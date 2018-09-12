О кредиторской и дебиторской задолженности: для начинающих бухгалтеров

Продолжаем курс справочных материалов для тех, кто только знакомится с бухгалтерией.

В процессе работы нашего предприятия, хотим мы того или нет, но мы всегда будем взаимодействовать с другими участниками рынка. Этих участников мы называем контрагенты и они как бы внешние участники по отношению к нам. Однако не забываем, что внутри наше предприятие тоже взаимодействует, но уже с другими участниками рынка.

Любые отношения участников рынка, будь то внешние(контрагенты) или внутренние(сотрудники и подотчетные лица), проявляются в таких понятиях как дебиторы и кредиторы.

Дебиторы — это организации, ИП и лица, которые должны нашему предприятию. Дебиторская задолженность — это суммы денег, что должны нам участники рынка (дебиторы). Кредиторы — это организации, ИП и лица, которым наше предприятие должно. Кредиторская задолженность — это суммы денег, что наше предприятие должно участникам рынка (кредиторам).

Как возникает кредиторская и дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность в бухучете возникает в том случае, когда наше предприятие что-то покупает у других организаций или ИП, у поставщиков. А также, когда покупатели взяли и перечислили нашей фирме аванс в счет будущих покупок.

В случае же с собственными сотрудниками — это использование их знаний и времени за определенную плату. Вот это определенная плата, т.е. заработная плата, которую мы еще не выплатили — есть кредиторская задолженность — наше предприятие должно сотрудникам.

Дебиторская задолженность в бухучете возникает, когда наше предприятие платит наперед поставщику, т.е. выдает аванс, либо наши покупатели не оплатили нам за то, что купили у нас.

Сотрудники тоже могут вызывать дебиторскую задолженность. Это происходит тогда, когда сотрудник заработной платы получил больше, чем полагается (теперь ему придется либо вернуть деньги, либо отработать их).

Где «живет» кредиторская и дебиторская задолженность?

Задолженности в бухучете появляются только на тех счетах, что ответственны за фиксацию долгов/обязательств нашей фирмы. Т.е. это не те счета, что хранят информацию об Активах/Имуществе фирмы. Это не те счета, по которым ведется учет материальных объектов, которые можно увидеть и потрогать.

«Дебиторка» и «кредиторка» — это удел счетов взаиморасчетов, счетов учета денежных долгов. Какие основные счета мы можем найти в плане счетов бухучета? Для начала я бы выделил следующий базовый список:

С контрагентами: 60, 62, 66, 67, 76.5, 76.6

С Работниками: 70, 71

С государством: 68, 69

Дебиторская задолженность живет в дебетовых остатках по этим счетам.

Кредиторскую задолженность мы найдем в остатках по кредиту этих счетов.

Дополнительно

В конце этой статьи я хочу дать небольшой ответ на провокационный вопрос на экзаменах по бухучету. Как правило, преподаватель спрашивает будущего бухгалтера, какая задолженность лучше(выгодней) для предприятия: дебиторская или кредиторская?

Студент чаще отвечает так: «Дебиторская задолженность в бухчете лучше, потому как это же деньги, что должны нашей фирме»

С теоретической точки зрения — верно. С практической — не совсем так. Вопрос ведь звучит, что выгодней. А долги на бумаге — это неживые деньги. Это деньги «украденные» у предприятия, поскольку именно «живые» деньги являются движущей силой, за счет которой живет и работает предприятие. А что получается в нашем случае?

Предприятие раздает свои активы (продали товар, оказали услуги). А ведь само же заплатило поставщику и оплачивает заработную плату сотрудников, платит налоги, но... Но поступлений «живых» денег нет — только цифры на бумаге.

Зато такой Покупатель(дебитор), получил от нашей фирмы «товарный кредит» или «решил свою проблему» не потратив своих денег, потому как не заплатил нам. И он же продолжает свою деятельность на таком «бесплатном кредите» от нашей фирмы.

Уловили смысл? Вот почему бизнесу невыгодна дебиторская задолженность, хотя на бумаге смотрится все Ок.