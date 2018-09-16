Форма П-5 (м): кто сдает и как заполнить?

Форма П-5м представляет собой информативный источник статистических данных с высокой степенью детализации сведений о товарах и услугах, выпускаемых хозяйствующим субъектом. Рассмотрим подробнее особенности применения документа.
Кто должен сдавать форму?Кто сдает форму статистики П-5м? Документ представляется в Росстат юрлицами:
- производящими товары и услуги для продажи другим юрлицам и физлицам;
- с численностью штата в предшествующем отчетному году не более 15 человек, включая совместителей и подрядчиков;
- не относящимися к субъектам малого предпринимательства.
Если у юрлица есть подразделения, то отдельные отчеты формируются как по головному офису, так и по подразделениям. Документ представляется по месту нахождения отчитывающегося субъекта, а если деятельность там не ведется, то по месту ведения деятельности.Форма статистики П-5м сдается ежеквартально — до 30-го числа месяца за отчетным периодом. Сведения приводятся нарастающим итогом с начала года.
Рассмотрев, кто должен сдавать форму П-5м, ознакомимся со структурой и спецификой заполнения отчета.
Структура документаВ форме отражаются:
На титульном листе:
- отчетный период (с учетом отражения сведений нарастающим итогом — с января по последний месяц отчетного квартала);
- название фирмы, адрес, код ОКУД (идентификатор территориального подразделения).
- выручка по отгруженным товарам собственного производства;
- выручка по перепроданным товарам;
- прибыль;
- дебиторка, кредиторка;
- себестоимость товаров и услуг;
- расходы.
- совершенный объем перевозок;
- грузооборот.
Для этого используется номенклатура товаров по ОКПД. Товары при этом классифицируются:
- на промышленную продукцию, произведенную силами отчитывающегося предприятия (в этом случае в столбце Б проставляется код 50 и вносятся сведения в столбцах В, Г — с 1-го по 6-й);
- на товары, проданные в розницу (код 70 в столбце Б, заполняются столбцы В, Г, 3 и 6);
- на товары, проданные оптом (код 80 в столбце Б, заполняются столбцы В, Г, 3 и 6 и только при сдаче отчета за год).
Форму П-5 (м) сдают юрлица, занятые в производстве товаров и услуг, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, но с численностью штата не более 15 человек. В ней отражаются детальные сведения о произведенных товарах и услугах с применением федеральных и ведомственных классификаторов.
Источник:«Народный СоветникЪ»
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