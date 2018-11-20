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Переводы физлицам с ИП: сравнение комиссий банков

Никита Антонов собрал информацию по 20 банкам и взял разные тарифы, в которых есть хотя бы какой-то беспроцентный лимит на переводы физлицам. 

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