Все про курортный сбор

Скоро время отпусков и время задуматься о курортном сборе, с одной стороны, его суммы не значительны, но с другой стороны, это дополнительные расходы, которые ложатся на отдыхающих.

Курортный сбор – разновидность государственных сборов в курортной местности. В качестве плательщиков курортного сбора выступают физические лица, прибывающие в курортную местность. Правовой основой уплаты курортного сбора являются законодательные акты и соответствующий нормативный правовой акт представительного органа местного самоуправления. В них устанавливаются: размер ставки курортного сбора, порядок уплаты курортного сбора, льготы по уплате курортного сбора, а также перечень населённых пунктов, относимых к категории курортной местности.

С 2004 года Закон РСФСР «О курортном сборе с физических лиц» утратил силу. В 2015 году в СМИ появились предположения, что курортный сбор может быть снова введен в России через несколько лет. 19 июля 2017 года Госдума приняла закон о введении курортного сбора. 30 июля 2017 года президент РФ В. Путин подписал закон о курортном сборе в ряде российских регионов. С 1 мая 2018 года курортный сбор введен в четырех регионах страны: в Крыму, в Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. 28 марта 2018 года 25 апреля 2018 года Государственный совет Крыма внес изменения в региональный закон, отложив введение курортного сбора на май 2019-го.

Введение сбора воспринято населением РФ негативно: так, 78% опрошенных высказались против введения такого сбора – и, по мнению экспертов, развитию внутреннего устойчивого туризма не способствует. В качестве альтернативы сбору для развития туристических регионов, включая местную социальную среду, предлагается формировать культуру добровольных пожертвований.

Курортный сбор в России: законодательные аспекты

Перечень регионов, в которых возможно введение налога на отдых, предельный размер данного платежа и перечень лиц, отвечающих за его взимание, установлены Федеральным законом от 29.07.2017 N214-ФЗ.

Конкретные территории, на которых вводится сбор, а также точный размер, порядок исчисления, взимания и перечисления его в бюджет устанавливаются правовым актом субъекта РФ. На федеральном уровне регулирует курортный сбор в России Закон № 214-ФЗ от 29.07.17 Документ принят для проведения эксперимента. Основной целью данного мероприятия является развитие, сохранение и укрепление зон туристического отдыха, а также проведение последующей оценки эффективности практического внедрения эксперимента. На региональном уровне взимание платежа началось с 1 мая 2018-го. Общий срок проведения подобного эксперимента – вплоть по 31.12.22.

Действующий Закон о курортном сборе устанавливает, что введение сбора осуществляется на территориях муниципальных образований законодательством субъектов РФ. На сегодняшний момент во всех четырех территориях уже приняты региональные акты:

Наименование образования Дата и № Закона Примечание Краснодарский край № 3690-КЗ от 27.11.17 По причине проведения мирового Чемпионата по футболу начало действие КС перенесено на 16.07.18. Ставропольский край № 130-КЗ от 08.12.17 КС взимается не по всему краю, а только в следующих городах – Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Ессентуки. Алтайский край № 76-ЗС от 01.11.17 КС взимается исключительно при отдыхе в г. Белокуриха. На остальной территории края уплачивать сбор не требуется. Республика Крым № 435-ЗРК/2017 от 30.11.17 Начало взимания КС перенесено на 01.05.19.

Территории, на которые распространяется курортный сбор

Основание: Закон Республики Крым от 30.11.2017 № 435-ЗРК/2017.

Территория эксперимента включает территории следующих муниципальных образований Республики Крым по городским округам (г. о.):

г.о. Алушта;

г.о. Евпатория;

г.о. Саки;

г.о. Судак;

г.о. Феодосия;

г.о. Ялта;

Черноморский район.

Курортный сбор взимается с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания в объекте размещения составляет: с 1 мая до 30 сентября – 10 руб.; с 1 января до 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря – 0 руб.

От уплаты сбора освобождаются жители Республики Крым, люди, отправляющиеся в Крым на лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования. Льгота также распространяется на категории граждан, которые перечислены в статье 7 Федерального закона от 29.07.2017 № 214-ФЗ.

Перечислить сбор в бюджет нужно до 10-го числа месяца, идущего за отчетным. В случае, если по какой-либо причине сбор с отдыхающего получить было невозможно, то сообщить об этом необходимо в течение 30 дней.Список льготных лиц расширен. Помимо тех, кто перечислен в ФЗ, не оплачивают курортный сбор также направленные на лечение в рамках социального или медицинского страхования, а также имеющие место проживания на территории Крыма.

Курортный сбор на Алтае

Основание: Закон Алтайского края от 01.11.2017 № 76-ЗС.

На Алтае эксперимент с курортным сбором начнется пока только с Белокурихи. Размер курортного сбора в 2018 году составит 30 руб. за одни сутки фактического проживания плательщика сбора в объекте размещения. В 2019–2022 годах размер курортного сбора составит 50 руб. за сутки.

Оплата курортного сбора должна осуществляться в момент оплаты жилья отдыхающим, но не позднее дня выезда. В случае, если оплата сбора была произведена вперед, а плательщику пришлось выехать досрочно, гостиница обязана произвести перерасчет платежа и вернуть отдыхающему лишнюю часть. Если по какой-либо причине курортный сбор удержать не удалось, то гостиница обязана в течение 30 дней сообщить об этом органу власти, ответственному за работу с платежом.

В регионе расширен перечень льготных лиц. Помимо тех, кто непосредственно указан в федеральном законе, в число освобожденных включены лица, направленные в регион на лечение по медицинскому и социальному страхованию. Операторы должны перечислять собранные средства в бюджет до 10-го числа месяца, идущего за отчетным.

Курортный сбор в Ставропольском крае

Основание: Закон Ставропольского края от 08.12.2017 № 130-КЗ.

В Ставропольском крае курортный сбор придется платить тем, кто остановится в городах-курортах Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск.

Курортный сбор действует в соответствии с Федеральным законом по 31 декабря 2022 года и устанавливается в размере 50 руб.

Гостиницы должны перечислять собранные сборы в бюджет не позднее 28-го числа месяца, который идет за месяцем отчета. Если по какой-либо причине не удалось получить сумму сбора с отдыхающего, гостиница обязана сообщить об этом в течение 3-х дней.

Курортный сбор в Краснодарском крае

Основание: Закон Краснодарского края от 27.11.2017 № 3690-КЗ.

Эксперимент с курортным сбором затронет следующие муниципальные образования:

города-курорты Анапа, Геленджик, Сочи;

город Горячий Ключ;

Новомихайловское, Джубгское, Небугское, Шепсинское поселения Туапсинского района.

Сроки проведения эксперимента – по 31 декабря 2022 года.

Размер курортного сбора – 10 руб. с человека в сутки.

Жители края от уплаты курортного сбора освобождены.

Перечислять собранный курортный сбор операторы должны в течение 5-ти дней после завершения отчетного периода. В такой же срок необходимо уведомить ответственный орган о невозможности удержать сбор с отдыхающего.

Порядок исчисления и уплаты в бюджет

Обязанность по уплате возлагается как на иностранцев, так и на россиян. В соответствии со статьей 6 Закона к плательщикам КС относят любых совершеннолетних физлиц, размещенных в объектах для проживания на период свыше 24 час. То есть если, к примеру, вы прибыли на отдых в город Сочи на 2 дня или 30 ч, вам придется заплатить оператору сбора деньги. Если же вы находитесь в гостинице проездом и остановились на 12 ч, обязанности по уплате не возникает.

Закон № 214-ФЗ определяет в общем, кто должен уплачивать сбор в пользу государства. Но по решению отдельных регионов принимается дополнительный список льготников, которые освобождены от этой обязанности. Кроме того, субъекты РФ утверждают точные ставки, территорию и порядок взимания, а также сроки перечисления сумм. Если регион подает заявку о выходе из курортного эксперимента, исчисление сбора полностью прекращается.

Сбор берут только с совершеннолетних, которые остановились в гостинице, пансионате или санатории более чем на сутки. Действуют льготы. Сбор не платят те, кто живет на территории эксперимента постоянно, приехал на лечение или спортивные соревнования. Платить нужно, только если гостиница принадлежит фирме или ИП. Если живете у бабушки в частном доме (и она не ИП), то платить не нужно. Платежи официальные, с квитанцией.

В законе четко прописано, что взимать курортный сбор могут только организации и ИП. Если они владельцы гостиницы, частного пансионата, мини-отеля или еще какого-то места, пригодного для проживания, придется платить курортный сбор.

Если владелец дома – частное лицо, платить курортный сбор не нужно. Если частники без статуса ИП требуют деньги со ссылкой на бюджетные платежи, это незаконно.

Командировочным тоже придется платить?

Да, в рабочих поездках тоже придется платить. Не имеет значения, зачем приехал человек: в отпуск или по работе. Все случаи, когда платить не нужно, перечислены в законе, и командировок там нет, а вот лечение, соревнования и учеба – есть.

Кто освобожден от курортного сбора:

физлица со званиями Героя РФ, СССР, а также со статусом кавалера (полного) ордена Славы;

физлица со званиями Героя Соцтруда, Героя Труда РФ, а также имеющие награду в виде Ордена Трудовой Славы 3 ст.;

физлица-участники ВОВ;

в соответствии с подпунктом 1–4 пункта 1 статьи 3 Закона № 5-ФЗ от 12.01.95 – физлица-ветераны боевых действий;

физлица-инвалиды войн;

физлица, имеющие награду «Житель блокадного Ленинграда»;

физлица, трудившиеся в период ВОВ – полный перечень соответствующих объектов приведен в статье 7 Закона. К примеру, это военно-морские базы, оборонные противовоздушные объекты, прифронтовые территории авто- и железных дорог и т. д.;

родственники погибших участников ВОВ, инвалидов войн, ветеранов-участников боевых действий, лиц – членов личного состава команд противовоздушной обороны, персонала Ленинградских больниц и госпиталей;

попавшие под Чернобыльскую радиацию лица; граждане, подвергшиеся радиации в ходе ядерных испытаний в Семипалатинском полигоне; другие приравненные к указанной категории лица;

инвалиды I и II групп;

сопровождающие детей с инвалидностью лица, а также инвалидов I группы;

семьи со статусом малоимущих, а также одинокие физлица с аналогичным статусом и другие граждане с доходом менее утвержденного в регионе размера прожиточного минимума;

физлица, посетившие регион с целью прохождения специальной реабилитации или медпомощи, включая пребывание в санаториях курортного типа, а также их сопровождающие при условии поездки несовершеннолетнего лица;

физлица больные туберкулезом;

физлица младше 24 лет, прибывшие в регион с целью получения образования по очной форме;

физлица, пребывающие в регионе на постоянной основе на условиях заключенного трудового договора или контракта служебного типа;

физлица, владеющие местом жительства в регионе, включая жилые дома или доли в них;

прибывающие с целью участия в спортмероприятиях спортсмены, судьи, тренеры и прочие специалисты в сфере физкультуры и спорта.

Точный тариф КС утверждается властями субъектов РФ. При этом согласно пункту 4 статьи 5 Закона размер ставки не должен устанавливаться выше 100 руб., а в 2018 г. – выше 50 руб. Допускается дифференциация платежа по сезонам, значению и месту нахождения отдельного курорта, периоду пребывания туриста.

Как будут собирать?

Величина сбора к уплате рассчитывается из общего числа фактически прожитых на курорте дней, кроме дня заезда туриста, и утвержденной тарифной ставки. Включение вычисленного результата в счет цены проживания не допускается, равно как и повторное удержание КС за один период отдыха. Удержание сбора выполняется не позже выезда гражданина из гостиницы или иного объекта для проживания.

Перечисляет деньги в пользу государства непосредственно оператор по завершении пребывания туриста на территории размещения. Зачисляются средства в региональный бюджет того субъекта, где отдыхало физлицо.

Курортный сбор не входит в путевку и стоимость проживания в гостинице. Его оплачивают отдельно за каждый день до выезда из отеля. День заезда не считается.Если ездить по региону или менять отель, повторно за один и тот же период платить не придется.

Когда платить Сколько платить Алтайский край:

Белокуриха С 1 мая 2018 года В 2018 году –

30 руб.,

с 2019 года –

50 руб. Ставропольский край:

Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск С 1 мая 2018 года 50 руб. Краснодарский край:

Анапа, Геленджик, Сочи, Горячий Ключ, Новомихайловское, Джубгское, Небугское и Шепсинское поселения Туапсинского района С 16 июля 2018 года 10 руб. Крым:

Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта, Черноморский район В 2018 году платить не нужно. Сбор отложили на 2019 год 10 руб.

(с 1 мая до 30 сентября и только с 2019 года)

Кто признается оператором КС?

Это любое ИП или юрлицо, предоставляющее сторонним лицам гостиничные услуги или услуги по временному размещению/проживанию, включая размещение в жилых помещениях. Обязанности оператора:

начисление, взимание и последующая уплата КС в бюджет российского региона;

выдача физлицу-туристу подтверждающего факт уплаты сбора документа.

Уведомление исполнительных органов власти субъекта РФ о невозможности удержать у гражданина КС – сроки и порядок устанавливаются регионально;

осуществление учета лиц, освобождаемых от обязанности по уплате КС и лиц, обязанных платить этот сбор;

составление и подача в уполномоченные контрольные органы отчета оператора КС, а также иных обязательных для заполнения реестра сведений.

Оператор курортного сбора и его обязанности

Закон вводит такое понятие, как «оператор курортного сбора». Это юридическое лицо или ИП, которое в соответствии с законодательством РФ осуществляет деятельность следующего характера:

предоставление гостиничных услуг;

предоставление услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению;

обеспечение временного проживания (включая деятельность по предоставлению в пользование жилых помещений), в том числе в жилых помещениях.

Перечисление курортного сбора в бюджет субъекта РФ осуществляет оператор по истечении срока фактического проживания плательщика сбора в объекте размещения. В статье 10 Закона о курортном сборе перечислены обязанности операторов курортного сбора. В частности, к ним относятся:

осуществление исчисления, взимания и перечисление в бюджет субъекта РФ курортного сбора;

выдача плательщику курортного сбора документа, подтверждающего факт уплаты курортного сбора;

уведомление о невозможности удержания курортного сбора и сумме курортного сбора, подлежащей уплате, орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты курортного сбора (в случае невозможности удержания у плательщика исчисленной суммы курортного сбора);

осуществление учета плательщиков курортного сбора и освобождаемых от уплаты курортного сбора лиц, которым были оказаны услуги, с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;

представление в уполномоченный орган субъекта РФ отчета, подготовленного на основе данных учета, а также сведений, необходимые для ведения реестра операторов курортного сбора. Форма, порядок и сроки представления отчета устанавливаются уполномоченным органом субъекта РФ.

Ответственность операторов курортного сбора за нарушения порядка и сроков исчисления, взимания и перечисления курортного сбора устанавливается законодательством субъекта РФ. Курортный сбор будет поступать в бюджет региона, где проводится эксперимент.

Для распределения средств планируется создать Фонд развития курортной инфраструктуры.

Налогообложение операторов курортного сбора

Налоговая служба выпустила письмо ( Письмо от 12.04.2018 № СД‑4–3/6986@ «О налогообложении операторов курортного сбора» )), в котором рассказала об особенностях учета курортного сбора. Ссылаясь на часть 1 статьи 8 Закона № 214-ФЗ, налоговики напоминают, что сумма курортного сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения.

Поскольку перечисляемая оператору сумма курортного сбора не связана с расчетами по оплате проживания, да и сам оператор является лишь посредником между туристом, вносящим сбор, и бюджетом, то суммы курортного сбора, поступившие оператору, не учитываются в налоговой базе по УСН, налогу на прибыль, НДС и НДФЛ.

Как платить курортный сбор

Деньги уплачиваются непосредственно лицу, предоставляющему услуги по проживанию. Если турист разместился в гостинице, оплату принимают на ресепшен, но не позднее дня отъезда, то есть выезда. В ответ физлицу выдается квитанция, которая подтверждает факт исполнения обязательств по оплате средств.

В дальнейшем перечисляет средства в бюджет субъекта РФ уже гостиница. Для операторов установлена отдельно ответственность за нарушения при удержании КС и уплате сумм.

Когда начинает действовать курортный сбор?

С 1 мая 2018 года начинает действовать курортный сбор в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 29.07.2017 «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

Куда оплачивать?

Обязанность взимать с туристов сбор и перечислять его в бюджет субъекта РФ возложили на операторов курортного сбора – средства размещения. Санаторий «Россия» и бизнес-отель «Россия», являясь операторами курортного сбора, будут принимать оплату непосредственно в местах приема и размещения гостей.

Как оплачивать?

В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в санаторий или отель. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость путевки/проживания, а также других услуг.

Может ли санаторий/отель отказать в размещении без оплаты курортного сбора?

Нет, не может.

Каков размер курортного сбора?

Размер курортного сбора в 2019–2022 годах – 50 руб. за одни сутки фактического проживания гостя в объекте размещения.

Когда оплачивать?

Курортный сбор оплачивается в любой из дней пребывания в санатории или отеле, не позднее дня выезда.

Что будет, если не платить?

Курортный сбор – это не налоговый платеж. Санкций, как за неуплату налогов, быть не может. В федеральном законе не прописано, что будет, если в день выезда из отеля не заплатить курортный сбор. Туристу не могут не отдать вещи, не продать билет на поезд или не посадить в самолет.

Но его могут оштрафовать по региональным законам. Даже после выезда этот штраф никуда не денется. Например, за неуплату курортного сбора в Краснодарском крае могут оштрафовать на сумму от 500 до 2000 руб. – это может быть больше, чем курортный сбор за все время отдыха семьи с детьми. Для операторов курортного сбора (юрлиц и ИП) – от 5 000 до 15 000 руб.

При сокращении фактического количества дней проживания в объекте размещения излишне исчисленная и уплаченная сумма курортного сбора подлежит возврату оператором плательщику сбора при выезде из средства размещения.

В случае отказа гостя от уплаты курортного сбора Федеральный Закон обязывает оператора сообщить об этом в надзорный орган, который будет принимать административное решение по данному вопросу. Отказ от уплаты курортного сбора не является основанием для отказа заселения в санаторий или отель.

А как у других?

Курортный сбор взимают с туристов в разных странах. В Италии сумма зависит от места размещения и длительности проживания – в среднем 1–5 евро в день с человека. Есть льготы для некоторых категорий. Деньги нужно вносить прямо в гостинице по квитанции.

В США есть гостиничный налог. Он идет на развитие туристической инфраструктуры. Ставки зависят от места и времени проживания и меняются каждый квартал.

В Белоруссии курортный сбор регулируется налоговым кодексом. Если приехать в санаторий или дом отдыха, придется заплатить до 3% от стоимости путевки.

Сбор с туристов взимают в Португалии и некоторых городах Германии.

Курортный сбор во времена СССР действовал еще с 1933 года. В России закон в предыдущей редакции приняли в 1991 году и отменили в 2004.

Обязательно придется заплатить во Франции (1–3 евро), Египте ($7), Испании (0,7–2,5 евро). В Турции, Болгарии и Индии подобные пошлины отсутствуют.