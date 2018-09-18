Счет 80 «Уставный капитал»: быстрый справочник

80 счет бухгалтерского учета — это односторонний, пассивный счет, на котором обобщается информация о состоянии и движении уставного капитала предприятия. По данному счету отражаются ключевые сведения для составления бухгалтерской отчетности.

На каком счете учитывается уставный капитал — активном или пассивном?

Уставный капитал хозяйствующего субъекта отражается на счете 80 в бухгалтерском учете. При необходимости к нему открываются субсчета. Счет 80 пассивный или активный? Рассматриваемый счет пассивный, так как уставный капитал — это один из источников формирования активов и одновременно обязательство организации перед учредителями, которое заключается в использовании средств уставного капитала в определенных экономических целях.

Можно выделить четыре основных показателя по счету 80: величина начального сальдо (смотрится по кредитовой стороне, так как счет пассивный), которая образуется в момент регистрации компании;

оборот по кредитовым проводкам (отражающим факт увеличения капитала);

оборот по дебетовым проводкам (отражающим факт уменьшения капитала);

величина конечного сальдо (ее также показывает кредит счета 80) по состоянию на конец года.

Уставный капитал может быть в установленном законом порядке:

сформирован;

увеличен;

уменьшен.

Рассмотрим, какие для этого используются основные проводки в учете.

Проводки по счету 80: что показывают кредит и дебет?

К числу регулярных проводок по счету 80 уставного капитала можно отнести те, что отражают:

1. Договоренность учредителей по формированию уставного капитала в определенном размере: Дт 75.1 Кт 80.

2. Фактическую оплату уставного капитала: Дт 51 (с использованием расчетного счета) Кт 75.1. Капитал может быть сформирован и за счет источников, не связанных с денежными средствами, например за счет оцененных в установленном порядке объектов основных средств (Дт 08 Кт 75.1), товаров (Дт 41 Кт 75.1), материалов (Дт 10 Кт 75.1).

3. Увеличение капитала:

с применением добавочного капитала: Дт 83 Кт 80;

с применением нераспределенной прибыли: Дт 84 Кт 80;

за счет дивидендов: Дт 75.2 Кт 80;

за счет резервного капитала: Дт 82 Кт 80;

за счет дополнительного выпуска акций: Дт 75.1 Кт 80.

4.

по причине выхода некоторых собственников из бизнеса: Дт 80 Кт 75.1;

по причине вывода из оборота акций предприятия: Дт 80 Кт 81;

по причине необходимости доведения величины капитала до стоимости чистых активов: Дт 80 Кт 84.

В ООО счет 80 бухгалтерского учета — это счет, который применяется без субсчетов. В акционерных обществах применение субсчетов оправдано разностью источников формирования уставного капитала. Они могут быть представлены:

простыми акциями;

привилегированными акциями.

Акционерный капитал может быть при этом:

объявленным;

подписным;

оплаченным;

изъятым (за счет выкупа собственных акций фирмой).

Для каждого типа ценных бумаг (и разновидности акционерного капитала) может использоваться отдельный субсчет.

То, на каком счете учитывается уставный капитал, имеет значение при составлении бухгалтерской отчетности.

Где отражается уставный капитал в отчетности?

Показатели по счету 80 используются: При заполнении бухгалтерского баланса. Строка 1310 баланса соответствует величине уставного капитала.

Заполнении отчета о движении капитала.

В поле 3100 отражаются данные за год, предшествующий тому, что был до отчетного. Например, если отчет за 2017 год, то показывается кредитовое сальдо на 31.12.2015.

В следующих полях отражаются данные за год, предшествующий отчетному:

1. Кредитовый оборот:

3210-3213 — увеличение капитала (сейчас и далее — только по счету бухгалтерского учета уставного капитала);

3214 — кредитовый оборот в рамках корреспонденций со счетом 75.1 (дополнительный выпуск акций);

3215 — кредитовый оборот со счетами 83 или 84;

3216 — сальдо по кредиту при реорганизации предприятия.

2. Дебетовый оборот:

3220–3223 — уменьшение капитала;

3224 — дебетовый оборот со счетами 75 или 84;

3225 — дебетовый оборот со счетом 81;

3226 — сальдо по кредиту при реорганизации предприятия.

Показатель по строке 3200 — сумма строк 3100 и 3210 минус показатель по строке 3220.

В нижеуказанных полях отражены данные за отчетный год:

1. Кредитовый оборот:

3310–3313 — увеличение капитала;

3314 — кредитовый оборот по счету 75.1;

3315 — кредитовый оборот по счетам 83 или 84;

3316 — сальдо по кредиту на счете присоединенной фирмы.

2. Дебетовый оборот:

3320 — уменьшение капитала;

3324 — дебетовый оборот со счетами 75 или 84;

3325 — дебетовый оборот со счетом 81;

3326 — сальдо по кредиту на счете выделенной фирмы.

Показатель по строке 3300 — сумма строк 3200 и 3310, уменьшенная на величину показателя по строке 3320.

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Уставный капитал формируется на счете 80. По кредиту показывается его увеличение, по дебету — уменьшение. Обороты и сальдо по счету учитываются при расчете показателей для бухгалтерской отчетности.

Источник:«Народный СоветникЪ»