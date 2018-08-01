ФНС: Топ-10 споров о регистрации бизнеса

Налоговики подготовили обзор судебной практики по регистрации юрлиц.

Осматривать недвижимость юрлица до регистрации нельзя

Вывод. При регистрации юрлица у налоговиков нет оснований для осмотра недвижимости по указанному в заявлении адресу, а результаты такой проверки нельзя использовать для отказа в регистрации. Пример. Физлицо обратилось в налоговую, желая зарегистрировать вновь созданное юрлицо. К заявлению прилагались все нужные документы, но инспекция отказала в регистрации.

Сослалась на то, что указанный в документах адрес юрлица не соответствует действительности. Это домашний адрес учредителя, что само по себе не противоречит закону. Но ИФНС проверила его и обнаружила, что фактически юрлица там нет.

Однако фискалы не доказали, что с обществом невозможно связаться. Отсутствие юрлица, вывески и признаков какой-либо деятельности по адресу еще не свидетельствует о недостоверности сведений, приведенных в заявлении. Тем более, на момент осмотра юрлицо еще не стояло на учете.

В подобном случае налоговики могли проверять сведения из заявления о регистрации только путем проверки документов и данных, имеющихся у инспекции и представленных заявителем.

Фальшивый протокол собрания реорганизации бизнеса не мешает

Вывод. Поступившие в налоговую возражения физлица не могут служить основанием для вывода ИФНС о недостоверности сведений, представленных на госрегистрацию.

Пример. ООО подало в налоговую заявление о начале реорганизации в форме присоединения к нему другого общества с приложением соответствующих документов, включая протокол собрания участников общества. Налоговики внесли в ЕГРЮЛ соответствующие изменения.

Годом позже присоединенное общество подало в налоговую два заявления: о том, что подпись на решении о реорганизации общества и на протоколе собрания учредителю общества не принадлежат, и о прекращении деятельности присоединенного юрлица.

Инспекция отказалась регистрировать прекращение деятельности общества. На регистрацию реорганизации был представлен полный пакет документов. Требовать другие у инспекции оснований не имелось.

В суде заявителю не удалось доказать, что он не участвовал в спорном собрании и не подписывал протокол.

Нельзя требовать документы на основании судебной практики

Вывод. Налоговая потребовала документальное согласие собственников жилья на регистрацию общества по адресу принадлежащей им квартиры. Это незаконно, поскольку закон не требует такого документа.

Пример. Общество арендовало квартиру у собственников и подало заявление в ИФНС о внесении изменений в запись ЕГРЮЛ, желая зарегистрироваться по новому адресу. Все необходимые документы компания предоставила, включая договор аренды. Договор не был ни оспорен, ни расторгнут.

Инспекция отказалась регистрировать компанию по новому адресу, заподозрив, что поданные документы недостоверны. Чиновники посчитали, что общество должно было предоставить документальное согласие от обоих собственников жилья, поскольку об этом сказано в Постановлении Пленума ВАС РФ.

Однако, во-первых, сам по себе договор является таким согласием, а во-вторых, закон не обязывает общество предоставить такой документ. Позиция ВАС РФ неприменима, так как Конституция гласит, что дополнительные обязанности на граждан может возлагать только закон.

Запрет на регистрацию примерами судебного пристава не исчерпывается

Вывод. Если судебный пристав запретил регистрационные действия по отношению к юрлицу, перечислив в постановлении ряд примеров, то этот список не полный. Отказ в регистрации может быть и в других случаях.

Пример. У компании сменился гендиректор и она подала в ИФНС заявление об изменении записи в ЕГРЮЛ. Инспекция отказала, ссылаясь на постановление судебного пристава, которое запрещало совершать какие-либо регистрационные действия.

Компания не согласилась, поскольку в постановлении пристава были перечислены конкретные действия, которые нельзя было производить по отношению к обществу. Регистрация смены гендиректора к ним не относилась.

Позиция компании ошибочна, поскольку пристав перечислил в документе частные случаи, на которые распространяется запрет. Данный список не является исчерпывающим, а значит, регистрация смены гендиректора тоже входит в понятие «регистрационных действий», на которые и был установлен запрет.

Регистрация по второму обращению исключает обжалование первого отказа

Вывод. Если юрлицо зарегистрировано по повторному обращению, то его права не нарушены, а значит, суды не признают первый отказ в регистрации незаконным.

Пример. Организация подала заявление о госрегистрации. Чиновники отказали, поскольку компания заключила договор с управляющим, передав ему полномочия гендиректора, а это недопустимо до внесения в ЕГРЮЛ данных о создании юрлица и назначении гендиректора.

Организация обжаловала данное решение, но суды ей отказали, так как к моменту рассмотрения дела в суде первой инстанции общество уже было зарегистрировано в ЕГРЮЛ на основании повторного обращения. Таким образом, права истца не были нарушены, а повторная регистрация юрлица в реестре законами не предусмотрена.

Отметка о недостоверности сведений вносится по заявлению и без проверки

Вывод. Инспекция не обязан проводить проверку перед тем, как внести в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений об организации.

Пример. Гражданин представил в налоговую три документа, в которых заявлял, что не является учредителем и руководителем нескольких юрлиц, а имеющиеся в ЕГРЮЛ сведения недостоверны.

На основании этих документов инспекторы внесли в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности содержащихся в нем данных. При этом достоверность этих данных налоговики не проверяли.

ИФНС поступила правомерно, поскольку законодательство не предусматривает обязательной проверки при подаче физлицом заявления о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ.

Директор ООО числится в ЕГРЮЛ, пока не выберут его преемника

Вывод. Если полномочия директора истекли, но собрание участников общества не выбрало нового руководителя, то прежний продолжает работать до того, как изберут новое руководство. При этом инспекция не вправе проверять недостоверность сведений на основании заявления физлица о корпоративном споре.

Пример. У общества есть два учредителя, каждому из которых принадлежит по половине компании. Директором является один из них, о чем имеется запись в реестре.

Второй участник общества представил налоговикам заявление, согласно которому полномочия директора прекратились, поскольку участия в собрании, продлившем эти полномочия, он не принимал. Поэтому считает недостоверными имеющиеся в ЕГРЮЛ сведения о директоре.

Налоговая провела проверку, подтвердила выводы второго участника общества и обязала обоих учредителей предоставить достоверные сведения о руководителе.

Первый учредитель дал пояснения – обязанности директора он исполняет потому, что собрание участников не сняло с него полномочия, а нового руководителя общество еще не выбрало. Второй учредитель заявил, что полномочия первого прекращены согласно уставу общества.

Инспекция внесла в ЕГРЮЛ отметку о недостоверности сведений о гендиректоре, и была не права.

Если срок полномочий директора истек, то они не прекращаются автоматически. Согласно Закону об ООО, члены общества должны избрать нового директора. Однако пока этого не произошло, обязанности руководителя выполняет прежний директор, как и произошло в данном случае. Поэтому текущие сведения о гендиректоре в ЕГРЮЛ недостоверными признать нельзя.

Истекший договор аренды делает адрес юрлица недостоверным

Вывод. В ЕГРЮЛ вносится отметка о недостоверных сведениях об адресе юрлица, если представлен уже истекший договор аренды. Доводы компании о том, что она банкрот и заключить новый договор аренды невозможно из-за долгов, не имеют значения.

Пример. В реестр внесена запись о недостоверном юрадресе общества. Инспекция установила в результате проверки. Запись повлекла за собой некоторые ограничения, наложенные на конкурсного управляющего общества, в частности, отказ в его регистрации как учредителя или гендиректора компании.

Адрес юрлица имеет существенное значение, в том числе при определении места уплаты налогов, исполнения обязательств и подсудности споров. Недостоверность этих данных затрагивает интересы потенциальных контрагентов общества.

Поэтому учитывая, что предоставленный договор аренды истек, доводы о банкротстве и невозможности изменить документы несостоятельны. Решение о внесении записи в ЕГРЮЛ о недостоверных сведениях законно.

Руководителю фирмы-банкрота нельзя создавать еще одну фирму

Вывод. Если регистрация юрлица происходит с нарушением Закона о банкротстве, то она незаконна.

Пример. Два учредителя решили создать общество. Один из них в то же время был гендиректором другой компании, в отношении которой проходила процедура наблюдения, предусмотренная Законом о банкротстве.

Учредители подали заявление о регистрации нового общества, и налоговая поставила его на учет.

Конкурсный управляющий банкротящейся компании обратился в суд, требуя признать регистрацию незаконной. Учредители возразили, что протокол, в котором зафиксировано решение о создании общества, оспорен не был, а у ИФНС не было оснований проверять представленные на регистрацию документы.

Конкурсный управляющий прав, поскольку на момент создания спорного общества, согласно Закону о банкротстве, гендиректор компании-банкрота не имел права участвовать в создании других юрлиц.

Чаще раза в год исключать фирму из ЕГРЮЛ не положено

Вывод. После первого решения об исключении компании из ЕГРЮЛ, повторную процедуру налоговая может провести не раньше, чем через год после первой попытки. Пример. Юрлицо было зарегистрировано в 2008 году, а последнюю бухотчетность представило в налоговую в 2013 году. С тех пор ни отчетности, ни движения средств налоговики не обнаружили, поэтому в 2016 году решили исключить недействующее юрлицо из ЕГРЮЛ.

Банк направил налоговикам возражения, поскольку у компании перед ним были долги. Процедуру исключения прекратили в июле 2016 года.

Однако уже в сентябре того же года налоговики вновь решили вымарать компанию из ЕГРЮЛ. Банк решил, что повторное возбуждение данной процедуры спустя два месяца вместо положенного года противоречит законодательству.

Замечание банка резонно, поскольку налоговики и в самом деле приняли повторное решение об исключении компании из ЕГРЮЛ раньше положенного срока, что привело к нарушению прав банка как кредитора общества.

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