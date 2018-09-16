Как признать завещание недействительным в 2018 году: пошаговая инструкция

В этой жизни мы приобретаем и теряем дорогих нам людей. Практически каждый из нас сталкивался с вопросами принятия наследства после смерти близкого человека. Кто-то переживает утрату самого человека, не имея планов завладеть его имуществом, а кто-то, наоборот, радуется, что может получить что-то «на халяву». Читайте, на каком основании происходит признание завещания недействительным – судебная практика по оспариванию наследства.

Когда завещание недействительно?

Вопрос о признании завещания недействительным возникает остро в случаях, когда наследники выражают свое несогласие с завещанием умершего, не принимая последнее желание человека при жизни, или считают, что составить завещание наследодателя побудили обманным путем. Иными словами, наследники могут подозревать какие-либо нарушения или обманные действия.

В целом нередки случаи, когда наследник по закону или наследник, на которого уже было составлено завещание, узнает, что имеется более позднее завещание, составленное на неизвестного ему человека или на одного из дальних родственников, который практически не общался с умершим.

В моей практике был случай, когда один из сыновей подозревал, что недееспособный завещатель был принужден к составлению завещания. Для проверки этого мы обратились в суд и установили отсутствие в документах каких-либо подлогов. Мой клиент поступил – не побоюсь этого слова – как Человек с большой буквы: отказался от иска, выяснив что все было законно. При этом он мог отсудить для себя долю, но, поскольку умерший близкий человек (в нашем случае это была мама) пожелал передать все имущество другому сыну, он не стал этого делать.

Примером также может быть ситуация, когда наследодатель злоупотреблял алкоголем и в последнее время плохо отдавал себе отчет в своих действиях, а после смерти выясняется, что им составлено завещание. Бывает и такое, что человек страдал психологическими расстройствами по причине пожилого возраста, перенесенных заболеваний, приемом сильнодействующих лекарств.

В результате «обиженные» наследники приходят в квартиру умершего с сотрудниками правоохранительных органов (иногда – коррумпированными), запрещают забирать вещи покойного, меняют дверные замки и угрожают «конкурентам». Таких примеров на практике очень много.

Порядок признания завещания недействительным

Признать завещание недействительным можно только через суд. Обратиться с иском о признании завещания недействительным может то лицо, которое действительно имеет принадлежность к наследодателю и считает, что его права и законные интересы нарушаются. В таком случае истцом будет лицо, чьи права и законные интересы нарушены (наследники), а ответчиком – наследник по завещанию.

К иску прикладывается пакет документов, которые подтверждают:

смерть наследодателя; близкое родство с ним наследника;

сведения о наследуемом имуществе, в том числе и иные доказательства, подтверждающие обоснованность исковых требований.

Основания для признания завещания недействительным

Завещание – это односторонняя сделка и волеизъявление человека при жизни, который пожелал распорядиться имуществом по своему усмотрению.

Основания для признания завещания недействительным могут быть следующие:

1) Наследодатель был недееспособным по различным причинам и не мог понимать значение своих действий в момент составления определенного документа (завещания, доверенности, расписки и иных) и руководить ими.

К таким причинам можно отнести:

болезнь;

перенесенные травмы;

прием различных сильнодействующих медицинских препаратов;

злоупотребление алкоголем, наркотиками;

иные причины, которые могли влиять на психическое состояние наследодателя.

При рассмотрении таких дел необходимо назначение посмертной психолого-психиатрической экспертизы. Если наследодатель состоял на учете, к примеру, в психоневрологическом диспансере, то необходимо сообщить об этом суду для истребования нужных сведений из соответствующих органов.

Если завещатель (наследодатель) был признан судом недееспособным или же ограниченно дееспособным, то завещание будет признано недействительным.

Также могут быть признаны недействительными все те сделки, которые в свое время были совершены на основании составленного завещания по отношению объекта недвижимости.

Наследник, который воспользовался недееспособностью завещателя, обязан возместить причиненный ущерб, если знал или должен был знать о недееспособности наследодателя. От совершения таких сделок с лже-наследником может пострадать невиновное лицо, которое добросовестно приобрело данный объект недвижимости или иное имущество,. В последствии такой человек часто теряет как само имущество, так и затраченные на его приобретение деньги.

2) Если имеются сомнения в подписи под завещанием, то судом назначается почерковедческая экспертиза.

Оспаривание наследства по завещанию

Оспаривание завещания, удостоверенного нотариусом, возможно по причине подозрения на психические расстройства у наследодателя в момент его составления. Такое основание является частым явлением в судебной практике и связано с нарушением психофизического состояния завещателя, которое повлекло за собой невозможность понимать им значение совершаемых действий.

При обращении в суд по данному основанию необходимо будет доказать не только расстройство психофизического здоровья завещателя, но и причинно-следственную связь этого расстройства с содержанием оставленного завещания.

В моей практике очень часто встречались случаи сговора нотариуса и так называемых «черных риэлторов», которые под различными предлогами принуждали человека, находящегося в состояние алкогольного опьянения или в момент «острого похмелья», подписать документы на переход в будущем его недвижимости к другому лицу. Такой нотариус при вызове в суд утверждал законность совершения всех действий, поэтому доказать, что наследодатель находился в невменяемом состоянии уже невозможно.

Другим распространенным случаем для оспаривания завещания является противоправное воздействие на завещателя третьими лицами, повлекшее за собой искажение его воли при составлении документа.

К такому воздействию относятся:

злоупотребление доверием;

обман;

насилие;

угроза применения насилия.

При обжаловании в суде завещания по данному основанию большое значение будут иметь свидетельские показания и наличие письменных свидетельств завещателя. Для оспаривания завещания необходимо обратиться в районный суд с соответствующим исковым заявлением.

Пошаговая инструкция по обжалованию оспариваемого завещания

До обращения в судебный орган необходимо четко установить, имеются ли законные основания для совершения таких действий. И только при их наличии необходимо выбрать то основание, которое в будущем можно будет подтвердить документально или свидетельскими показаниями. Определить субъектный состав заинтересованных лиц, имеющих право обжаловать завещание в судебном порядке. Проверить, не нарушен ли законный срок исковой давности. Подготовить исковое заявление, а лучше обратиться за помощью к профессиональному юристу.

Со своей стороны могу отметить следующее: несмотря на все доступные в различных источниках порядки и советы решения данных вопросов, при возникновении подобной проблемы не советую самостоятельно пробовать её разрешить. Каждая ситуация имеет свои, часто весьма значимые, нюансы, для решения которых лучше обратиться к специалисту. Ведь закон, к сожалению, двояк, и вы, ошибочно полагая, что правда на вашей стороне, можете совершить неправильный шаг, который уже нельзя будет исправить.