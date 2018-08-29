«Дневной бухгалтер». Как смягчат пенсионную реформу. Главное из обращения Путина

Сегодня мы первый раз выпускаем не «Ночного», а «Дневного бухгалтера». Хотим поскорее рассказать про обращение Президента. Его предложения оформят как поправки к законопроекту с реформой.

Главное: реформа будет, но в более мягком, чем предложило Правительство, варианте.

Повышение пенсионного возраста: понизят предлагаемый Правительством возраст выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет. Повышение на 8 лет несправедливо, поскольку мужчинам повышают только на 5 лет.

Досрочный выход на пенсию: его установят для многодетных матерей. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас — они смогут выходить на пенсию в 50 лет.

Для тех, кто готовится выйти на пенсию: гражданам, которые должны были выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, предоставят право оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста:

«Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года».

«Предпенсионный возраст»: на переходный период предпенсионным возрастом будет считаться пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

Правительство утвердит для граждан предпенсионного возраста программу по повышению квалификации.

Пособие по безработице: максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста будет 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года.

Ответственность работодаталей: должна быть введена административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме их на работу.

Диспансеризация: работодатели будут ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

Льготы по назначению пенсий: их сохранят для шахтёров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, для коренных малочисленных народов Севера.

Стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: он будет для женщин — 37 лет, а для мужчин — 42.

Льготы по налогам на недвижимость и землю: сохранят до завершения реформы все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет.

Региональные льготы: бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств — тоже сохранят в существующем виде.

И не можем не привести слова Путина про собственность ПФР: «Согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю. По оценкам, общая стоимость этих объектов — 120 миллиардов рублей. Но даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней. Это тоже не выход».

Свое обращение Путин завершил так:

Прошу вас отнестись к этому с пониманием.

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