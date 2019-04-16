Приватизировать муниципальное и госимущество будут по-другому

Что случилось?Президент России подписал Федеральный закон от 01.04.2019 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества».
В чем суть документа?Совершенствуется порядок приватизации государственного и муниципального имущества, в частности, проведение торгов по продаже государственного и муниципального имущества определёнными способами будет осуществляться исключительно в сети «Интернет».
Кроме того, субъектам РФ и муниципальным образованиям разрешили привлекать для продажи имущества профессиональных продавцов.
Зачем потребовались такие поправки?Поправки направлены на совершенствование механизма проведения продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, а привлечение юридических лиц — профессиональных продавцов — позволит распространить практику использования электронных приватизационных торгов на всей территории Российской Федерации с учётом имеющегося опыта на федеральном уровне.
Кроме того, необходимость в привлечении профессиональных продавцов обусловлена в том числе их возможностями в области проведения расширенного маркетинга, сбора необходимой информации об объекте продажи, квалифицированного консультирования участников торгов, ведения переговоров и эффективного взаимодействия с потенциальными покупателями.
Каких торгов коснулись поправки?Электронная форма при продаже государственного и муниципального имущества станет единственно возможной для следующих способов продажи:
- на аукционе;
- на специализированном аукционе (для акций АО);
- на конкурсе (для акций АО, долей в уставном капитале ООО, объектов культурного наследия);
- через публичное предложение;
- без объявления цены.