Как бороться с отписками чиновников

Сегодня государственные органы на большинство поступивших к ним обращений и жалоб отвечает отпиской — формально закон они при этом соблюдают, но по сути для решения проблемы обратившегося ничего не делают. Но даже в такой ситуации многие продолжают обращаться с надеждой на решение своей ситуации и компетентный ответ.

Самые распространенные отписки

Перечислим самые распространенные отписки чиновников:

Вы не получили ответ на своё обращение по истечению тридцати дней или было получено только уведомление из вышестоящей организации о том, что обращение было перенаправлено для рассмотрения «вниз».

Вы получили ответ на обращение, что нарушение выявлено, что будет устранено в будущем в случае наличия финансирования и без указания сроков.

Вы получили ответ, который не позволяет понять, о чём конкретно идет речь, всё написано общими фразами. Таким ответом может являться «В связи с вашим обращением проведена проверка, мы приняли ваше мнение к сведению». Часто отсутствие аргументов по существу, помимо прочего, сопровождается также отсутствием разъяснения, к какому адресату и по какой конкретно проблеме был подготовлен данный ответ.

Варианты решения

Можно отправить повторное заявление или аналогично первому через официальный сайт, или обратиться лично, в часы приема, непосредственно туда, куда ваше первое обращение было перенаправлено;

Обратиться в прокуратуру в связи с нарушением 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Прокуратура имеет полномочия возбудить дело об административном правонарушении в отношении должностных лиц, которое предусмотрено статьей 5.59 КоАП РФ, и привлечь виновных сотрудников к предусмотренной законом ответственности.

Обжаловать полученную отписку можно по двум направлениям:

по вертикали — непосредственно вышестоящему начальнику;

в судебном порядке — чаще всего этот способ эффективнее.

В ответ на обращение вам нагрубили, угрожали или передали данные третьим лицам

Иногда чиновники подвержены эмоциям и не могут сдержать их. Подобное поведение является нарушением этики государственного служащего. Получите точную информацию о лице, которое направило вам ответ, в котором содержалась грубость или хамство, и отправляйте жалобу через электронную приёмную на официальном сайте или по почте.

Ваши персональные данные, указанные в обращении (адрес, номер телефона и т.д.), были переданы третьим лицам. Это прямое нарушение обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, согласно ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

Если произошла такая ситуация, то необходимо обратиться в Роскомнадзор, с заявлением, чтобы привлечь виновника к ответственности.

Если вам угрожают применением насилия — статья 119 УК РФ: Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. В случае, если в ваш адрес поступили угрозы, обращайтесь в полицию. Изначально можно позвонить, опишите ситуацию и следуйте указаниям оператора. Помимо этого, направьте официальное обращение в полицию через электронную форму, по возможности прикрепите документ или иные доказательства, которые подтверждают факт угрозы.

Вывод

Чаще всего человек, получив ответ-отписку, вообще не обжалуют её, фактически отказываясь от своих прав. Или обжалует, по какому-то одному направлению, сокращая самостоятельно свои права и предусмотренные законом возможности, что снижает шансы на достижение нужного результата.

Отписка не должна вызывать у вас упадка сил, так как закон предусматривает много способов обжаловать ее, которые часто являются эффективными и помогут заставить чиновников работать и исполнять свои обязанности.