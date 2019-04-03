Девять признаков, по которым покер похож на бизнес

Аркадий Морейнис в своем Facebook поделился искрометными наблюдениями:

1. Ты должен играть с картами, которые тебе сдали, и с тем количеством фишек, которые перед тобой на столе. Бизнес надо начинать с того, что есть.

2. Выигрыш зависит в первую очередь не от того, какие карты на руках у тебя — а от того, какие карты у других. Дело не в том, хорошая ли у тебя идея, а насколько она конкурентноспособна.

3. Чтобы продолжать играть — надо продолжать делать ставки. Расходы это или инвестиции в выигрыш — будет понятно только в конце игры.

4. Даже с двумя тузами на префлопе можно проиграть, выигрышная комбинация собирается из двух карт на руках и пяти карт на столе. Нельзя надеяться на то, что начальная идея супервыигрышна, ее обязательно надо дополнять или изменять.

5. Ты никогда не знаешь наверняка, что на руках и в голове у других игроков. Планы конкурентов неизвестны, но ты их должен учитывать.

6. Случайно повезти может любому, системно выигрывают только опытные игроки. Успех в бизнесе — это опыт, умение считать и стальные яйца.

7. Выигрывают не на одной раздаче, а в игре. Есть пословица «не рассказывай мне, с какой рукой ты выиграл — расскажи, какую руку ты сбросил». Нужно уметь вовремя отказаться от неудачной идеи, сбросить карты и пойти на следующий круг.

8. Выиграть много денег можно только в том случае, если у других игроков хорошие карты, на которые они ставят — а у тебя еще лучше. Когда карты у всех плохие — денег в банке не будет. Заработать много денег в бизнесе можно только на конкурентном рынке.

9. Покер — это не игра в карты, а игра в фишки. Карты — это только средство потерять их или выиграть. Любой бизнес — это финансовый механизм по вложению и возврату фишек. Продукт — это то, что нарисовано на игральных картах.