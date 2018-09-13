Как написать ответ на требование налоговой?

Ответить на требование налоговой инспекции о представлении документов (пояснений) необходимо в установленный срок. Как правило, срок исполнения требования указан в тексте самого документа. А какие дни – рабочие или календарные брать для исполнения требования? Как говорит нам пункт 6 статьи 6.1 НК РФ, срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

Ваша компания получила требование о представлении документов или пояснений в ходе проведения, например, камеральной проверки. Как правильно реагировать и отвечать на это требование – об этом пойдет речь в моей статье.

Сразу обращаю ваше внимание на то, что такой документ, как «требование», он не может быть произвольным, написанным «как попало» – это документ, форма которого утверждена приказом ФНС России от 08.05.2015 г. № ММВ-7-2/189@.

Итак, требование может быть о представлении документов (информации) и о представлении пояснения (мы сейчас не рассматриваем требование об уплате налога). И в каждом виде требования должно быть указано:

– основание для выставления требования;

– если требование о представлении пояснений, то обязательно указывается причина выставления данного требования. То есть, прочитав данное требование, компания или ИП должны понимать, что от них требуется;

– если требование о представлении документов (информации), тогда обязательно указываются: какие документы и за какой период они нужны;

– срок исполнения требования.

Перейдем сразу к примеру, чтобы было понятно, какие действия надо совершить при получении требования.

Компания получила требование о представлении документов в отношении проводимой налоговой проверки контрагента. Согласно требования, следует представить:

1. Договоры за период с 01.01.2015 по 31.12.2017;

2. Акты за период с 01.01.2015 по 31.12.2017;

3. Счета-фактуры за период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Срок исполнения требования – пять дней со дня получения требования.

Компания вела активное сотрудничество со своим контрагентом, и поэтому накопилось много документации. Подготовить в срок пять дней все копии, заверить их должным образом, не представляется возможным.

Как продлить срок представления документов

Самое главное в этом случае – дать ответ в установленный срок. Если у вас не хватает времени (как в нашем примере) для подготовки всего пакета документов, то вы можете собрать частично из списка документы, сделать с них копии и написать сопроводительное письмо.

Само сопроводительное письмо будет являться ответом на требование. Допустим, компания смогла найти и подготовить только акты и договоры, а счета-фактуры нет. Как мы напишем сопроводительное письмо?

Как мы видим из письма (это пример), мы частично подготовили уже документы и сдаем их, а на вторую часть просим продлить срок представления документов. Мы вправе объединить наши действия в одном сопроводительном письме (оно служит ответом на требование).

На практике я часто сталкивалась с тем, что приходя в кабинет инспектора, можно увидеть огромные коробки в узких проходах между их столами. Как рассказывают работники инспекции, это могут быть документы, которые компания принесла в ответ на требование.

То есть, вы понимаете, что компания «перегнула» палку – принести несколько коробок бумаги, которую перебрать просто нереально… Достаточно все оформлять реестром. Например, у вас тысячи накладных и счетов-фактур только за один год, а надо за три года.

Советую в сопроводительном письме написать и уточнить, что вы представляете не конкретно поштучно сами накладные в адрес покупателя, а реестр выписанных счетов-фактур и накладных. Для того, чтобы инспектор мог увидеть воочию сам документ, приложите копии пары документов из каждого года.

Главное – отразить информацию в сопроводительном письме по каждому документу. И можно спросить – за какой месяц или какую дату лучше всего предоставить дополнительно документ, потому что из-за большого объема документации, не представляется возможным физическая доставка документов.

И уже, когда вы принесете документы к инспектору, спросите у него лично – как ему лучше, может он проверить определенную сделку и все. Инспекторы тоже люди и не автоматы, они «пугаются», когда видят, что им несут «контейнеры» бумаг.

В ответе на требование советую внизу слева указать исполнителя и его телефон, чтобы инспектор мог оперативно связаться с тем бухгалтером, который работал по этому требованию.

Если вам так будет удобно, конечно. Я так всегда делала, что было очень удобно.

Итог – запомните, ответить на требование или собрать документы (информацию) надо в тот срок, который указан в самом требовании. И если вы не успеваете собрать документы, не переживайте, это не конец света, вы просто успейте в установленный срок написать ответ на требование – в котором просите продлить срок представления документов (информации) по причине большого объема документации.

Не упустите никакой документ. Например, в требовании указано 6 видов документов, три из которых вы подготовили, на два из которых вы просите дать вам время, а про один забыли – проверьте, упомянули ли вы все виды документов в своем ответе на требование или нет. Это важно, чтобы потом вы не забыли про этот вид документа.

Сопроводительное письмо (ответ на требование) распечатать надо в трех экземплярах (если вы несете документы вручную). Почему три? Возможно, что у вас достаточно будет двух, но в моей практике, в кабинетах налоговой «оседает» два документа, а третий с отметкой о принятии идет мне.

Не забывайте брать свой экземпляр с отметкой о принятии. На отметке будет стоять дата приема документов (ответа на требование) и ФИО инспектора, его подпись. В том случае, если в будущем у вас попросят повторно предоставить документы, вы всегда сможете поднять ваш «сопровод», сделать с него копию и написать – что такой-то документ был уже ранее подан такого-то числа.

Какой срок ответа на требование налоговой

Есть два срока – пять дней и десять дней.

10 дней – в случае, если вне рамок проведения налоговых проверок у налоговых органов возникает обоснованная необходимость получения документов (информации) относительно конкретной сделки.

5 дней – если идет проверка в отношении вашей компании или ИП.

Основание – пункт 5 статьи 93.1 НК РФ.

А какие дни – рабочие или календарные брать для исполнения требования?

Как говорит нам пункт 6 статьи 6.1 НК РФ, срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.