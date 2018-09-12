О кредиторской и дебиторской задолженности: для начинающих бухгалтеров

Продолжаем курс справочных материалов для тех, кто только знакомится с бухгалтерией.
В процессе работы нашего предприятия, хотим мы того или нет, но мы всегда будем взаимодействовать с другими участниками рынка. Этих участников мы называем контрагенты и они как бы внешние участники по отношению к нам. Однако не забываем, что внутри наше предприятие тоже взаимодействует, но уже с другими участниками рынка.
Любые отношения участников рынка, будь то внешние(контрагенты) или внутренние(сотрудники и подотчетные лица), проявляются в таких понятиях как дебиторы и кредиторы.
Дебиторы — это организации, ИП и лица, которые должны нашему предприятию. Дебиторская задолженность — это суммы денег, что должны нам участники рынка (дебиторы).
Кредиторы — это организации, ИП и лица, которым наше предприятие должно. Кредиторская задолженность — это суммы денег, что наше предприятие должно участникам рынка (кредиторам).
Как возникает кредиторская и дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность в бухучете возникает в том случае, когда наше предприятие что-то покупает у других организаций или ИП, у поставщиков. А также, когда покупатели взяли и перечислили нашей фирме аванс в счет будущих покупок.В случае же с собственными сотрудниками — это использование их знаний и времени за определенную плату. Вот это определенная плата, т.е. заработная плата, которую мы еще не выплатили — есть кредиторская задолженность — наше предприятие должно сотрудникам.
Дебиторская задолженность в бухучете возникает, когда наше предприятие платит наперед поставщику, т.е. выдает аванс, либо наши покупатели не оплатили нам за то, что купили у нас.Сотрудники тоже могут вызывать дебиторскую задолженность. Это происходит тогда, когда сотрудник заработной платы получил больше, чем полагается (теперь ему придется либо вернуть деньги, либо отработать их).
Где «живет» кредиторская и дебиторская задолженность?Задолженности в бухучете появляются только на тех счетах, что ответственны за фиксацию долгов/обязательств нашей фирмы. Т.е. это не те счета, что хранят информацию об Активах/Имуществе фирмы. Это не те счета, по которым ведется учет материальных объектов, которые можно увидеть и потрогать.
«Дебиторка» и «кредиторка» — это удел счетов взаиморасчетов, счетов учета денежных долгов. Какие основные счета мы можем найти в плане счетов бухучета? Для начала я бы выделил следующий базовый список:
С контрагентами: 60, 62, 66, 67, 76.5, 76.6
С Работниками: 70, 71
С государством: 68, 69
Дебиторская задолженность живет в дебетовых остатках по этим счетам.
Кредиторскую задолженность мы найдем в остатках по кредиту этих счетов.
ДополнительноВ конце этой статьи я хочу дать небольшой ответ на провокационный вопрос на экзаменах по бухучету. Как правило, преподаватель спрашивает будущего бухгалтера, какая задолженность лучше(выгодней) для предприятия: дебиторская или кредиторская?
Студент чаще отвечает так: «Дебиторская задолженность в бухчете лучше, потому как это же деньги, что должны нашей фирме»
С теоретической точки зрения — верно. С практической — не совсем так. Вопрос ведь звучит, что выгодней. А долги на бумаге — это неживые деньги. Это деньги «украденные» у предприятия, поскольку именно «живые» деньги являются движущей силой, за счет которой живет и работает предприятие. А что получается в нашем случае?
Предприятие раздает свои активы (продали товар, оказали услуги). А ведь само же заплатило поставщику и оплачивает заработную плату сотрудников, платит налоги, но... Но поступлений «живых» денег нет — только цифры на бумаге.
Зато такой Покупатель(дебитор), получил от нашей фирмы «товарный кредит» или «решил свою проблему» не потратив своих денег, потому как не заплатил нам. И он же продолжает свою деятельность на таком «бесплатном кредите» от нашей фирмы.
Уловили смысл? Вот почему бизнесу невыгодна дебиторская задолженность, хотя на бумаге смотрится все Ок.
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!