Права следователей при экспертизе расширят. Чего опасаются адвокаты

Федеральная Палата Адвокатов направила отзыв на законопроект Президента о передаче СКР полномочий по проведению экспертиз. Адресатами правовой позиции стали: начальник Государственно-правового управления Президента РФ Лариса Брычева, председателб Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Чего опасается ФПА?

Основное опасение, которое высказала Палата, — умаление принципа независимости эксперта.

При проведении экспертизы в экспертном подразделении СКР есть риск возникновения ситуации, когда эксперт «де-юре» будет зависеть от руководителя подразделения, а «де-факто» от следователя СК, который назначил ему экспертизу. В этом случае эксперту трудно оставаться независимым.

О чем еще говорится в отзыве?

О том, что для «стороны защиты гарантии независимости эксперта являются критически важными, поскольку возможности защиты по оспариванию заключения эксперта сильно ограничены». Это обусловлено тем, что в уголовном судопроизводстве адвокат может прибегать к таким видам доказательств, как заключение специалиста.

Специалист, в отличие от эксперта, не проводит исследования, а значит, не может обосновывать свои суждения. При выявлении неточностей или неполноты экспертизы суд может назначить повторную или дополнительную экспертизу.

В этой части, как подчеркивает Пленум Верховного Суда РФ, заключение специалиста ввиду особенностей своего содержания не может подменить данные экспертизы. Таким образом, использование стороной защиты заключений специалистов, чаще всего, направлено на инициирование производства новой экспертизы.

По этим причинам, пишет ФПА, адвокатура не поддерживает законопроект, в котором «умаляются гарантии объективности экспертного исследования». ФПА просит учесть это мнение.

Редакция Института судебных экспертиз и криминалистики решила не останавливаться на материале об отзыве ФПА и узнала мнение юристов и адвокатов о возможном расширении полномочий СКР в сфере экспертиз.

Что думает о расширении полномочий СКР в сфере экспертиз профессиональное сообщество?

Большинство опрошенных высказались против, а некоторые — категорически отрицательно.

Основной аргумент схож с позицией ФПА — это высокий риск того, что экспертиза утратит объективность и беспристрастность, при этом возрастёт коррупциогенная составляющая и тенденциозность принимаемых решений.

Юристы напоминают, что в истории уже существовала практика широких полномочий силовых ведомств, которая не приводила ни к чему хорошему.

Так, по мнению партнёра Nevsky IP Law, кандидата юридических наук Николая Зайченко, эксперты и следователи начнут договариваться.

Николай Зайченко, Партнёр Nevsky IP Law: "Эксперты и следователи будут договариваться — это факт. Граждане к таким экспертам доступа иметь не будут — это тоже факт".

Положительный момент, по мнению управляющего партнёра юридического бюро «Палюлин и партнёры» Антона Палюлина, в том, что экспертизы будут проводить оперативнее, однако, нельзя забывать об основном принципе уголовного процесса — состязательности:

Собственные экспертные учреждения при Следственном комитете должны обеспечивать оперативность при проведении следственных действий. Однако не стоит забывать, что уголовный процесс в России, как и во всех цивилизованных государствах, является состязательным. Независимость экспертиз, которые ложатся в основу независимых судебных приговоров — это основа состязательности.

Независимость экспертиз, которые являются базой независимых судебных приговоров, — основа состязательности

Что касается расширения полномочий Следственного комитета применительно к делам о врачебных ошибках, то юристам видится создание экспертного учреждения не в стенах медучреждения реальной альтернативой, поскольку обвинительный приговор в отношении врача в настоящее время является скорее редкостью.

Однако Антон Палюлин считает, что заниматься делами о врачебных ошибках для сохранения максимальной объективности ни Минздрав, ни СКР не должны.

Антон Палюлин, Управляющий партнёр юридического бюро «Палюлин и партнёры»: "С другой стороны, отдел судебно-медицинский исследований при СКР будет действовать безусловно в русле общего направления следствия. На мой взгляд, при исследовании причин и результатов врачебных ошибок экспертное учреждение должно быть независимым как от Минздрава, так и от Следственного комитета для обеспечения максимальной независимости и объективности".

Юристы подчёркивают, что негативное отношение сформировалось не на пустом месте.

«Уже сегодня многие экспертные учреждения, находясь под прямым или косвенным влиянием силовых структур, а то и прямого административного давления с их стороны, выдают непрофессиональные экспертизы с уклоном в пользу следствия, — подчёркивает адвокат, управляющий партнер и основатель АБ КИАП Андрей Корельский. — А если это начнут делать полностью подконтрольные СК структуры, то этот тренд ещё более усугубится и про слово «независимость» можно будет позабыть, не говоря уже про слово «профессионализм».

Есть вопросы не только к объективности, но и к профессионализму вероятных сотрудников экспертных учреждений при СКР. Андрей Корельский опасается, что привлечённые в учреждения СКР эксперты будут стараться сохранить свою лояльность перед руководством, поэтому не исключено, что возрастёт количество обвинительных заключений, как под копирку:

Андрей Корельский, Адвокат, управляющий партнер и основатель АБ КИАП: "Не уверен, что материально-техническое обеспечение и денежное довольствие сотрудников СК привлекут для работы в эти экспертные учреждения действительно настоящих профессионалов, а не поддакивающих следствию «собачек на торпеде», которые подпишут какое угодно заключение, лишь бы сохранять лояльность. Это шаг для очередного упрощения штамповки обвинительных заключений и приговоров суда".

В качестве компромиссного решения по делам о врачебных ошибках Андрей Корельский предлагает создать экспертные учреждения при адвокатских палатах, «чтобы так сказать восстановить баланс интересов в поисках объективной истины по делам, где требуются экспертные заключения».

Независимость экспертизы надо максимально сохранять

«А если серьёзно, то независимость экспертизы надо максимально сохранять, а подобные инициативы, когда „все яйца пытаются положить в одну корзину“ под козырьком СК, считаю крайне вредными и даже опасными, если мы говорим о конституционных правах граждан на независимое следствие и справедливый суд», — считает Андрей Корельский.

Адвокат Андрей Григорьев уверен, что судебная экспертиза должна быть независимой по определению.

Андрей Григорьев, Адвокат: "Любые попытки создать какое-нибудь «ведомственное» или подведомственное экспертное учреждение приведут к предварительному согласованию текста экспертного заключения с руководством соответствующего ведомства. В такой ситуации объективных экспертов будут «выдавливать» за пределы экспертного учреждения".

О независимости экспертов рассуждает и к.э.н., председатель Экспертного Совета Российской Палаты строительных экспертов Сергей Захаров:

Понятие «независимость эксперта» отражено в Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности» и в УПК РФ следующим образом: при производстве судебной экспертизы эксперт независим, он не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела (ФЗ).

эксперт не может участвовать в производстве по уголовному делу также в случаях, если имеются иные обстоятельства, дающие основание полагать, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе данного уголовного дела (УПК).

Сергей Владимирович акцентирует, что доказать зависимость между следователем, назначающим судебную экспертизу, и экспертом трудно. Так, например, происходит в странах ЕС, «где экспертные организации, проводящие криминалистические экспертизы, в основном находятся в системе органов, которые занимаются расследованием преступлений. Например, в Чехии существует Институт криминалистики в составе полиции».

Сергей Захаров, Председатель Экспертного Совета Российской Палаты строительных экспертов: "Из опыта оспаривания судебных экспертных заключений могу сказать, что предоставление акта экспертного исследования, выполненного по заказу одной из сторон в качестве доказательства ошибочности экспертного заключения, выполненного в рамках проведения судебной экспертизы, не приведет ни к чему. Такой акт уместно предоставлять суду в качестве доказательства до назначения судебной экспертизы".

Сергей Владимирович также отметил, что трудно поверить, будто принятие этого законопроекта не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

Партнёр, руководитель офиса в Санкт-Петербурге, адвокат в ИНТЕЛЛЕКТ-С Дмитрий Макаров считает, что подчинение эксперта и следователя единому руководству абсолютно исключает независимое суждение, для которого суд и обращается к экспертам.

Дмитрий Макаров, Партнёр, руководитель офиса в Санкт-Петербурге, адвокат в ИНТЕЛЛЕКТ-С: "В любом деле, если эксперт будет подчинён СКР, задача которого раскрытие преступлений, ни о какой независимости эксперта речи не будет. Таким образом, защита лишатся одного или двух видов доказательств, причём таких, которые имеют решающее значение. Нет никаких шансов на объективность, если эксперт должен будет поддерживать обвинение под угрозой лишения работы. Через некоторое время в составе этих экспертных учреждений будут только те, кто готов подписать любое заключение по указанию следствия. И сейчас таких немало, но хотя бы остаются шансы на беспристрастность, когда экспертиза назначается судом, а не следствием. Эти мизерные шансы должны сохраниться, во благо правосудия".

Скептически настроенный читатель может задать вопрос редакции, ставили ли мы перед собой цель собрать только негативные комментарии. Ничего подобного. Вопросы были открытыми и их тональность была исключительно нейтральной. Поэтому мы хотим завершить обзор мнений комментарием, который отличался от предыдущих.

По мнению руководителя экспертной организации Сергея Должикова, решение абсолютно объективное:

В рамках уголовного судопроизводства расследуются дела, требующие экспертиз не в разных областях науки и техники, современных технологий. Существующие государственные судебно-экспертные учреждения не в состоянии покрыть весь объем экспертиз, ни по количеству, ни по качеству. По качеству — в смысле наличия специалистов из тех или иных областей деятельности. Негосударственные же экспертные учреждения не по карману бюджету СКР. Естественно, что это влияет на сроки следствия и его качество. Случилось, то что должно было случиться.

Сергей Должников, Руководитель экспертной организации: "Да, есть опасения, но я думаю что по большому счету нет, не отразится. Написать на бумаге можно всякое, но процедура рецензирования довольно эффективна, как показывает опыт, это первое. Второе, и более существенное, если говорить. как о примере о врачебных ошибках, это область знаний, которая выходит за рамки деятельности экспертов патологоанатомов".