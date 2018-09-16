Форма П-5 (м): кто сдает и как заполнить?

Форма П-5м представляет собой информативный источник статистических данных с высокой степенью детализации сведений о товарах и услугах, выпускаемых хозяйствующим субъектом. Рассмотрим подробнее особенности применения документа.

Кто должен сдавать форму?

Кто сдает форму статистики П-5м? Документ представляется в Росстат юрлицами:

производящими товары и услуги для продажи другим юрлицам и физлицам;

с численностью штата в предшествующем отчетному году не более 15 человек, включая совместителей и подрядчиков;

не относящимися к субъектам малого предпринимательства.

Форму не сдают кредитно-финансовые и страховые организации. НКО сдают отчет, только если производят товары (услуги) и поставляют их сторонним лицам.

Если у юрлица есть подразделения, то отдельные отчеты формируются как по головному офису, так и по подразделениям. Документ представляется по месту нахождения отчитывающегося субъекта, а если деятельность там не ведется, то по месту ведения деятельности.

Форма статистики П-5м сдается ежеквартально — до 30-го числа месяца за отчетным периодом. Сведения приводятся нарастающим итогом с начала года.

Рассмотрев, кто должен сдавать форму П-5м, ознакомимся со структурой и спецификой заполнения отчета.

Структура документа

В форме отражаются:

На титульном листе:

отчетный период (с учетом отражения сведений нарастающим итогом — с января по последний месяц отчетного квартала);

название фирмы, адрес, код ОКУД (идентификатор территориального подразделения).

В разделе 1 — основные хозяйственные показатели, в частности:

выручка по отгруженным товарам собственного производства;

выручка по перепроданным товарам;

прибыль;

дебиторка, кредиторка;

себестоимость товаров и услуг;

расходы.

В разделе 2 — сведения об оказанных транспортных услугах:

совершенный объем перевозок;

грузооборот.

В разделе 3 — детализированные сведения о выпущенной продукции.

Для этого используется номенклатура товаров по ОКПД. Товары при этом классифицируются:

на промышленную продукцию, произведенную силами отчитывающегося предприятия (в этом случае в столбце Б проставляется код 50 и вносятся сведения в столбцах В, Г — с 1-го по 6-й);

на товары, проданные в розницу (код 70 в столбце Б, заполняются столбцы В, Г, 3 и 6);

на товары, проданные оптом (код 80 в столбце Б, заполняются столбцы В, Г, 3 и 6 и только при сдаче отчета за год).

Наименования и единицы измерения товаров, отражаемых с кодом 50, 70 или 80 в столбце Б, должны приводиться по перечням, определенным Росстатом, в указаниях по заполнению статистической отчетности. При заполнении отчета в 2018 году следует руководствоваться перечнями, утвержденными приказом Росстата от 22.11.2017 № 772. В нем же содержатся детальные указания по заполнению отчета.

Форму П-5 (м) сдают юрлица, занятые в производстве товаров и услуг, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, но с численностью штата не более 15 человек. В ней отражаются детальные сведения о произведенных товарах и услугах с применением федеральных и ведомственных классификаторов.

Источник:«Народный СоветникЪ»