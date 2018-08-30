Клерк.Ру

Как министр финансов прокомментировал смягчение пенсионной реформы

Вчера Владимир Путин объявил, что меняет положения пенсионной реформы (тут кратко об изменениях).

Вот как отреагировал на обращение Президента Антон Силуанов, первый заместитель председателя Правительства, министр финансов:

Мнения

Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, .


Посетить семинар по теме «Государственные пенсии»

Все семинары по теме Государственные пенсии