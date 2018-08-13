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Статьи для бухгалтера

ФНС требует деньги вперед

Наш финансовый обозреватель Александра Баязитова представляет традиционный обзор самых мощных атак на наши финансы за неделю.

— ФНС начала рассылку новых налоговых уведомлений: что делать, если вам предлагают доплатить?

— НДС заплатим мы: Минэкономразвития предлагает дополнительно увеличить стоимость коммуналки.

— На мундиале побывало 2,5 млн фальшивых иностранцев — Американские санкции: что будет с курсом рубля.

— Сколько надо на жизнь россиянину в месяц: мнение правительства — Развод Петросяна и Степаненко: какие претензии у супругов?

— Как у Путина украли миллиард на строительстве его резиденции.

— Адский залог: холдинг «Эксперт» смог заложить по кредиту в 35 млн рублей архив старых журналов.

Другие видео финансовой музы собираем тут.

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