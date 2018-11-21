Маркировка товаров: что, когда и какие штрафы

Алкоголь уже промаркировали, полным ходом идет маркировка табака и лекарств. Рассказываем, что еще попадет в списки маркируемых товаров, как работает маркировка лекарственных препаратов и какая ответственность грозит тем, кто нарушает правила.

Зачем нужна маркировка товаров

Прежде всего маркировка изделий и продукции выполняет три основных функции:

1. Информационная: позволяет увидеть потребителю общие сведения о товаре (наименование производителя, адрес фирмы, наименование технического регламента, информацию о составе, сроке службы, условиях хранения и многое другое).

2. Идентифицирующая: у каждого товара есть уникальный код, поэтому контролирующие службы, потребители, продавцы могут определить, в соответствии ли с законом и необходимыми нормами изготовлен товар.

3. Инновационная: прежде всего маркировка продукции вызывает большой интерес со стороны потребителей, так как покупатель в любой момент может сам проверить легальность продукции при помощи обычного мобильного устройства, используя программы для распознания QR-кодов.

Маркировка – это информационная запись, наносимая на продукцию, упаковку, этикетку или даже ярлык для улучшения идентификации и ускорения в работе транспортировки, продаже и хранения, в виде кода, надписи, цифровых или цветовых условных обозначений (Федеральный закон от 31.12.2017 №487-ФЗ, вступает в силу с 01.01.2019).

Код маркировки всегда уникален, то есть не может встретиться два одинаковых кода. Введенный код на упаковке применяется единожды и после покупки продукции код также списывается с единой базы мониторинга. Принципы работы системы обязательной маркировки утверждены распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 г. № 791-р.

Какие товары маркируются

На сегодняшний день маркировка обязательна для алкоголя, меховых изделий и некоторых лекарств. Остальные товары маркируются на добровольной основе или в экспериментальном режиме. Подробный список товаров, участвующих в маркировке указан в таблице ниже.

Продукция Режим эксперимента Обязательная маркировка Меховые изделия 12.08 2016 Алкогольная продукция 01.07.2018 Лекарственные средства 01.02.2017 01.01.2020 Изделия из золота и серебра, драгоценные камни 01.06.2018- 01.11.2018 Точной даты нет Табачная продукция 01.01.2018- 31.12.2018 01.03.2019 Обувь 01.06.2018- 31.12.2018 01.07.2019 Духи и туалетная вода 01.12.2019 Шины и покрышки 01.12.2019 Изделия из натуральной кожи 01.12.2019 Ручные или машинные вязанные трикотажные женские блузки и т. д. 01.12.2019 Верхняя одежда: пальто, накидки, плащи, куртки. 01.12.2019 Белье постельное, столовое, кухонное 01.12.2019 Фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки 01.12.2019

Зарегистрироваться и подключится к единой системе мониторинга обязаны как ИП, так и организации: для улучшения контроля поставляемой и производимой продукции. На сегодняшний момент действуют несколько систем мониторинга, они зависят от видов продукции, регистрируемых в системе маркировки, например, для алкоголя действует единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), для лекарств – система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, для изделий из меха – Информационный ресурс маркировки.

Маркировка лекарственных средств

Начало маркировки было положено в январе 2017 г. Дмитрий Медведев рассмотрел и подписал Постановление № 62 «О проведении эксперимента по маркировке лекарственных препаратов...». После этого был сформирован Пилотный проект, о добровольной маркировке лекарственных препаратов, в который вошли 6 округов: г. Москва, Подмосковье, г. Санкт-Петербург, г. Белгород, Великий и Нижний Новгород. В том числе 23 производителя, 4 дистрибьютора, 30 больниц и 250 аптек. В экспериментальном режиме в маркировке участие принимают только жизненно важные препараты.

Основные этапы маркировки лекарственных средств в России:

I этап. Маркировка в виде эксперимента прошла в период с 01.02.2017 - 31.12. 2017. Данный этап отличается своим ограниченным перечнем маркируемых препаратов.

II этап. Проводился в период с 01.01.2018 – 31.12.2018. На данном этапе становится обязательной маркировка всей выпускаемой продукции в оборот.

Производители лекарственных и медицинских препаратов, в которых присутствует этиловый спирт, должны зафиксировать это в системе ЕГАИС. Данное утверждено в ст. 9 ФЗ-171 от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…».

Однако 28 августа 2018 г. в постановлении № 1018 «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных ЛП и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов» Правительство РФ утвердило, что маркировка лекарственных препаратов в экспериментальном режиме продлится еще на год, то есть до 2019 г. включительно. В Федеральном Законе № 425 о внесении изменений в «Обращении лекарственных средств» прописано статьей 2, что закон вступает в силу с 1 января 2018 г., кроме абзацев 2, 5, 9, которые вступают в силу с 1 января 2020 г. Согласно этому обязательная маркировка всех лекарственных препаратов станет с 1 января 2020 г. Планируется маркировку вводит постепенно, то есть поквартально:

I квартал – маркировка наносится на те препараты, которые уже маркировались экспериментальном режиме в 2017–2019 гг.

II квартал – маркировка наносится на все жизненно важные препараты, цена которых не превышает 500 руб.

III квартал – маркировка наносится на все жизненно важные препараты, цена которых не превышает 100 руб.

IV квартал – маркируются все остальные препараты.

Министр здравоохранения В. И. Скворцова заявила о том, что маркировка будет даже на дешевых препаратах, цена которых менее 100 руб.: например, анальгин, активированный уголь и так далее. Однако окончательного утверждения нет.

Ответственность за нарушения требований о маркировке товаров

В случае несоблюдения требований об обязательной маркировке продукции организации несут как административную, так и уголовную ответственность.

Под административной ответственностью понимается ст. 15.12 КоАП РФ, часть первая: производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации, влечет за собой штраф в размере для индивидуального предпринимателя от 5000 до 10 000 руб., на юридические лица - от 50 000 до 100 000 рублей. К выписанному штрафу прилагается изъятие всей непромаркированной продукции.

Продажа продукции без маркировки расценивается как нарушение части второй ст. 15.12 КоАП РФ. Штраф для физических лиц составляет от 2000 до 4000 руб., индивидуальным предпринимателям размер составляет от 5000 до 10 000 руб., для юридических лиц – от 50 000 до 300 000 руб., так же с изъятием непромаркированной продукции.

Уголовная ответственность наступает в случаях, когда стоимость непромаркированной продукции превышает крупный или особо крупный размер. В ст. 169 УК РФ под крупным ущербом понимается сумма, превышающая 1,5 млн руб. Производство, приобретение, хранение, перевозка или продажа товаров, которые подлежат обязательной маркировке, без маркировки согласно ст. 171.1 части первой УК РФ облагаются штрафом в размере до 300 000 руб. или лишением свободы до 3 лет со штрафом до 80 000 руб.

Оборот немаркированного алкоголя или табачных изделий карается более жестко: в ст. 171.1 части пятой УК РФ штраф за несоблюдение правил маркировки составляет до 500 000 руб., или лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом до 120 000 руб. При этом под крупным ущербом считается сумма более 100 000 руб. (прим. 2 к ст. 171.1 УК РФ).

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер»