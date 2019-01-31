Как начислять в 1С удержания по исполнительным листам

Требования, на основании которых может быть оформлен исполнительный лист, всегда носят различный характер, начиная от взысканий алиментов, обязательств, штрафных санкций до возмещения причиненного вреда. Рассказываем, как нужно действовать бухгалтеру при поступлении исполнительного листа и каковы особенности расчета и исчисления.

Наряду с многими видами начислений в учреждении могут производиться и удержания. Необходимость ввода сотруднику ежемесячных удержаний возникает в момент, когда в бухгалтерию учреждения поступает Исполнительный лист. Для того чтобы исключить ввод постоянных удержаний вручную, в программе «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8», ред. 3.1, имеется специализированный документ, в котором для автоматического расчета достаточно описать условия, на основании которых будет исчисляться удержание.

При расчете удержаний по исполнительным листам бухгалтер обязан учитывать некоторые моменты:

перечень начислений сотрудника, на которые будет распространяться данное удержание;

ограничения по размерам удержаний;

очередность удовлетворения требований взыскателя.

По общему правилу в целях погашения задолженности по исполнительным листам из заработной платы и иных доходов должника не может быть удержано более 50%. Исключением являются случаи взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, возмещения вреда, причиненного здоровью, возмещения вреда в связи со смертью кормильца и возмещения ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина не может превышать 70%.

Соглашение об уплате исполнительного листа в «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8», ред. 3.1, оформляется документом «Исполнительный лист» («Зарплата» – «Исполнительные листы»).

В расчетную базу удержаний по исполнительным листам включаются все начисления по заработной плате, а также иные доходы должника. Увидеть расчетную базу и при необходимости внести в нее корректировки можно в карточке соответствующего удержания (Справочник «Удержания» – «Удержание по исполнительному документу» –«Расчет базы»).

Если в программу было введено новое начисление по оплате труда, то при соответствующем выборе назначения этого начисления оно автоматически вносится в базу, из которой будет проводится удержание.

Размер суммы удержаний определяется после исчисления НДФЛ из суммы начисленной заработной платы.

Способ расчета суммы удержаний назначается на основании данных поступившего документа. Удержание может быть назначено фиксированной суммой, процентом или долей. Данный способ указывается в документе «Исполнительный лист», в котором необходимо заполнить следующие реквизиты:

сотрудника, на которого оформляется исполнительный лист;

получателя, в пользу которого выполняется удержание;

период, в рамках которого должно проводиться удержание из заработной платы Сотрудника;

способ расчета.

Если исполнительный документ предполагает в итоге удержание какой-то определенной суммы (например, суммы ущерба или долга), то можно установить флажок «Прекратить удержание по достижению предела» и указать эту сумму. Тогда общая сумма удержаний по этому документу не превысит заданного предела – при расчете она будет автоматически ограничена.

В этом случае после того, как вся требуемая сумма будет удержана, избавиться от ежемесячного удержания с «нулевым» результатом можно путем принудительно его прекращения документом «Изменение условий исполнительного листа», который формируется на основании ранее проведенного документа «Исполнительный лист». Также данный документ необходимо формировать, если размер удержания был изменен или отменен по решению суда. Кроме того, с его помощью вносятся изменения величины, способа расчета, предельной величины или платежного агента и (или) тарифа.

Удержание может быть выплачено через кассу, а также перечислено получателю при посредничестве платежного агента. Такими агентами могут быть, например, банк или почта. Услуги платежного агента, как правило, оплачиваются согласно тарифу, который может быть задан по шкале и иметь ограничения по максимальной и минимальной сумме. По умолчанию в программе указаны тарифы Сбербанка РФ и Почты России. Если требуется ввести новый тариф, его следует описать в списке тарифов, открыв из документа, или в настройках программы.

После оформления документа и сохранения его в программе можно распечатать карточку учета исполнительного документа, нажав на кнопку «Карточка учета исполнительных документов».

Ежемесячное удержание по исполнительным листам производится с помощью документа «Начисление зарплаты и взносов» (раздел «Зарплата» – «Начисление зарплаты и взносов»).

При введении правильно заполненного документа «Исполнительный лист» в документе «Начисление зарплаты и взносов» будет заполнена вкладка «Удержания», где отразится сумма, которая будет удержана из заработной платы за месяц.

Стоит отметить, что в силу пп. 3 и 16 п. 1 ст. 64 Закона № 229-ФЗ судебный пристав-исполнитель имеет право проводить у работодателей проверку исполнения исполнительных документов на работающих у них должников и ведения финансовой документации по исполнению указанных документов. В связи с этим при расчете суммы взысканий бухгалтеры должны быть предельно внимательны.

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер»