Счет 80 «Уставный капитал»: быстрый справочник

80 счет бухгалтерского учета — это односторонний, пассивный счет, на котором обобщается информация о состоянии и движении уставного капитала предприятия. По данному счету отражаются ключевые сведения для составления бухгалтерской отчетности.
На каком счете учитывается уставный капитал — активном или пассивном?Уставный капитал хозяйствующего субъекта отражается на счете 80 в бухгалтерском учете. При необходимости к нему открываются субсчета. Счет 80 пассивный или активный? Рассматриваемый счет пассивный, так как уставный капитал — это один из источников формирования активов и одновременно обязательство организации перед учредителями, которое заключается в использовании средств уставного капитала в определенных экономических целях.
Можно выделить четыре основных показателя по счету 80:Уставный капитал может быть в установленном законом порядке:
- величина начального сальдо (смотрится по кредитовой стороне, так как счет пассивный), которая образуется в момент регистрации компании;
- оборот по кредитовым проводкам (отражающим факт увеличения капитала);
- оборот по дебетовым проводкам (отражающим факт уменьшения капитала);
- величина конечного сальдо (ее также показывает кредит счета 80) по состоянию на конец года.
- сформирован;
- увеличен;
- уменьшен.
Проводки по счету 80: что показывают кредит и дебет?К числу регулярных проводок по счету 80 уставного капитала можно отнести те, что отражают:
1. Договоренность учредителей по формированию уставного капитала в определенном размере: Дт 75.1 Кт 80.
2. Фактическую оплату уставного капитала: Дт 51 (с использованием расчетного счета) Кт 75.1. Капитал может быть сформирован и за счет источников, не связанных с денежными средствами, например за счет оцененных в установленном порядке объектов основных средств (Дт 08 Кт 75.1), товаров (Дт 41 Кт 75.1), материалов (Дт 10 Кт 75.1).
3. Увеличение капитала:
- с применением добавочного капитала: Дт 83 Кт 80;
- с применением нераспределенной прибыли: Дт 84 Кт 80;
- за счет дивидендов: Дт 75.2 Кт 80;
- за счет резервного капитала: Дт 82 Кт 80;
- за счет дополнительного выпуска акций: Дт 75.1 Кт 80.
- по причине выхода некоторых собственников из бизнеса: Дт 80 Кт 75.1;
- по причине вывода из оборота акций предприятия: Дт 80 Кт 81;
- по причине необходимости доведения величины капитала до стоимости чистых активов: Дт 80 Кт 84.
- простыми акциями;
- привилегированными акциями.
- объявленным;
- подписным;
- оплаченным;
- изъятым (за счет выкупа собственных акций фирмой).
То, на каком счете учитывается уставный капитал, имеет значение при составлении бухгалтерской отчетности.
Где отражается уставный капитал в отчетности?
Показатели по счету 80 используются:В поле 3100 отражаются данные за год, предшествующий тому, что был до отчетного. Например, если отчет за 2017 год, то показывается кредитовое сальдо на 31.12.2015.
- При заполнении бухгалтерского баланса. Строка 1310 баланса соответствует величине уставного капитала.
- Заполнении отчета о движении капитала.
В следующих полях отражаются данные за год, предшествующий отчетному:
1. Кредитовый оборот:
3210-3213 — увеличение капитала (сейчас и далее — только по счету бухгалтерского учета уставного капитала);
3214 — кредитовый оборот в рамках корреспонденций со счетом 75.1 (дополнительный выпуск акций);
3215 — кредитовый оборот со счетами 83 или 84;
3216 — сальдо по кредиту при реорганизации предприятия.
2. Дебетовый оборот:
3220–3223 — уменьшение капитала;
3224 — дебетовый оборот со счетами 75 или 84;
3225 — дебетовый оборот со счетом 81;
3226 — сальдо по кредиту при реорганизации предприятия.
Показатель по строке 3200 — сумма строк 3100 и 3210 минус показатель по строке 3220.
В нижеуказанных полях отражены данные за отчетный год:
1. Кредитовый оборот:
3310–3313 — увеличение капитала;
3314 — кредитовый оборот по счету 75.1;
3315 — кредитовый оборот по счетам 83 или 84;
3316 — сальдо по кредиту на счете присоединенной фирмы.
2. Дебетовый оборот:
3320 — уменьшение капитала;
3324 — дебетовый оборот со счетами 75 или 84;
3325 — дебетовый оборот со счетом 81;
3326 — сальдо по кредиту на счете выделенной фирмы.
Показатель по строке 3300 — сумма строк 3200 и 3310, уменьшенная на величину показателя по строке 3320.***
Уставный капитал формируется на счете 80. По кредиту показывается его увеличение, по дебету — уменьшение. Обороты и сальдо по счету учитываются при расчете показателей для бухгалтерской отчетности.
Источник:«Народный СоветникЪ»
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!