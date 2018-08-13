ФНС требует деньги вперед

Аноним

А налоговая копии паспортов может запросить. И ей плевать на защиту персональных данных, и ... Копия паспорта не должна храниться в личном деле сотрудника

Glawbuch и тогда денег в бюджете мы точно не увидим. А Вы их итак не увидите.... Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Аноним

Да чтоб он лопнул! Со всей его шкодлой, прихлебателями и другими паразитами. Это как горькое лекарство

Аноним

Наивные чиновники: какой умный работодатель уволит предпенсионера по статье, за которое ему может... Предпенсионеры могут жаловаться на своих работодателей даже ночью

Аноним

В России существует такая проблема как низкий уровень личного участия граждан в формировании свое... Граждане будут за свой счет формировать будущую пенсию. Минфин внедряет ИПК

Аноним

Аноним, Вы писали:Презумпцию невиновности отменили. Идите и доказывайте. Презумпция не... Наследник не платит госпошлину, если проживал совместно с наследодателем. Как это доказать

Аноним

Ищите негра помоложе (с)Можно подумать после изъятия накопительной части пенсии, и фактического п... Граждане будут за свой счет формировать будущую пенсию. Минфин внедряет ИПК

Аноним

А ФСС для подтверждения расходов по уходу за ребенком требуют свидетельства о рождении всех детей Копия паспорта не должна храниться в личном деле сотрудника

Аноним

Эх, клизму бы ему, да с серной кислотой. Это как горькое лекарство

Аноним

Скорая мед. помощь у нас есть, которая еле дышит, а теперь появится еще и скорая труд. помощь. То... Предпенсионеры могут жаловаться на своих работодателей даже ночью

Аноним

Аноним, Вы писали:Дебилы вы! Моя зп реально не позволяет копить и выжидать по съемным квартирам, ... Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Аноним

Дети все- равно будут расти как сорняки, потому, родители дополнительное время будут сидеть в сма... Чтобы дети не росли как сорняки, родители должны меньше работать

Аноним

Самая лучшая пенсия- это счет в Швейцарском банке. Граждане будут за свой счет формировать будущую пенсию. Минфин внедряет ИПК

Аноним

Вторая серия "накопительной системы", существовавшей с 2002 года по 2014. Лет через 12 лохи снова... Граждане будут за свой счет формировать будущую пенсию. Минфин внедряет ИПК

Аноним

...чтобы глупость дурака была всем виднаЕсть польза от рои! Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Аноним

Лирика все это, легенды и мифы неолита. Я понимаю, что в силу разных причин 99 процентов отчетнос... Чтобы дети не росли как сорняки, родители должны меньше работать

Аноним

Аноним, Вы писали:За время ссср много ошибок нашла, горе бизнесмены данные в ПФ не давали. В... Бизнес-омбудсмен Титов предложил ликвидировать Пенсионный фонд

Аноним

Так такой закон уже есть и действует. Представляешь две справки: от Госдепа о подпадании под санк... Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Аноним

Ну вот и володин в саратове высказался что пенсия должна быть 40% от зарплаты. Основная масса пол... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

Аноним, Вы писали:А за чем велосипед изобретать. Есть предложение Товарища Сталина о введении 5 ч... Чтобы дети не росли как сорняки, родители должны меньше работать

Свечков А на ваш бизнес 54-ФЗ оказал негативное влияние? Да как-то однозначно не скажешь. С од... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

Аноним

Ребята! Надо этим тупорылым крысопутам подсказать, что чем за арендодателями бегать, пусть лучше ... Как в Москве будут выявлять граждан, сдающих квартиры без уплаты налогов

Над.К Отказаться от налички, все через р/с. И прощай 54-фз. Вы наивны. Отказ от налички не избави... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

Аноним

Отказаться от налички, все через р/с. И прощай 54-фз. Пусть физики за картами в банк идут, фирме ... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

Над.К Вы как с луны упали.- Я-то как раз не с луны упала )) Это вы почему-то предложили Яну форму... СЗВ-М: как не налететь на штраф, подавая уточнения

Аноним

Над.К, Вы писали:Аноним, не надо все на людей валить. НПФ банально подделывали подписи. Об этом у... Что делать, если ваши пенсионные накопления незаконно перевели в НПФ: советы от ПФР

Аноним

Дебилы вы! Моя зп реально не позволяет копить и выжидать по съемным квартирам, поэтому ипотека! И... Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Аноним

Вообще жизни не дают,везде требуют справку о не судимости,а сами кто в депутат,а кто чиновник им ... Вечная тюрьма

Аноним

Над.К, Вы писали:Вот сформулируйте кратко и ёмко что такое недостоверные или неполные сведения???... СЗВ-М: как не налететь на штраф, подавая уточнения

Аноним

Лучше бы так чиновников проверяли на доходы Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Над.К Чтобы бизнес рулил как в загранке. Лучше, конечно, чтобы рулили друганы президента, которы... Бизнес-омбудсмен Титов предложил ликвидировать Пенсионный фонд

Над.К Вот сформулируйте кратко и ёмко что такое недостоверные или неполные сведения??? Это вы yante пр... СЗВ-М: как не налететь на штраф, подавая уточнения