Важные изменения для акционерных обществ

Что случилось?

В чем суть документа?

Расширены права акционеров при приобретении размещаемых дополнительных акций общества.

Зачем потребовались такие поправки?

Закон принят с целью защиты прав миноритарных акционеров — владельцев обыкновенных акций от размытия их дивидендных прав и доли в уставном капитале АО путём размещения привилегированных акций.

Сейчас у акционера есть право приобретения размещаемых дополнительных акций только той категории или того типа, которые у него уже есть.

Поэтому владелец, например, обыкновенных акций не может с помощью преимущественного права приобрести привилегированные акции. Такое регулирование допускает возможность нарушения интересов миноритарных акционеров при размещении акций. В частности, акции иной категории (типа) могут иметь повышенные дивидендные права и быть размещены в пользу лиц, связанных с контролирующим акционером.

Какие права получили акционеры?

Владельцы акций одной категории при допвыпуске акций другой категории смогут воспользоваться преимущественным правом на их покупку. Так, у акционеров публичного общества появится преимущественное право приобрести размещаемые по открытой подписке:

вновь размещаемые дополнительные акции новой категории (типа) и конвертируемые в них эмиссионные ценные бумаги;

дополнительные привилегированные акции с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемые в них эмиссионные ценные бумаги.

Сходные правила предусмотрены для акционеров, которые по вопросу о размещении ценных бумаг по закрытой подписке голосовали против или вовсе не голосовали.

Ограничено ли количество покупаемых акций?

Да, акционер сможет купить ценные бумаги в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций общества.

В каких случаях преимущественного права не будет?

Преимущественное право не предоставляется владельцам привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов.

Что ещё поменялось?

Скорректировано правило о минимальной цене выкупаемых публичным АО по требованию акционеров акций в случае, если выкуп осуществляется в связи с принятием решений по вопросам, необходимым для прекращения у АО публичного статуса. Теперь это требование будет распространяться на все случаи выкупа акций обществами, акции которых обращаются на организованных торгах не менее 6 месяцев.

Цена выкупа акций не может быть ниже их средневзвешенной цены, определённой по результатам организованных торгов за 6 месяцев.

Когда Закон № 55-ФЗ вступает в силу?

Документ вступит в силу 26 апреля 2019 года.