ВСД, утвержден Приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 №648 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами».

Так, в группе 01 «Живые животные» поименованы: лошади, ослы, мулы и лошаки живые; крупный рогатый скот живой; свиньи живые; овцы и козы живые; домашняя птица живая, утки, гуси, индейки и цесарки; живые животные прочие.

В группе 02 «Мясо и пищевые мясные субпродукты», в частности, поименованы: мясо крупного рогатого скота свежее, охлажденное, замороженное; свинина свежая, охлажденная или замороженная; пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные; мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов.

В группы 03 «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные», в частности, поименованы: рыба живая, свежая, охлажденная, мороженая; филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые.

В случае проведения операций по товарам из выше приведенного перечня необходимо применять систему Меркурий.

Когда ВСД можно оформить на бумажном носителе

Однако даже после 01.07.2018 года в некоторых случаях возможно оформление ВСД на бумажном носителе. Эти случаи поименованы в ч. 2.1 ст. 4 Закона 243-ФЗ.

Одними из таких случаев являются аварии, опасные природные явления, катастрофы, стихийные или иные бедствия, которые привели к невозможности эксплуатации системы Меркурий. ВСД в таком случае оформляется на бумажном носителе до устранения последствий таких явлений.

При этом Россельхознадзор должен разместить на своем официальном сайте в Интернете информацию о невозможности эксплуатации системы Меркурий в течение 24 часов с момента наступления таких событий.

На постоянной основе ВСД на бумажном носителе можно оформить в случаях отсутствия возможности использования системы Меркурий в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к Интернету, в том числе отсутствует точка доступа, определенная в соответствии с Законом о связи. Каждый субъект РФ утверждает перечень таких населенных пунктов по согласованию с Россельхознадзором.

Также ВСД оформляется на бумажном носителе, если в ветеринарных сопроводительных документах содержатся сведения, составляющие государственную тайну, и (или) иная информация, отнесенная федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности, к сведениям, составляющим служебную тайну.

Когда оформляется ВСД

ВСД необходимо оформить при производстве партии подконтрольного товара, за исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии (п. 3 приложения 1 Приказа 589)

Также ВСД оформляется при перемещении или перевозке подконтрольного товара, за исключением случаев, когда их оформление не требуется.

Кроме того, ВСД оформляется при переходе права собственности на подконтрольный товар. Исключением является передача или реализация подконтрольного товара покупателю для личного или иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью.

ВСД не нужно оформлять при производстве партии подконтрольного товара в предприятии общественного питания в случае последующей реализации партии подконтрольного товара для питания людей на данном предприятии общественного питания, либо в случае последующей реализации партии подконтрольного товара конечному потребителю для его питания в любом ином месте (пп. «а» п. 15 Приложения 1 Приказа 589).

Также ВСД не оформляется при производстве партии подконтрольного товара в перерабатывающих цехах предприятий розничной торговли, если переработанные продукты представляют собой кулинарные изделия или готовые блюда, предназначенные для реализации конечному потребителю на данном предприятии розничной торговли (пп. «б» п. 15 Приложения 1 Приказа 589).

Кроме того, ВСД не нужно оформлять при производстве партии подконтрольного товара, предназначенного для использования производителем данного подконтрольного товара в целях (пп. «в» п. 15 Приложения 1 Приказа 589):

не предназначенных для его реализации, в том числе для личного потребления;

содержания и (или) кормления животных, принадлежащих производителю подконтрольного товара;

использования подконтрольного товара, представляющего собой приманки для охоты и рыбной ловли, производителем подконтрольного товара в процессе охоты или рыбалки;

использования подконтрольного товара для удобрения принадлежащих производителю подконтрольного товара или находящихся в его пользовании земельных участков;

коллекционирования (хранения коллекций) подконтрольного товара, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности.

В некоторых случаях ВСД не оформляется и при перемещении по территории РФ. Так ВСД не нужно оформлять при перемещении по территории РФ произведенного подконтрольного товара для целей, указанных в пп. «в» п. 15 Приложения 1 Приказа 589, если перемещение подконтрольного товара осуществляется его производителем.

Также ВСД не оформляется при перемещении по территории РФ домашних, служебных, декоративных животных, осуществляемом без смены владельца и не связанном с осуществлением предпринимательской деятельности. Но при перевозке этих животных по территории РФ на выставку ВСД придется оформить.

Кроме того, ВСД не оформляется при перемещении по территории РФ в следующих случаях:

сельскохозяйственных животных для их выпаса, включая отгонное скотоводство, поения, купания, выгула, осуществляемым владельцем животного или уполномоченным им лицом;

подконтрольного товара, приобретенного для целей, указанных в пп. «в» п. 15 Приложения 1 Приказа 589, осуществляемого без смены его владельца;

подконтрольных товаров, принадлежащих различным силовым структурам.

Каков порядок регистрации в системе «Меркурий»

Как видим, почти весь оборот товаров животного происхождения подлежит регистрации в системе Меркурий. Такое условие распространяется и на физических лиц.

Для физического лица предусмотрен наиболее простой способ регистрации. Достаточно зайти на сайт https://accounts.vetrf.ru/ и заполнить там форму электронной регистрации. При этом надо указать следующие данные (п. 6 Приложения 2 Приказа 589):

фамилия, имя, отчество (при наличии);

гражданство;

сведения о документе, удостоверяющем личность,

адрес электронной почты, а в случае ее отсутствия – почтовый адрес;

номер телефона (по желанию регистрируемого).

Физическое лицо зарегистрируется автоматически.

Также физическое лицо может обратиться в любой из территориальных управлений Россельхоза, предъявив при этом документ, удостоверяющий личность.

После прохождения указанной процедуры физическому лицу предоставляются:

пароль и логин для входа в систему Меркурий;

личный электронный кабинет;

адрес электронной почты в ведомственной почтовой системе;

возможность оформлять в электронной форме заявку на оформление ВСД на принадлежащие ему подконтрольные товары;

возможность изменять свои регистрационные данные;

возможность аннулировать свою регистрацию.

Организации подают заявку на предоставление доступа в письменном виде на бланке организации за подписью руководителя (заместителя руководителя) в территориальное управление Россельхоза или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя (заместителя руководителя) организации. Электронный документ надо направить на адрес электронной почты: admin@fsvps.ru

В заявке организация указывает свои уполномоченные лица, а также следующую информацию о них (п. 10 Приложения 2 Приказа 589):

данные о каждом из регистрируемых уполномоченных лиц организации в объеме:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

гражданство;

сведения о документе, удостоверяющем личность,

адрес электронной почты;

номер телефона;

должности уполномоченных лиц и права доступа в системе Меркурий;

данные о документах, подтверждающих наличие у регистрируемых уполномоченных лиц ветеринарного образования при наличии такого образования;

зона обслуживания уполномоченных лиц при предоставлении возможности оформления или гашения ветеринарных сопроводительных документов.

Что касается адреса электронной почты, то нужно указать адрес электронной почты, который еще ни разу не использовался при регистрации в системе Меркурий. Таким образом, если работник работает в нескольких организациях и ему всюду дали доступ к системе Меркурий, то при каждой регистрации надо указывать новый адрес электронной почты.

Права доступа для уполномоченных лиц организации могут быть следующими (п. 21 Приложения 2 Приказа 589):

«аттестованный специалист»;

«авторизованный заявитель»;

«уполномоченное лицо»;

«гашение сертификатов»;

«оформление возвратных сертификатов»;

«сертификация уловов водных биологических ресурсов»;

«администратор-ХС».

После прохождения указанной процедуры уполномоченным лицам организации предоставляются (п. 10 Приложения 2 Приказа 589):

пароль и логин для входа систему Меркурий;

личный электронный кабинет;

адрес электронной почты в ведомственной почтовой системе;

возможность осуществлять гашение ВСД;

возможность оформлять возвратные ВСД;

возможность оформлять ВСД (если такая возможность предоставлена в соответствии с назначаемой ролью);

доступ для чтения к данным в системе, необходимым для реализации прав доступа в системе;

доступ для ввода в системе данных в соответствии с правом доступа.

Право доступа «Администратор ХС» дает право администрировать список зарегистрированных уполномоченных лиц указанной организации.

Индивидуальному предпринимателю предоставлен широкий выбор способа подачи заявления:

по почте;

лично;

в электронной форме на адрес электронной почты: info@svfk.mcx.ru.

В заявке индивидуальный предприниматель указывает следующие сведения (п. 12 Приложения 2 Приказа 589):

данные о физическом лице:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

гражданство;

сведения о документе, удостоверяющем личность,

адрес электронной почты;

номер телефона;

права доступа к сервисным функциям системы Меркурий, которые индивидуальный предприниматель планирует получить;

данные о документе, удостоверяющем право индивидуального предпринимателя на занятие предпринимательской деятельностью;

данные о документе, удостоверяющем наличие у индивидуального предпринимателя ветеринарного образования (по желанию).

Если заявка подается на уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя или физического лица, то еще представляется копия паспорта физического лица или индивидуального предпринимателя, копия документа, удостоверяющего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

Адреса территориальных управлений Россельхоза можно найти по адресу: http://www.fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs.

После прохождения указанной процедуры индивидуальному предпринимателю предоставляются (п. 13 Приложения 2Приказа 589):

пароль и логин для входа в систему Меркурий;

личный электронный кабинет;

адрес электронной почты в ведомственной почтовой системе;

возможность оформлять в электронном виде заявку на оформление ВСД;

возможность получать информацию о ВСД, оформленных для доставки или передачи ему подконтрольных товаров;

возможность осуществлять гашение ВСД;

возможность оформлять возвратные ВСД;

возможность оформлять ВСД (если такая возможность предоставлена в соответствии с правами доступа);

возможность изменить регистрационные данные;

возможность аннулировать свою регистрацию.

Во всех случаях к заявке на регистрацию в системе Меркурий прилагается согласие на обработку персональных данных.

Регистрацию в системе Меркурий территориальное управление Россельхоза должно произвести в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки.

Поэтому о получении доступа к системе следует позаботится заранее. В противном случае бизнес может понести убытки.

Ведь даже гашение ВСД осуществляется в течение 1 рабочего дня после доставки и приемки подконтрольного товара в месте назначения. В тот же самый срок нужно погасить ВСД, если переход права собственности происходит без перемещения товара.

В случае направления заявки на регистрации в системе Меркурий в электронном виде заявка подписывается электронной подписью. Возникает вопрос: должна ли эта подпись быть усиленной квалифицированной?

Нет, электронная подпись не должна быть усиленной квалифицированной. Достаточно простой электронной подписи как для организации, так и для индивидуального предпринимателя.

Кому нужен аттестованный специалист

Право доступа «Аттестованный специалист» в системе Меркурий предоставляется аттестованным специалистам в области ветеринарии. Такие права доступа нужны не всем организациям, а только тем, то занимается оформлением ВСД на подконтрольные товары, перечень которых утвержден Приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 №647. Например, такие специалисты не нужны организациям, которые только гасят ВСД.

Аттестованные специалисты не являются уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ (далее – ГВС РФ). Такие специалисты должны пройти аттестация в порядке, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 09.11.2016 №1145.

Что будет, если не зарегистрироваться в системе Меркурий?

С 01.07.2018 года отсутствие регистрации в системе Меркурий делает невозможным оформление ВСД в электронном виде. А как мы выше выяснили, с указанной даты на бумажном носителе ВСД можно оформить в строго ограниченных случаях.

Поэтому отсутствие электронного ВСД образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ.

Во-первых, ответственность возможна по ч. 1 ст. 10.8 КоАП: нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. За это налагается административный штраф:

– на граждан в размере от 500 до 1000 руб.; – на должностных лиц – от 3000 до 5000 руб.; – на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 руб.

Кроме того, ответственность возможнаТак, перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства без ВСД, за исключением перевозки сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства для личного пользования, влечет наложение административного штрафа:

– на граждан в размере от 3000 до 5000 руб.; – на должностных лиц – от 30 000 до 40 000 руб.; – на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 руб. (ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ).

При этом под продуктами животноводства следует понимать товары, включенные в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317.

Что делать, если получено бумажное ВСД?

До 01.07.2018 года ВСД оформляются на бумажном носителе, в электронном виде только по желанию собственника подконтрольного товара (ч. 4. Ст. 4 Закона 243-ФЗ).

Оформленное ВСД имеет срок действия. ВСД действительны в течение следующих сроков (п. 13 Приложения 1 Приказа 589):

– при оформлении произведенной партии подконтрольных товаров – с момента оформления и до истечения срока годности, реализации, подконтрольного товара;

– при оформлении перемещаемой (перевозимой) партии подконтрольного товара – с момента оформления и до окончания перемещения (перевозки) подконтрольного товара;

– при оформлении перехода права собственности на партию подконтрольного товара – с момента начала процедуры перехода права собственности на подконтрольный товар до ее окончания;

– при оформлении ВСД на животных – в течение 5 дней до даты перевозки и до окончания перевозки и/или реализации животных.

Таким образом, если полученное ВСД оформлено до 01.07.2018 года, но поступило в организацию от поставщика или перевозчика уже после 01.07.2018 года, то смело принимаем такую партию подконтрольного товара. Но если потребуется дальнейшее перемещение таких товаров, то ВСД уже придется оформлять в электронном виде в системе Меркурий.

Если бумажный ВСД оформлен после 01.07.2018 года, то у поставщика можно запросить информацию о реквизите документа субъекта РФ, которым данный населенный пункт включен в перечень населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к Интернету.

Кроме того, бумажный ВСД может оказаться вовсе не бумажным, а электронным. Потому что после оформления ВСД в системе Меркурий автоматически создается форма для печати данного ВСД (п. 43 Приложения 2 приказа 589). На такой форме отображаются данные ВСД, уникальный идентификационный номер, двумерный матричный штриховой код в форме, доступной для расшифровки стандартными программами и аппаратами для сканирования штрих-кодов, содержащий идентификационные данные указанного ВСД и гиперссылку для прямого доступа к данному ВСД в системе Меркурий. А владелец или перевозчик подконтрольного товара может его:

– распечатать, если самостоятельно оформил ВСД;

– получить оформленный на защищенном бланке ВСД, удостоверенный подписью уполномоченного лица органа и учреждения, входящего в систему ГВС РФ;

– получить форму оформленного в электронной форме ВСД в любом органе или учреждении, входящем в систему ГВС РФ.

Что делать, если подконтрольные товары получены без ВСД?

Если подконтрольные товары получены без ВСД после 01.07.2018 года, то такую партию товара лучше обратно отправить поставщику. В противном случае организация рискует получить штраф по ст. 10.8 КоАП РФ.

Ведь нет никаких 14 дней отсрочки, как утверждают некоторые участники оборота подконтрольных товаров. Вообще не понятно, откуда этот срок взялся.

Отсрочки тоже нет. Вернее, она уже была. Первоначально предполагалось, что эти правила вступят в силу с 01.01.2018 года. Но Федеральный закон от 28.12.2017 №431-ФЗ перенес этот срок на 01.07.2018 года. Так что вряд ли будет второй перенос срока.