Новые правила бухучета аренды: когда и как применять

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В чём суть документа?

Документ устанавливает, как вести учёт арендатору и арендодателю и как раскрыть информацию в бухотчётности. В то время как многие разрабатываемые сейчас ФСБУ придут на смену соответствующим положениям по бухучёту, стандарт «Бухгалтерский учет аренды» аналогов среди ПБУ не имеет. Это совершенно новый документ, устанавливающий правила формирования в бухгалтерском учёте организаций информации об объектах бухгалтерского учёта при получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества и порядок раскрытия указанной информации в бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Для кого разработан стандарт?

Правила, установленные в ФСБУ, будут применяться сторонами договоров аренды (субаренды), а также иных договоров, положения которых по отдельности или во взаимосвязи предусматривают предоставление арендодателем, лизингодателем, правообладателем, иным лицом за плату арендатору, лизингополучателю, пользователю, иному лицу имущества во временное пользование.

Стороны договора лизинга могут использовать стандарт независимо от условия договора о том, на чьём балансе учитывается имущество.

Организации госсектора данный стандарт не применяют — это первый утверждённый федстандарт бухучёта для негосударственного сектора.

Когда стандарт не применяется?

Не нужно применять стандарт при предоставлении:

— участков недр для геологического изучения, разведки или добычи полезных ископаемых;

— результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, а также материальных носителей, в которых они выражены;

— объектов концессионного соглашения.

Как арендатору учитывать имущество по ФСБУ?

По стандарту арендатор может учитывать арендованное имущество одним из двух способов:

— на дату начала аренды он признаёт право пользования активом по фактической стоимости, одновременно учитывая обязательство по аренде;

— учитывает арендные платежи равномерно в течение срока аренды как расход. Право пользования активом и обязательство по аренде признавать не нужно.

Использовать второй способ можно только в определённых ситуациях.

Что для арендодателя?

Для арендодателя предусмотрены также два способа учёта арендованного имущества: как объект учёта операционной или неоперационной (финансовой) аренды. Классификация производится арендодателем по каждому договору аренды с учётом требования приоритета содержания перед формой.

Какую информацию по ФСБУ нужно раскрывать в бухгалтерской отчётности?

В отчётности, начиная с которой применяется стандарт, организация раскрывает применённый ею порядок изменения учетной политики.

В отчётности должна быть раскрыта информация об объектах учёта аренды, которая оказывает или может оказать влияние на финансовое положение организации, финрезультаты и движение денег. Как правило, указанная информация отражается в табличной форме.

Данные об активах и обязательствах по договорам аренды следует показать развёрнуто.

Когда Приказ вступает в силу?

Документ вступил в силу 6 января 2019 года, однако новый стандарт предусматривает переходные положения, согласно которым,

Организация может принять решение о применении ФСБУ 25/2018 до указанного срока, отразив его в бухгалтерской (финансовой) отчётности.