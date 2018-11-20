Переводы физлицам с ИП: сравнение комиссий банков

Вот это удача! Мой комментарий первый
Не прошло и семнадцати лет )
Поправьте пожалуйста ошибочку в названии статьи. Неудобно как-то.
Забавные они эти депутаты. Представляете себе уровень безработицы после того как все припрутся в...
Специально зарегистрировался, чтобы поддержать Вас.Я вообще считаю, что государство должно быть п...
да что тут "думать" ? Колбасу, которую я не покупал в 2010м за 700 рэ, я продолжил не покупать в...
Вырученные от акцизов на колбасу средства пойдут на закупку бульдозеров для уничтожения сыра.
К примеру, счет-фактура на аванс формируется на основании выписки.
Я честно не понимаю что за срач вокруг закона. Кто не хочет официально платить налоги и не будет ...
В конце 80 в начале 90 г. государство установило для нарождающегося бизнеса приемлемые налог...
Мягко говоря, это не так. Я верю собственным глазам, а не комментариям в интернетах :)Ваша мама в...
Жёстко! Но Поставщик не должен соглашаться с формулировками п. 7.1 - без расшифровки содержания т...
Учась в школе, приезжала к бабушке на дачу. Моя бабушка (теперь уже "Пусть земля ей будет пухом")...
Кстати, главный паразит как раз вот этот самый депутат. О чем хорошо говорит его послужной список ;)
Какое медобслуживание тунеядствующих алкашей? Да они отродясь в поликлиники не ходили ;)И насчет ...
Я правильно понимаю, что башкиров, бурятов, адыгов и прочие народы страны неславянской внешности ...
....москвичей с их уровнями не беру, но обычное микропредприятие просто снимает на хоз нужды, воз...
Вот сколько бы заплатить государству сразу, чтобы они больше обо мне не заботились и дали мне сво...
ой, сколько осуждения и наигранной толерантности.Все прекрасно понимают о чем написано и темненьк...
"То есть у народа только два выхода: паразитировать или умереть?" Кто ж даст народу паразитироват...
Уже замучалась--кассу на парикмахерскую из 1,5 человек выбираю вторую неделю.Этих операторов по п...
Уже замучалась--кассу на парикмахерскую из 1,5 человек выбираю вторую неделю.Этих операторов по п...
2050, на границе Финляндии и Китая все спокойно
Автор не прокомментировал исходное утверждения про то что сами налоговики химичят. Очень интересн...
То есть у народа только два выхода: паразитировать или умереть? Нет, можно работать пойти еще. Кт...
Эту хрень они много лет вопрошают.Там программеры и покруче есть: "Где в декларации по УСН6% отра...
Тоталитари?зм — политический режим, стремящийся к полнейшему (тотальному) контролю государст...
В тему статьи:Идёт заседание в Думе. Выходит на трибуну депутат:- "Итак, господа, мы себе зарплат...
Ну так он же голосовал за первый этап.Скоро ПФ напомнит о себе и продавит свои 22+ процента с сам...
сумма налога на прибыль в ф.2 до рубля равна сумме налога на прибыль в декларации.Вот такие прогр...
Т.е. чтобы народ вымирал? Впрочем, и так нынче в бесплатной медицине могут себе позволить лечитьс...
И ведь наверняка не полагаете себя расистской, а в детстве обсуждали гонителей Нельсона Манделы ;)