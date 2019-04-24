Какие штрафы грозят в 2019-м за отдых возле водоёма: подробный перечень

Приближается лето, а вместе с ним и долгожданный пляжный сезон. Вот только рыбалка и купание в этом году могут обойтись очень дорого. Причиной тому стало значительное повышение штрафов за нарушение правил охраны водных объектов.

Чтобы защитить водоемы от загрязнения, высыхания и пр., в закон (Водный кодекс РФ) ввели ряд ограничений по использованию территории, прилегающей к воде.

В связи с этим выделяют две категории земель, на которых действует особый правовой режим:

водоохранная зона (примыкает к береговой линии водоема и включает прибрежную защитную полосу),

зона санитарной охраны (возле источников водоснабжения — для питья и хозяйственно-бытовых нужд).

Находясь в границах этих зон, человек должен соблюдать запреты, которые в ней действуют, — иначе придется заплатить штраф. Что именно нельзя нарушать и какие санкции за это грозят?

Правила для водоохранных зон

Режим водоохранной зоны действует в пределах следующих расстояний от береговой линии:

А) Озеро или водохранилище (если акватория 0,5 и более кв км) — 50 м (за исключением озера Байкал — здесь особый порядок),

Б) Ручей или река протяженностью от истока:

— до 10 км — 50 м, — от 10 до 50 км — 100 м, — 50 и более км — 200 м,

В) Море — 500 м.

Запреты, которые действуют для водоохранных зон, направлены прежде всего на ограничение хозяйственной деятельности. В частности, запрещено размещать автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов, пестицидов, сбрасывать сточные воды и т.д.

Но повод оштрафовать найдется и для отдыхающих. Так, в границах водоохранной зоны запрещено:

пользоваться транспортными средствами, в т.ч. оставлять их на стоянку.

Движение и стоянка транспорта допускается только на дорогах или специально обустроенных площадках с твердым покрытием.

Обращаясь к ПДД, видим, что дорога включает в себя проезжую часть, тротуары и обочины. Поэтому нельзя признать нарушением стоянку автомобиля на обочине грунтовой дороги (с правой стороны, как это предписывают правила);

мыть транспортные средства;

оставлять отходы потребления, а также токсичные, химические и т.п. вещества — мусорить, одним словом.

Штраф за нарушение правил пользования водоохранной зоной составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей (для граждан).

Правила для зон санитарной охраны

Если водоем служит источником водоснабжения населения, меры по его защите многократно усиливаются. Вокруг него действует зона санитарной охраны, в которой различают три пояса (по степени строгости режима):

А) Первый пояс (самый строгий) — это территория, где располагается система водозабора и водопроводных сооружений. Минимальная ширина его составляет:

от 30 до 150 м до водозабора (для источника подземных вод),

от 100 до 200 м (для водозабора с поверхности источника).

В границах первого пояса запрещается купание, стирка белья, спуск сточных вод (в т.ч. от водного транспорта).

Б) Второй и третий пояса служат тому, чтобы не допустить загрязнение источника воды.

В зависимости от климатических и геологических особенностей местности, их границы могут устанавливаться в следующих рамках:

не менее 100 —750 м до источника (2 пояс),

3 — 5 км до линии водораздела (боковые границы 3 пояса).

В пределах второго пояса купание, рыбалка, занятие водными видами спорта разрешаются только в специально установленных для этого местах, при условии соблюдения всех гигиенических требований к охране вод.

То есть запрещается сбрасывать в источник сточные воды, мусор, мыть транспортные средства и т.п. Запреты третьего пояса касаются в основном хозяйственной деятельности (не допускается разработка недр, складирование горюче-смазочных материалов и т.д.).

Штрафы за нарушение правил зон санитарной охраны стали теперь намного выше и зависят от того, в каком поясе совершено правонарушение:

в первом поясе — от 10 до 20 тысяч рублей,

во втором поясе — от 5 до 10 тысяч рублей,

в третьем поясе — от 3 до 5 тысяч рублей.

Как понять, где начинается граница водоохранной или санитарной зоны?

Самое интересное, что в законе нет оснований для освобождения от штрафа на тот случай, если зона не помечена специальным знаком.

Если для водоохранных зон сейчас есть четкие правила их обозначения, то порядок установления границ санитарных зон пока еще находится в стадии проекта.

А отсутствие утвержденного проекта зоны санитарной охраны — это не основание для снятия ответственности за нарушение его правил (так прямо сказано в п. 1.17 СанПиН 2.1.4.1110-02). Так что повод оштрафовать любителей водоемов очень легко найти...