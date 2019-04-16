Приватизировать муниципальное и госимущество будут по-другому

Что случилось?

Президент России подписал Федеральный закон от 01.04.2019 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества».

В чем суть документа?

Совершенствуется порядок приватизации государственного и муниципального имущества, в частности, проведение торгов по продаже государственного и муниципального имущества определёнными способами будет осуществляться исключительно в сети «Интернет».

Кроме того, субъектам РФ и муниципальным образованиям разрешили привлекать для продажи имущества профессиональных продавцов.

Зачем потребовались такие поправки?

Поправки направлены на совершенствование механизма проведения продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, а привлечение юридических лиц — профессиональных продавцов — позволит распространить практику использования электронных приватизационных торгов на всей территории Российской Федерации с учётом имеющегося опыта на федеральном уровне.

Кроме того, необходимость в привлечении профессиональных продавцов обусловлена в том числе их возможностями в области проведения расширенного маркетинга, сбора необходимой информации об объекте продажи, квалифицированного консультирования участников торгов, ведения переговоров и эффективного взаимодействия с потенциальными покупателями.

Каких торгов коснулись поправки?

Электронная форма при продаже государственного и муниципального имущества станет единственно возможной для следующих способов продажи:

на аукционе;

на специализированном аукционе (для акций АО);

на конкурсе (для акций АО, долей в уставном капитале ООО, объектов культурного наследия);

через публичное предложение;

без объявления цены.

Придётся ли подавать предложения в конвертах?

Нет, не придётся. Поправками установлено, что предложения о цене заявляются участниками приватизации открыто. Таким образом, участникам торгов не нужно будет подавать предложения о цене или приобретении имущества в запечатанных конвертах. Это позволит повысить прозрачность и открытость процедуры.

Как победитель торгов узнает о принятом решении?

Выдавать уведомление о победе на торгах будут в день подведения итогов. Получать его под расписку больше не потребуется.

Как региональные и муниципальные власти смогут проводить торги?

Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления наделены правом привлекать юридических лиц, перечень которых утверждён Правительством РФ, к организации и (или) проведению продажи приватизируемого имущества.

Кто является профессиональным продавцом?

В настоящее время на федеральном уровне таких продавцов 23, например, этим занимаются АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», АО ВТБ Капитал, ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка („ВЭБ Капитал“)», Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» и другие.

Когда Закон № 45-ФЗ вступает в силу?

Документ вступит в силу 1 июня 2019 года.