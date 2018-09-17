Важные изменения в сфере индивидуального жилищного строительства

Что произошло? Президент России подписал Федеральный закон от Президент России подписал Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который, помимо прочего, внёс изменения в сферу индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС). Закон вступил в силу 4 августа 2018 года.

В чем суть нового закона? Новый порядок существенно упрощает процедуру строительства ИЖС. Теперь не требуется получать разрешение на строительство и разрешение на ввод. Вместо разрешений вводится уведомительный порядок начала и окончания строительства объекта ИЖС и садовых домов. Установлены единые требования к объектам ИЖС. Упрощена процедура оформления прав на построенные объекты. Новый порядок существенно упрощает процедуру строительства ИЖС. Теперь не требуется получать разрешение на строительство и разрешение на ввод. Вместо разрешений вводится уведомительный порядок начала и окончания строительства объекта ИЖС и садовых домов. Установлены единые требования к объектам ИЖС. Упрощена процедура оформления прав на построенные объекты.

Зачем были приняты поправки? Поправки призваны упорядочить ИЖС. Они устанавливают единые требования к строительству жилых домов на земельных участках, предоставленных в целях ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, а также к строительству жилых и садовых домов на садовых земельных участках. Ограничиваются максимальные параметры застройки. Данное изменение обусловлено отсутствием в законодательстве, а зачастую и в правилах землепользования и застройки ограничений параметров такой застройки, что приводит на практике к многочисленным нарушениям, в том числе в части строительства на таких земельных участках многоквартирных домов. Кроме того, уточнён механизм осуществления государственного строительного надзора при строительстве объектов ИЖС. Поправки призваны упорядочить ИЖС. Они устанавливают единые требования к строительству жилых домов на земельных участках, предоставленных в целях ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, а также к строительству жилых и садовых домов на садовых земельных участках. Ограничиваются максимальные параметры застройки. Данное изменение обусловлено отсутствием в законодательстве, а зачастую и в правилах землепользования и застройки ограничений параметров такой застройки, что приводит на практике к многочисленным нарушениям, в том числе в части строительства на таких земельных участках многоквартирных домов. Кроме того, уточнён механизм осуществления государственного строительного надзора при строительстве объектов ИЖС.

Что теперь понимать под ИЖС? В соответствии с внесёнными в Градостроительный кодекс РФ изменениями под объектом ИЖС понимается отдельно стоящее здание (жилые дома, индивидуальные жилые дома), которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. В соответствии с внесёнными в Градостроительный кодекс РФ изменениями под объектом ИЖС понимается отдельно стоящее здание (жилые дома, индивидуальные жилые дома), которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

Какие требования установлены к объектам ИЖС? Поправками определены максимальные параметры: количество надземных этажей - не более 3-х; высота - не более 20 метров. Это должно быть отдельно стоящее здание, не предназначенное для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Такой подход позволит решить проблему возведения под видом объектов ИЖС многоквартирных домов. Поправками определены максимальные параметры: количество надземных этажей - не более 3-х; высота - не более 20 метров. Это должно быть отдельно стоящее здание, не предназначенное для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Такой подход позволит решить проблему возведения под видом объектов ИЖС многоквартирных домов.

Разрешения на строительства получать больше не надо? Нет, не надо. При строительстве или реконструкции объектов ИЖС вместо получения разрешения на строительство предусмотрено направление застройщиками уведомления о планируемом строительстве или реконструкции. Нет, не надо. При строительстве или реконструкции объектов ИЖС вместо получения разрешения на строительство предусмотрено направление застройщиками уведомления о планируемом строительстве или реконструкции. Для этого нужно заказным письмом, лично, через МФЦ или портал госуслуг обратиться в уполномоченный орган (как правило, местную администрацию).

Нужно ли к уведомлению прилагать какие-нибудь документы? Да, вместе с уведомлением о планируемом строительстве следует направить, например, правоустанавливающие документы на земельный участок (если права на него не зарегистрированы в ЕГРН). Да, вместе с уведомлением о планируемом строительстве следует направить, например, правоустанавливающие документы на земельный участок (если права на него не зарегистрированы в ЕГРН). При этом установлено, что правоустанавливающие документы на земельный участок могут быть запрошены в порядке межведомственного взаимодействия.

Нужна ли проектная документация? Нет, при строительстве, реконструкции объектов ИЖС не требуется подготовка проектной документации (такая документация может быть подготовлена по инициативе застройщика). Нет, при строительстве, реконструкции объектов ИЖС не требуется подготовка проектной документации (такая документация может быть подготовлена по инициативе застройщика).

После подачи уведомления можно сразу строить? Не совсем, нужно дождаться уведомления от местной администрации о соответствии либо несоответствии объекта ИЖС (садового дома) установленным параметрам и допустимости (недопустимости) его размещения на земельном участке. Местные власти в течение 7 дней проверяют параметры будущего строительства (прежде всего на предмет того, соответствует ли постройка виду разрешенного использования земельного участка и его территориальной зоне согласно местным правилам застройки) и высылают заявителю своё уведомление. После этого у застройщика появляется законное право приступать к строительству. Уведомление действует в течение 10 лет. Не совсем, нужно дождаться уведомления от местной администрации о соответствии либо несоответствии объекта ИЖС (садового дома) установленным параметрам и допустимости (недопустимости) его размещения на земельном участке. Местные власти в течение 7 дней проверяют параметры будущего строительства (прежде всего на предмет того, соответствует ли постройка виду разрешенного использования земельного участка и его территориальной зоне согласно местным правилам застройки) и высылают заявителю своё уведомление. После этого у застройщика появляется законное право приступать к строительству. Уведомление действует в течение 10 лет.

Могут ли запретить строить? Да, местная администрация может прислать уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров и (или) недопустимости размещения дома на данном земельном участке. Начинать стройку в такой ситуации нельзя. Предусмотрены случаи, когда местные власти направят такое уведомление, например параметры возводимой постройки противоречат установленным либо строить на этой земле жильё или садовый дом нельзя в принципе. Да, местная администрация может прислать уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров и (или) недопустимости размещения дома на данном земельном участке. Начинать стройку в такой ситуации нельзя. Предусмотрены случаи, когда местные власти направят такое уведомление, например параметры возводимой постройки противоречат установленным либо строить на этой земле жильё или садовый дом нельзя в принципе.

Что делать, если ответа от госорганов нет? Если застройщик никакого ответного письма и уведомления от уполномоченных органов не получил, то это даёт право осуществлять строительство согласно указанным им параметрам. Если застройщик никакого ответного письма и уведомления от уполномоченных органов не получил, то это даёт право осуществлять строительство согласно указанным им параметрам.

Нужно ли по окончании строительства получать разрешение на ввод в эксплуатацию? Нет, нормами закона предусмотрена обязанность застройщика в течение одного месяца после окончания строительства или реконструкции объекта ИЖС подать в уполномоченный орган уведомление - об окончании строительства дома. По результатам проверки такого уведомления уполномоченный орган примет решение о соответствии (несоответствии) построенного (реконструированного) объекта установленным требованиям. К уведомлению нужно приложить технический план на дом и квитанцию об оплате госпошлины за регистрацию права собственности на дом. Нет, нормами закона предусмотрена обязанность застройщика в течение одного месяца после окончания строительства или реконструкции объекта ИЖС подать в уполномоченный орган уведомление - об окончании строительства дома. По результатам проверки такого уведомления уполномоченный орган примет решение о соответствии (несоответствии) построенного (реконструированного) объекта установленным требованиям. К уведомлению нужно приложить технический план на дом и квитанцию об оплате госпошлины за регистрацию права собственности на дом.

По каким формам направлять уведомления? В настоящий момент формы уведомлений не утверждены, но появятся в ближайшее время (Минстрой России уже подготовил проект соответствующих уведомлений). До их появления можно направить вышеуказанные уведомления в письменной форме с соблюдением требований к содержанию и к составу прилагаемых документов, установленных ст. 51.1 Градостроительного кодекса РФ. В настоящий момент формы уведомлений не утверждены, но появятся в ближайшее время (Минстрой России уже подготовил проект соответствующих уведомлений). До их появления можно направить вышеуказанные уведомления в письменной форме с соблюдением требований к содержанию и к составу прилагаемых документов, установленных ст. 51.1 Градостроительного кодекса РФ.

Что ещё важное принёс закон 340-ФЗ? Вводится обязанность органов государственной власти или местного самоуправления направить по окончании строительства объекта ИЖС или садового дома в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учёте и государственной регистрации прав на возведённый объект. К этому заявлению прикладываются необходимые документы, в том числе уведомление об окончании строительства и представленный застройщиком технический план объекта ИЖС. Вводится обязанность органов государственной власти или местного самоуправления направить по окончании строительства объекта ИЖС или садового дома в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учёте и государственной регистрации прав на возведённый объект. К этому заявлению прикладываются необходимые документы, в том числе уведомление об окончании строительства и представленный застройщиком технический план объекта ИЖС.