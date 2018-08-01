Масштабные изменения в законе об акционерных обществах

Что произошло?

Президент России подписал Федеральный закон от 19.07.2018 № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах». Новшества направлены на совершенствование системы управления акционерными обществами.

Закон вступил в силу 19 июля 2018 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.

В чём суть нового закона?

Поправки коснулись правил о ревизионных комиссиях, общем собрании акционеров, сделках с заинтересованностью, привилегированных акционерах, полномочиях совета директоров и др.

Для чего внесены поправки?

Закон разработан в целях реализации плана мероприятий «Совершенствование корпоративного управления», утверждённого распоряжением Правительства России от 25 июня 2016 г. № 1315-р. Новшества призваны повысить уровень защиты прав миноритарных акционеров и качество корпоративного управления в российских акционерных обществах. Так, именно в интересах миноритарных акционеров увеличен срок сообщения о проведении общего собрания акционеров.

В какой срок теперь нужно сообщить об общем собрании акционеров?

Минимальный срок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров увеличен с 20 до 21 дня. При этом сохранены специальные сроки уведомления акционеров, применяемые в ряде случаев, например, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров.

Что изменилось в порядке проведения общего собрания акционеров?

Поправками уточнён перечень информации, которую необходимо передать участникам собрания при подготовке к его проведению:

- предоставляются проекты только тех внутренних документов общества, которые подлежат утверждению собранием;

- заключение ревизионной комиссии и сведения о кандидатах в её состав предоставляются, только если наличие комиссии обязательно по уставу общества;

- участникам общего собрания публичного акционерного общества нужно будет представить заключение внутреннего аудита. Норма об обязательности такого аудита заработает с 1 июля 2020 года.

Кроме того, в перечень вопросов, которые обязательно должны быть рассмотрены на годовом собрании акционеров, включён вопрос о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчётного года.

Как обновлены правила деятельности ревизоров?

Предусмотрено, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества может осуществляться только коллегиальным органом: ревизионной комиссией. Ранее Закон допускал также возможность избрания ревизора. В обществах, в которых на день вступления в силу обозначенных изменений был избран ревизор, положения о ревизионной комиссии применяются к ревизору таких обществ.

Отменяется обязательность ревизионной комиссии в акционерном обществе. В публичных АО ревизионная комиссия теперь обязательна только в том случае, если её наличие предусмотрено уставом. Уставом же непубличного АО можно предусмотреть отсутствие ревизионной комиссии либо её создание исключительно в случаях, предусмотренных уставом такого общества. Аналогичное положение было включено в ГК РФ еще в сентябре 2014 года. Указанные положения можно внести в устав непубличного АО по единогласному решению всех акционеров на общем собрании.

Коснулись ли поправки сделок с заинтересованностью?

Да, уточнены критерии сделок, на которые правила о сделках с заинтересованностью не распространяются в связи с непревышением 0,1% от балансовой стоимости активов общества. Такому лимиту должна соответствовать либо сумма сделки, либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связана сделка.

Аналогичные параметры (сумма сделки, цена или балансовая стоимость имущества) установлены для сделок с заинтересованностью, которые должно одобрить общее собрание большинством голосов всех незаинтересованных акционеров - владельцев голосующих акций.

При этом введено новое правило, согласно которому общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа принимающих в нём участие незаинтересованных акционеров.

Какие изменения предусмотрены для владельцев привилегированных акций?

Уточнены критерии установления дивидендов. Теперь в уставе размер дивиденда по привилегированным акциям можно определить, указав его минимальный размер (например, в процентах от чистой прибыли). Размер дивиденда не считается определённым в случае, если в уставе общества указан только его максимальный размер. Также привилегированные акционеры получили право голоса на общем собрании по вопросам, решение по которым согласно Закону об АО должны принимать все акционеры единогласно.

Кроме того, акционерам - владельцам привилегированных акций определённого типа предоставлено право голоса на общем собрании при внесении в устав АО положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определённого уставом размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по таким акциям.

Что изменилось для совета директоров (наблюдательного совета)?

Поправками уточнены и расширены права и компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Установлено положение о том, что годовой отчёт общества, уставом которого вопрос о его утверждении отнесён к компетенции совета директоров, подлежит утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Ранее срок законом не оговаривался.

Совету директоров предоставлено право формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Уточняется компетенция совета директоров в части определения размера оплаты услуг аудитора и рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций.

Как будет контролироваться деятельность АО?

Вводится обязанность публичного АО по организации управления рисками и внутреннего контроля (данная норма заработает с 01.09.2018). Определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита отнесено к компетенции совета директоров.

Для непубличных АО в вопросах, связанных с внутренним аудитом, закон оставляет свободу выбора.

Какие ещё внесены изменения?

Поправками определены последствия ситуации, когда общее собрание акционеров передает совету директоров или наблюдательному совету решение вопросов, которые относятся к компетенции общего собрания. При такой передаче у акционеров не возникает право требовать выкупа акций.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.