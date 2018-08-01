Обзор лазеек от налоговиков

Рассмотрим небольшие лазейки — моменты, когда можно с большой вероятностью нашего выигрыша поскандалить с налоговиками.

Блокировка счета в случае непредоставления в срок (плюс 10 дней к сроку) налоговых деклараций

Налоговики, как правило, взяли моду блокировать счета в случае сокрытия любой отчетности. Были случаи, когда блокировка была из-за непредоставленного бухгалтерского баланса и из-за расчета по страховым взносам. Лазейка (п.3 статьи 76 НК РФ) дает право налоговикам баловаться с нашими счетами только в случае не сдачи деклараций. Таким образом, вернувшись из отпуска, обнаружив, что в ваше отсутствие коллектив морально разложился по полной и счета под обстрелом налоговиков, порядок действий таков:

Сложить обратно коллектив путем угроз, «побоев» (в том числе и рублем), лестью и т.д. на ваше усмотрение;

Предоставить все несданные отчеты в налоговую;

Наехать на налоговиков с претензией «вы мне должны деньги, проценты за незаконную блокировку счета». К примеру, декларации были сданы вовремя, а за расчеты блокировать не имели права. Согласно пункту 9.2 статьи 76 НК РФ, вернуть нам проценты за незаконную блокировку налоговики обязаны. И проценты должны быть рассчитаны исходя из количества не рабочих, а календарных дней (статья 176 НК РФ и статья 3 НК РФ). Подобную жизненную хитрость можно опробовать на фирмах, которые не очень жалко. Хоть что-то, но урвать с налоговиков.

Фискалы не имеют право проводить контрольные мероприятия (в частности, осмотр помещений, истребование документов) в период приостановления выездной проверки

Ранее налоговики пытались бороться с нами с помощью своего внутреннего документа, который разрешал им все. Однако, в большинстве своих решений, Федеральные арбитражные суды признали, что все материалы, полученные налоговиками в период приостановления выездной налоговой проверки, не могут быть учтены при вынесении решения. Если налоговики жаждут посмотреть документы в период, когда вы еще не получили документ о назначении дополнительных мероприятий налогового контроля и продлении срока камеральной проверки, то в этом случае вполне реально оспорить их действия.

Впрочем, хозяин — барин. Играть или нет в «азартные игры» с государством каждый принимает решение самостоятельно.

Штраф по статье 122 НК РФ (неуплата или неполная уплата налога)

Постановление ВАС РФ, в частности, № 4134/11 от 27.09.11, выдало, что срок давности, в течение которого можно привлечь нас к ответственности, начинается с момента просрочки уплаты налога. То есть край для уплаты налога на прибыль, допустим, за 2016 год — 28 марта 2017 года. Соответственно, срок по ст. 122 НК РФ начинается не с декабря 2016-го, а с 29.03.2017.Однако, это палка о двух концах:

минус — срок давности продлевается почти на целый квартал, то есть привлечь могут до 28 марта 2020 года;

плюс — при проверке налоговиками, пусть даже камеральной, деклараций за 2016 год — март 2017-го, период считается непроверяемым.

Дополнительные мероприятия налогового контроля (при камеральной проверке)

Как правило, эта фишка налоговиками используется, чтобы продлить срок проверки и отсрочить возврат НДС или НДФЛ налогоплательщику из бюджета. Не найдя в процессе основной камеральной проверки (3 месяца с момента подачи декларации) никаких достойных поводов для отказа в возврате денег, налоговики выносят постановление «о дополнительных мероприятиях» (о продлении срока).Уже есть судебная практика (например, Постановление ФАС Поволжского округа от 14.08.08 № А65-991/2008), подтверждающая, что нарытый из пальца компромат на налогоплательщика в процессе дополнительных мероприятий нам не страшен. На основании одних только мероприятий (если за основной период камеральной проверки брать три месяца) вынесение решения об отказе в возврате НДС неправомерно. Суть дополнительных мероприятий заключается в подтверждении либо опровержении нарушений, нарытых при основной проверке.В подобных случаях будет нелишним поскандалить с налоговой, если у вас документы в порядке. Не ленитесь на хорошие первичные документы. Лишними они точно не будут, а выкинуть всегда успеете!

Источник: Kasha

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