Что и как преступники пытаются сделать с вашей ЭЦП

Цифровая экономика не только обеспечивает участников новыми возможностями, но и создает новые риски. Нестареющее правило «предупрежден — значит вооружен» здесь как никогда актуально.

Электронная подпись — это инструмент, снабженный максимальной «броней» от компрометации. Конечно, при условии ее корректного использования владельцем и недопущения злоумышленника к критическим точкам. Но даже это не мешает преступникам находить лазейки и использовать пресловутый человеческий фактор, позволяющий противоправно обогащаться за счет других.

Преступных схем огромное количество, иногда удивление вызывает фантазия мошенников, а иногда наивность владельцев ЭП.

Варианты мошенничества с электронной подписью

— для развертывания мошеннической схемы необходим контакт преступника с носителем.

1.1. Кража носителя — простая, как 5 копеек, схема, когда преступник похищает usb-токен, что позволяет ему свободно использовать чужую электронную подпись.

Нейтрализация:

— установка пользовательского пароля — напомним, что носители выпускаются со стандартными заводскими паролями, которые находятся в свободном доступе в интернете и, соответственно, их важно заменить на числовую комбинацию, известную только владельцу. После 3 попыток злоумышленника подобрать пароль, usb-токен заблокируется.

1.2. Добровольная передача своей ЭП другому лицу — исходя из безграничного доверия, а скорее всего из-за непонимания возможных последствий, уполномоченные лица вместо делегирования прав совершать определенные действия передают подчиненным свою электронную подпись. Случаи, когда главные бухгалтера приводили компании к грани банкротства, выводя капитал с помощью ЭП директоров, до сих пор происходят с завидной регулярностью. Мошенническая схема может быть развернута и одномоментно, и отложено. Одномоментно — злоумышленник может использовать электронную подпись непосредственно во время нахождения у него чужого usb-токена. Отложено — в случае если закрытый ключ ЭП является извлекаемым, преступник может скопировать его и использовать в дальнейшем, уже после возврата носителя владельцу.

Нейтрализация:

— никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не передавать свою электронную подпись — наверное, самое простое правило, которым, к сожалению, часто пренебрегают. Обычно отговоркой служит желание сэкономить денежные средства в размере стоимости ЭП и время, необходимое на оформление доверенности. Но нельзя забывать насколько это малые величины в сравнении с рисками.

1.3. Наличие на токене недекларированных возможностей («закладок») — получение несертифицированных ключевых носителей из ненадежных источников чревато наличием в программном обеспечении не заявленных в документации включений. Через эти «кротовые норы» преступники могут похитить закрытый ключ электронной подписи.

Нейтрализация:

— приобретение сертифицированных ФСТЭК носителей — удостовериться в отсутствии «закладок» можно с помощью просвечивания usb-токена рентгеном, что осуществляется в лабораториях Федеральной службы технического и экспортного контроля. Если в результате исследования не было выявлено «закладок», то ключевой носитель признается безопасным и на него выпускают сертификат ФСТЭК.

2) Технологичные преступления — для реализации подобных противоправных схем от мошенников в первую очередь требуются навыки в области IT-технологий и информационной безопасности.

2.1. Внедрение злоумышленника в «машину» владельца электронной подписи — мошенник, получивший доступ к компьютеру или ноутбуку жертвы может похитить ключ, скопировав его, в случае если он извлекаемый, или использовать ЭП без ведома владельца. Например, шпионская программа (Remote Access Tool или сокращенно RAT — на слэнге некоторых IT-специалистов «крыса») может перехватывать параметры вызовов функций, данные, которыми обмениваются приложения и прочее. Соответственно, это позволит преступнику узнать пароль токена и получить доступ к электронной подписи, хранящейся на нем.

Нейтрализация:

— выполнение правил информационной гигиены — не переходить по подозрительным ссылкам (обратите внимание, что в письме может быть написан адрес надежного сайта, но при наведении курсором может высветиться совершенно другой адрес гиперссылки), не скачивать программы и файлы из ненадежных источников, не пользоваться потенциально зараженными флешками, установить на компьютер или ноутбук антивирусную программу и прочее. Кроме этого, следует упомянуть о важности корректной работы службы администрирования и информационной безопасности в компаниях.

2.2. Компрометация канала связи «токен-машина» — если злоумышленник проникает в канал передачи данных от usb-токена к компьютеру или ноутбуку, то это грозит, в зависимости от типа ключевого носителя, и компрометацией пароля, и компрометацией ключа.

Нейтрализация:

— выполнение правил информационной гигиены + ФКН — способ предотвратить реализацию подобной схемы, аналогичен предыдущему. В качестве дополнительного средства обезопасить электронную подпись от компрометации можно упомянуть функциональный ключевой носитель (ФКН). ФКН отличается тем, что разделяет вычисления во время генерации ЭП между пользовательским приложением и токеном таким образом, что данные, которые передаются по каналу связи, не позволят преступнику сделать никаких выводов ни о ключе, ни о пароле.

3) Социальные преступления — мошеннические схемы, основанные на личных качествах людей, их способности имитировать других, вводить в заблуждение, подделывать документы. Подобные нарушения в большинстве своем сложно предупредить, но всем действующим и потенциальным владельцам ЭП нужно знать, что рынок нашел способ борьбы и с подобными преступлениями.

3.1. Получение электронной подписи другим человеком — преступник может завладеть документами нужного лица (найти, украсть) и, используя максимально похожего на него соучастника, получить ЭП.

Нейтрализация:

— ответственное отношение к документам — необходимо хранить документы в надежных местах, а в случае их кражи незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Наличие заявления о потере или о краже будет дополнительным аргументов в случае судебного разбирательства по неправомерному выпуску ЭП и совершению значимых действий с ней. Доказательством того, что пострадавшее лицо не заполняло заявки на получение электронной подписи, будет графологическая экспертиза подписи.

3.2. Получение электронной подписи по поддельным документам и доверенности — регламент рынка электронной подписи подразумевает обязательную личную явку при первичном получении ЭП, а при повторном выпуске забрать ее можно, предоставив копии необходимых документов и доверенность. Этим и могут воспользоваться мошенники, подделав бумаги.

3.3. Недобросовестность сотрудников удостоверяющих центров — как и в любой системе, будь то правоохранительная, судебная или любая другая, ее рядовые пользователи зависят от тех, кто наделен полномочиями. Вот он наиболее негативный человеческий фактор — беззащитность перед находящимся «внутри» преступником. При подобных проникновениях любая система выходит из равновесия, и одна из самых надежных и легко приводимых в норму — это система выпуска электронной подписи.

Нейтрализация схем 3.2. и 3.3.:

— ответственное выполнение сотрудниками УЦ своих обязанностей — в этих случаях предотвращение возможно только внутри удостоверяющих центров при помощи слаженной работы менеджеров, выпускающих ЭП, служб информационной безопасности, подбора персонала и коллег потенциального злоумышленника, что и происходит на современном рынке ЭП. Но это по-прежнему не исключает человеческого фактора на 100%.

Но почему же эта система одна из самых надежных и легко приводимых в норму?

Во-первых,потому что удостоверяющие центры ввиду своей материальной ответственности крайне внимательно относятся к проверке документов заявителей, таким образом, минимизируя риски.

Во-вторых,существует внешняя система контроля деятельности удостоверяющих центров, выстроенная государственными структурами. Для начала деятельности УЦ должны получить лицензию ФСБ России, которая подтвердит их соответствие строгим требованиям службы. В случае если удостоверяющие центры планируют выпускать квалифицированную электронную подпись, то они также обязаны пройти аккредитацию при Минкомсвязи. УЦ, которые заинтересованы в работоспособности выпущенных ЭП во всем информационном пространстве страны, также проходят процесс авторизации при Ассоциации Электронных Торговых Площадок. Помимо этих стартовых процедур ФСБ, Минкомсвязи и АЭТП проводят ежегодные проверки деятельности удостоверяющих центров.

В-третьих,высокое качество персонала УЦ, например, чтобы получить лицензию ФСБ, в штате обязательно должны быть специалисты с профильным высшим образованием или окончившие 500-часовые курсы дополнительной подготовки. Отбор сотрудников удостоверяющих центров строгий, требуется специализация на соответствующем виде деятельности, заработные платы конкурентоспособны. Все это также является сдерживающими факторами, ведь решение поставить все на кон ради однократного преступного обогащения, которое в любом случае будет раскрыто, совсем не соответствует психологическому портрету высококлассного специалиста.

Предложение по улучшению системы выдачи ЭП от портала iEcp.ru: на текущий момент проверка предоставляемых заявителями документов проводится силами сотрудников УЦ. СМЭВ и ЕСИА могут оптимизировать эту работу. Напомним, что СМЭВ — это система межведомственного взаимодействия, в которой циркулируют документы россиян между государственными структурами (МВД, ФНС и т.д.); ЕСИА — это единая система идентификации и аутентификации, которая является частью СМЭВ, с ее помощью можно подтверждать свою личность в различных структурах (банки, удостоверяющие центры и т.д.). Таким образом, предоставление удостоверяющим центрам расширенного доступа к ЕСИА позволит еще быстрее и точнее подтверждать личность заявителей и проверять документы.

Схемы-«единороги»

Добавим пару слов о несуществующих схемах, которыми могут пугать новичков мира электронной подписи.

1) ЭП могут скопировать с подписанного электронного документа.

Нет, не могут.

2) Теория заговора удостоверяющих центров, которые используют электронные подписи своих клиентов.

Выше уже была приведена аргументация, почему это не так.

3) Закрытый ключ ЭП могут подобрать с помощью открытого, что позволит мошенникам использовать подпись.

Дина ключа составляет 256 бит и, на самом деле, закрытый ключ можно рассекретить методом подбора, используя открытый ключ, но мощности современной вычислительной техники, включая суперкомпьютеры, не позволят этого сделать раньше, чем закончится срок действия ЭП.

Авторы: редакция портала iEcp.ru

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