Все про новую судебную реформу

В России создаётся новая система апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции.

Что произошло? Президент России подписал Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон „О судебной системе Российской Федерации“ и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции». Документом внесены существенные изменения в структуру судов общей юрисдикции. Президент России подписал Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон „О судебной системе Российской Федерации“ и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции». Документом внесены существенные изменения в структуру судов общей юрисдикции.

В чём суть нового закона? Поправками предусмотрено создание структурно самостоятельных пяти апелляционных и девяти кассационных судов общей юрисдикции, а также изменение системы обжалования судебных актов, как не вступивших, так и вступивших в законную силу. Поправками предусмотрено создание структурно самостоятельных пяти апелляционных и девяти кассационных судов общей юрисдикции, а также изменение системы обжалования судебных актов, как не вступивших, так и вступивших в законную силу.

С какой целью приняты поправки? Необходимость создания в России структурно самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции обусловлена потребностью обеспечения беспристрастности, независимости при рассмотрении жалоб на судебные акты нижестоящих инстанций. В результате нововведения будет исключена ситуация, когда проверка судебного акта осуществляется в том же суде, в котором дело рассматривалось в качестве суда первой инстанции. Так, к примеру, частная жалоба, представление на определение краевого, областного суда, суда города федерального значения, вынесенное им по первой инстанции по гражданскому или административному делу до принятия поправок также подлежало рассмотрению апелляционной инстанцией этого же суда. Изменения позволят усовершенствовать систему судов общей юрисдикции и оптимизировать судебную нагрузку. Стоит отметить, что в системе арбитражных судов уже имеется положительный опыт существования раздельных судов апелляционной и кассационной инстанций. Необходимость создания в России структурно самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции обусловлена потребностью обеспечения беспристрастности, независимости при рассмотрении жалоб на судебные акты нижестоящих инстанций. В результате нововведения будет исключена ситуация, когда проверка судебного акта осуществляется в том же суде, в котором дело рассматривалось в качестве суда первой инстанции. Так, к примеру, частная жалоба, представление на определение краевого, областного суда, суда города федерального значения, вынесенное им по первой инстанции по гражданскому или административному делу до принятия поправок также подлежало рассмотрению апелляционной инстанцией этого же суда. Изменения позволят усовершенствовать систему судов общей юрисдикции и оптимизировать судебную нагрузку. Стоит отметить, что в системе арбитражных судов уже имеется положительный опыт существования раздельных судов апелляционной и кассационной инстанций.

Какова компетенция новых апелляционных судов? Апелляционные суды общей юрисдикции во второй инстанции будут рассматривать дела по жалобам и представлениям на не вступившие в силу акты областных и равных им судов, принятые ими в качестве суда первой инстанции, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в силу актов. Апелляционные суды общей юрисдикции во второй инстанции будут рассматривать дела по жалобам и представлениям на не вступившие в силу акты областных и равных им судов, принятые ими в качестве суда первой инстанции, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в силу актов. При этом за областными и равными им судами останется апелляционное рассмотрение не вступивших в силу решений районных судов, принятых в первой инстанции. То же самое касается рассмотрения дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в силу решений судебных коллегий областных и равных им судов. Новые апелляционные суды будут вышестоящими судебными инстанциями по отношению к действующим на территории верховным судам республик, областным судам и прочим. Так, например, 1-й апелляционный суд общей юрисдикции (город Москва) будет вышестоящей инстанцией для соответствующих судов Белгородской, Брянской, Владимирской Воронежской, Калининградской, Костромской, Псковской и других областей.

Какие дела будут рассматривать кассационные суды? Кассационным судам общей юрисдикции переданы кассационные полномочия областных и равных им судов и, таким образом, они будут рассматривать дела по жалобам и представлениям на вступившие в силу судебные акты мировых судей, районных судов, областных и равных им судов, апелляционных судов общей юрисдикции, а также по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в силу актов. Кассационным судам общей юрисдикции переданы кассационные полномочия областных и равных им судов и, таким образом, они будут рассматривать дела по жалобам и представлениям на вступившие в силу судебные акты мировых судей, районных судов, областных и равных им судов, апелляционных судов общей юрисдикции, а также по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в силу актов. Эти суды являются вышестоящей судебной инстанцией по отношению к действующим на территории соответствующего судебного кассационного округа федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям.

Каков состав новых судов? Новые кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции будут состоять из президиума и судебных коллегий по гражданским, административным и уголовным делам. Новые кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции будут состоять из президиума и судебных коллегий по гражданским, административным и уголовным делам.

Где расположены новые суды? Законом определены места их постоянного пребывания. Так, кассационные суды разместят в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерово и Владивостоке. Апелляционные суды закрепятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Законом определены места их постоянного пребывания. Так, кассационные суды разместят в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерово и Владивостоке. Апелляционные суды закрепятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Для рассмотрения жалобы обязательно приезжать в соседний регион? Необязательно, помимо основных судов, закон позволяет создать постоянные судебные присутствия по другому адресу вне места постоянного пребывания суда. Это поможет обеспечить доступность правосудия для тех, кто живет в отдаленных районах. Необязательно, помимо основных судов, закон позволяет создать постоянные судебные присутствия по другому адресу вне места постоянного пребывания суда. Это поможет обеспечить доступность правосудия для тех, кто живет в отдаленных районах.

Когда Закон № 1-ФКЗ вступает в силу? Закон вступил в силу 30 июля 2018 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. Закон вступил в силу 30 июля 2018 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.

Когда новые суды начнут работать? Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции будут считаться образованными со дня назначения на должность не менее половины от установленной численности судей соответствующего суда. Решение о дне начала деятельности этих судов примет Пленум Верховного Суда РФ. Эта информация должна быть опубликована не позднее 01.10.2019. Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции будут считаться образованными со дня назначения на должность не менее половины от установленной численности судей соответствующего суда. Решение о дне начала деятельности этих судов примет Пленум Верховного Суда РФ. Эта информация должна быть опубликована не позднее 01.10.2019. При этом срок назначения председателей новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции установлен до 15 октября 2018 года.

Как будет осуществляться судопроизводство в переходный период? До начала деятельности новых судов апелляционные и кассационные жалобы и представления будут рассматриваться теми же судами, которыми рассматриваются в настоящее время. До начала деятельности новых судов апелляционные и кассационные жалобы и представления будут рассматриваться теми же судами, которыми рассматриваются в настоящее время.

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