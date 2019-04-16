Штрафы-2019 за сжигание мусора и шашлыки на дачном участке

Перезимовали — пора возвращаться на дачу. Новый сезон, по традиции, начинается с «огонька»: расчищаем участок, сжигаем старую листву, устраиваем первый пикник на свежем воздухе.

Вот только о мерах предосторожности забывать не стоит: как бы ни банально это звучало, но каждый дачник в ответе за огонь, который он разжигает.

И даже если он находится на своем участке, за высоким забором, это вовсе не освобождает его ответственности. В последнее время появляется много публикаций «странного происхождения», которые гласят, что дачникам теперь вовсе запретили сжигать мусор.

На самом деле такой запрет есть, но он звучит далеко не столь категорично. Согласно действующим Правилам противопожарной безопасности (ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) запрещено:

выжигать сухую растительность на землях сельхозназначения, в границах придорожных полос автомобильных дорог, охранных зон железнодорожных путей и путепроводов,

разводить костры в полях.

Дачники могут использовать открытый огонь на своих участках, но при условии строгого соблюдения правил МЧС. На сегодняшний день они утверждены приказом МЧС от 26 января 2016 г. № 26.

Что гласят эти правила? Каким требованиям должен соответствовать костер, разведенный на дачном участке?

1) Если огонь разводится с целью сжигания травы на участке, будущий очаг горения должен быть выполнен в виде углубления (до 30 см в глубину и до 3 метров в ширину).

Прилегающая к нему зона должна быть расчищена от сухих деревьев, травы и пр. горючих материалов на расстоянии до 50 метров. По всему периметру очага горения прокладывается минерализованная противопожарная полоса (шириной от 40 см).

2) Для сжигания мусора должна использоваться железная бочка (объемом до 1 кубометра) или яма до 30 см в глубину и до 1 метра в диаметре.

В радиусе 10-ти метров от места горения не должно быть горючих материалов. Также не забываем о противопожарной полосе.

3) Для приготовления шашлыка и другой пищи на мангале (жаровне и пр.) действуют те же правила, что и в предыдущем пункте, только расстояние необходимой очистки вокруг костра сокращается до 2 метров.

При этом нужно тщательно подходить к выбору места для разведения огня — с учетом следующих ограничений:

до ближайшей постройки должно быть не меньше 5 метров,

нельзя разводить костры прямо под кронами хвойных деревьев и на торфяной почве.

Запрещено разжигать открытый огонь, если скорость ветра превышает 10 м/с или поступило предупреждение об ухудшении погодных условий, связанных с усилением порывов ветра.

Какие штрафы грозят за нарушение правил разведения костра на дачном участке?

1) Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ):

от 2 до 3 тысяч рублей (без отягчающих обстоятельств),

от 2 до 4 тысяч рублей (если был введен особый противопожарный режим),

от 4 до 5 тысяч рублей (если был причинен вред третьим лицам и их имуществу).

2) Административный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесу (если участок, где разводится костер, примыкает к лесным насаждениям и не отделен противопожарной полосой — ст. 8.32 КоАП РФ):

от 3 до 4 тысяч рублей.

3) Штраф за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем (ст. 261 УК РФ):

от 200 до 400 тысяч рублей или в размере заработка осужденного за период от 1-го до 2-х лет.

И это в лучшем случае, ведь максимально возможное наказание здесь — лишение свободы до 3 лет.

Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности, и пусть дым костра приносит вам только приятные эмоции!