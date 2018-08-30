Как министр финансов прокомментировал смягчение пенсионной реформы

MissCherie, Вы писали:Сейчас всё намного хуже((( потому что все "простые"/подработочн...
Каждый товар надо пробивать.
Молодцы переняли наконец-то Казахский опыт, нужно отправить в командировку правительство у ближай...
"Кудрин считает, что есть и надоработка Счетной палаты, что госресурсы разбазариваются и&nbs...
Теперь граждане смогут сэкономить и обойтись простой электронной подписью. Но при условии, что пр...
оплачивается стоимость флеш-носителя Удостоверяющие центры берут деньги один раз, и подпись продл...
Сейчас всё намного хуже((( потому что все "простые"/подработочные места плотно заняты...
Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть!
Что имеем по факту "ККТ не дорого" для тех кто хочет буквально исполнять закон с наименован...
Анабиоз - Сон разума в стране, начиная от бояр, кончая крепостными.
IgorD, Вы писали:Nаdine, не обманывайте не преувеличивайте, уж в Москве любой работы полно. ...
nadezhdap_kor, Вы писали:А как все грамотно вывернули: правительство плохое, п-н хороший.. Все-та...
Да беременные достали, особенно если вы белый работодатель над вами издеваются как хотят. После т...
Но вы предпочитаете не новые аргументы приводить, а все тот же самый десять раз повторять.  ...
Nаdine, не обманывайте не преувеличивайте, уж в Москве любой работы полно.
MissCherie, Вы писали:Зато у нас есть вычет 1400 на ребенка в месяц.. смешно, если бы не было так...
ну вот, раньше беременные терроризировали работодателей (хочу приду на работу, хочу не прид...
Я стала работать со Сбером недавно, уже в новом дизайне, но не столкнулась ни с какими сложностям...
Да официально к нам от биржи труда приходят люди еле волочащие ноги на вакансию грузчика и просят...
natalisa52, Вы писали:Mrs AnRe, Вы писали:natalisa52, Вы писали:Mrs AnRe, Вы писали:_ Такое ...
Во-первых, согласна. Соглашение сторон намного проще и удобнее для работодателя. вообще не понима...
за тяжелые условия труда надо налогов больше платить, зачем нужно с мед осмотрами замораживаться,...
Врачей сейчас, тоже заставят всех пенсионеров делать здоровыми. Им ведь пахать и пахать... М...
Вот сказал своё веское слово и поутихли. А я хотел в январе начать уже на печке лежать. Ан нет.
Mrs AnRe, Вы писали:natalisa52, Вы писали:Mrs AnRe, Вы писали:_ Такое ощущение, что в в мире...
Мадама, Вы писали:Они добились чего хотели, дир сказал будем увольнять всех кто подходит близко н...
единственная цель таких наездов, иначе не назовешь, разово срубить по быстрому бабла, отчитаться ...
Сейчас просто не хотят брать предпенсионеров, а потом вообще будут шарахаться. Зачем придумывать ...
Новостной отдел как обычно - то лишние буквы вставит, то наоборот "проглотит"вторая история требу...
Они добились чего хотели, дир сказал будем увольнять всех кто подходит близко не пенсионному, а п...
доход гражданина чуть менее 6 тыс евро в год на него самого и на членов семьи - нулевой налог, &n...
Тема до конца не раскрыта, а надо было предложения по комфортному увольнению, а именно "По соглаш...
Пусть те кто это придумал и устраивает к себе пенсионеров и сам себя штрафует. На работодат...
Над.К, Вы писали: Домашние тортики легализовать нельзя. Я уже раз десять тут это писала. Но ...
СЗВМ ногами сдать нельзя если более 25чел (для незнающих) штраф 1000руб от ПФР (уже платили,спаси...
«Шестилетний переходный период существенно увеличит издержки, так как
работодатели будут д...
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