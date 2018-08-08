Последствия ликвидации ООО: что делать с кредиторами и персоналом

В законодательстве практически нет ограничений на добровольную ликвидацию предприятия – собственники могут закрыть фирму по разным причинам, от окончания уставного срока работы до нерентабельности бизнеса. При этом нужно понимать, что есть последствия ликвидации ООО (любой другой формы юрлица) – нельзя просто подать заявление, предварительно придется закрыть все имеющиеся обязательства.

Компания легально прекращает существование и освобождается от прав и обязанностей только тогда, когда в ЕГРЮЛ появляется соответствующая запись. Для исключения из реестра нужно пройти целый ряд регламентированных процедур, в том числе рассчитаться с долгами как минимум перед бюджетом, кредиторами и персоналом или доказать финансовую несостоятельность в арбитражном суде (пройти процедуру банкротства).

Деятельность хозяйствующих субъектов регламентируется не только гражданско-правовыми нормами, нужно учитывать требования налогового, трудового, административного и даже уголовного кодексов. В таком обилии законов разбирается далеко не каждый собственник/руководитель, вследствие чего высока вероятность ошибок. Последствия ликвидации ООО с нарушениями – административная ответственность в случае непреднамеренного уклонения от уплаты долгов.

Если будут выявлены признаки умышленного банкротства или сокрытия средств от кредиторов, есть риск уголовного наказания вплоть до лишения свободы.

Особенности расчетов с кредиторами

По уведомлению компании ИФНС фиксирует в реестре, что предприятие находится в процессе расформирования. После этого назначенный учредителем (собранием собственников) ликвидатор публикует соответствующую информацию в Вестнике госрегистрации – с момента публикации у кредиторов есть два месяца на предъявление претензий. Только объявлением ограничиться нельзя – фирма должна принять все меры по выявлению своих задолженностей и разослать контрагентам письменные уведомления.

Через 3 месяца формируется промежуточный ликвидационный баланс (ЛБ), где отражены имеющиеся активы и долги, заявки кредиторов и результаты рассмотрения этих заявок. Ликвидатор (комиссия) может отказать в удовлетворении требований, в таком случае кредитор вправе обратиться в суд до утверждения окончательного ЛБ. Между утверждением двух балансов (промежуточного и итогового) ликвидатор рассчитывается по долгам.

Здесь есть нюанс: если активов не хватит, последствия ликвидации ООО – разбирательства в арбитражном суде. Придется инициировать банкротство и доказать финансовую несостоятельность.

Компания-банкрот рассчитывается по обязательствам из средств от продажи имущества, а оставшиеся долги аннулируются. Нужно соблюдать очередность выплат, иначе можно «погрязнуть» в судебных исках. Упрощенная схема – персонал, бюджет, контрагенты (точную последовательность смотрите в ст. 64 ГК РФ). Чтобы избежать лишних процедур, целесообразно еще до запуска ликвидации сопоставить активы с долгами и при необходимости выбрать добровольную ликвидацию через банкротство.

Расчеты персонала

Последствия ликвидации ООО – право на увольнение всех работников, в том числе с иммунитетом (с инвалидностью, несовершеннолетних, временно нетрудоспособных, отпускников, беременных женщин и т.д.). Исключений нет, ведь предприятие прекращает существование и освобождается от всех прав/обязанностей.

При этом закон защищает права трудящихся – нужно: соблюсти все правила процесса увольнения – минимум за 3 месяца уведомить профсоюз, за 2 месяца Центр занятости населения и самих сотрудников;

сделать обязательные выплаты – зарплату, выходное пособие, компенсацию за неиспользованный отпуск, средний заработок на период трудоустройства.

Неприятные последствия ликвидации ООО в плане увольнения персонала могут наступить при неправильной трактовке метода закрытия. Расчет сотрудников по инициативе компании возможен только при официальной ликвидации, в том числе через банкротство. Альтернативное закрытие через реорганизацию не является поводом для увольнения без последующего трудоустройства, ведь новое юридическое лицо «наследует» права и обязанности ликвидированного/преобразованного субъекта.

Здесь персонал вправе требовать зачисления (перевода) в штат преемника. В случае споров суд, как правило, встает на сторону сотрудников, а для предприятия незаконное увольнение оборачивается выплатой компенсаций за вынужденные прогулы и возмещением морального ущерба.

Помимо сложного взаимодействия с кредиторами и персоналом, закрывающаяся фирма должна отчитаться перед налоговой инспекцией и внебюджетными фондами. И любой просчет может вызвать негативные последствия ликвидации ООО.

Источник: RosCo

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