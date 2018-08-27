Как можно заменить социальные льготы на деньги в этом году

Начиная с 2005 года появилась возможность «монетизировать» социальные льготы — то есть, по сути, заменить свое право требовать от государства положенные по закону льготы на некий денежный эквивалент.

Сделать свой выбор между денежной и натуральной формой получения льгот можно раз в году — с 1 января до 1 октября.

Но за последнее время порядок выбора между деньгами и льготами дополнился рядом нововведений, на которых следует остановиться подробнее.

Основной перечень федеральных льготников, которые участвуют в системе «монетизации» льгот не изменился — в их число входят:

— участники Великой Отечественной войны (в т.ч. жители блокадного Ленинграда и военные, не состоявшие в действующей армии), инвалиды войны, ветераны и участники боевых действий, члены их семей,

— инвалиды 1 — 3 групп, дети-инвалиды,

— лица, пострадавшие от радиационного воздействия вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ПО Маяк, река Теча,

— Герои СССР, России, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей.

Они получают ежемесячную денежную выплату за счет федерального бюджета (ЕДВ), а с ней — набор социальных услуг. Это и есть те самые льготы, которые можно заменить на денежную выплату: — бесплатное лекарственное обеспечение (денежный эквивалент в 2018 году — 828 рублей 14 копеек) — санаторно-курортное лечение (денежный эквивалент в 2018 году — 128 рублей 11 копеек), — бесплатные проезд на пригородных электричках, а также на междугородных транспортных рейсах при поездках к месту лечения и обратно (денежный эквивалент в 2018 году — 118 рублей 94 копейки).

Получив право на льготы, человек может назначить ежемесячную денежную выплату и при этом определиться — получать деньги вместо льгот или, наоборот, отказаться от денег и пользоваться льготами.

Льготы предоставляются по умолчанию, т.е. чтобы получать деньги, нужно подать соответствующее заявление в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ.

Сделать это можно в текущем году несколькими способами:

— подать письменное заявление в ПФР лично или через представителя (по доверенности),

— подать заявление через многофункциональный центр,

— направить электронное заявление через Единый портал государственных услуг (для этого нужно предварительно зарегистрироваться, получить логин и пароль для доступа),

— направить электронное заявление через Личный кабинет пенсионера на официальном сайте ПФР (также предварительно нужно зарегистрироваться в нем через клиентскую службу любого отделения ПФР),

— направить письменное заявление посредством почтовой связи (но подпись на заявлении в таком случае придется предварительно заверить у нотариуса).

Замена льгот денежной компенсацией по заявлению будет произведена, начиная с 1 января следующего года.

1 октября является днем окончания срока подачи заявлений об отказе от набора социальных услуг, т.е. в этот день заявления на следующий год уже не принимаются.

Следовательно, крайний срок приема заявлений — 30 сентября. Но поскольку в этом году 30 сентября выпадает на выходной день (воскресенье), органы ПФР продлили прием заявлений через клиентские службы еще на один день.

Так что в этом году 1 октября еще можно будет подать заявление об отказе от соцпакета на следующий год.

Но это распространяется только на письменные документы: электронные заявления по-прежнему принимаются только до 30 сентября включительно.

Заявление, которое поступило по истечении установленного срока, будет распространяться уже не на следующий год, а на второй год после подачи заявления.

Выбор гражданина сохраняется на весь период, пока у него не прекратится право на льготы, либо он не подаст новое заявление о возврате льгот и отказе от денежной компенсации.

Источник: канал «Юридические тонкости»