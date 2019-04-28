Кредитование малого бизнеса уходит под контроль больших банков

Сектор кредитования МСБ продолжает уходить под контроль крупных игроков. По итогам прошлого года доля топ-30 банков по активам в общем объеме выданных малым предприятиям кредитов выросла до 74%. Однако в текущем году проигравшие смогут отыграть часть потерь — параметры госпрограммы льготного финансирования сектора были пересмотрены в пользу небольших банков.

Тридцатка бьет рекорды

Сектор кредитования малого и среднего бизнеса, похоже, избавился от «старых болячек» и начал оживать. По оценке агентства «Эксперт РА», объем выдач кредитов МСБ за прошлый год увеличился на 11%, до 6,8 трлн руб. Рекорд случился во многом благодаря подешевевшим займам: Минэкономразвития успешно протестировало механизм предоставления банкам субсидий на кредитование предприятий МСБ по ставке 6,5%, занятых в приоритетных для РФ отраслях. Параллельно действовала программа стимулирования кредитования малых компаний от Корпорации МСП, конечные ставки для заемщиков по которой составляли 9,6–10,6%. Благоприятно сказалась на сегменте и политика ЦБ, который до конца августа снижал ключевую ставку.

В результате в 2018 году на рынке средневзвешенные ставки по кредитам сроком до года и по долгосрочным кредитам уменьшились соответственно на 1,9 п.п., до 11,04%, и на 1,8 п.п., до 10,23%. А ссудный портфель впервые с 2014 года показал рост на 1,1%, достигнув 4,2 трлн руб.

При этом в начале 2019 года в сегменте зафиксирован рекордный уровень концентрации: за последние три года доля топ-30 банков по активам в общем объеме выданных МСБ кредитов увеличилась почти на 30 п.п. и составила 74%. В 2018-м объем выдачи кредитов МСБ крупными банками вырос по сравнению с 2017 годом на четверть и достиг 5 трлн руб. В результате их совокупный портфель на начало 2019 года составил 3 трлн руб. Крупные банки, имея более дешевое фондирование, выбирали самых качественных заемщиков и предлагали им более низкие ставки. За прошлый год игроки за пределами топ-30 выдали только 1,8 трлн руб. Таким образом, их портфель снизился за год на 13% и составил 1,2 трлн руб.

Первое и второе места в рэнкинге по объему кредитного портфеля МСБ, как и годом ранее, заняли Сбербанк и банк ВТБ (см. таблицу), нарастившие свои кредитные портфели на 7,4 и 30,8% соответственно. Стоит отметить, что без учета Сбербанка совокупный портфель кредитов МСБ сократился бы на 1,5%, а объем выдач вырос бы всего на 8%. Третье место по итогам минувшего года занял Альфа-Банк, поднявшийся с пятой строки рэнкинга, став лидером среди частных банков. В топ-10 по сравнению с рэнкингом по итогам 2017 года вошли банк «Зенит» и ТКБ Банк, занявшие седьмое и девятое места.

Наибольшие темпы прироста из топ-30 по объему портфеля МСБ продемонстрировал банк «Национальный стандарт» ( 426,6%), что во многом обусловлено присоединением к нему дочернего Русюгбанка в середине 2018 года. Также заметный прирост портфеля за прошлый год среди топ-30 рэнкинга показали РНКБ Банк ( 137,1%) и банк «Ассоциация» ( 81,7%).

Рост объемов выданных МСБ кредитов в прошлом году продемонстрировали восемь из десяти федеральных округов и городов федерального значения. И только Южный и Северо-Кавказский федеральные округа показали небольшое снижение (-1%). Второй год подряд лидером по росту объемов финансирования МСБ становится Дальневосточный федеральный округ ( 32,2%), что отчасти объясняется включением в него Бурятии и Забайкалья, также почти на треть вырос объем выдачи в Уральском федеральном округе. Таким образом, в распределении долей регионов в общем объеме выданных МСБ кредитов в 2018 году значимых изменений не произошло. По-прежнему почти четверть 24%) всех кредитов представители малого бизнеса берут в банках Москвы.

Отступление просрочки

Помимо роста общего кредитного портфеля аналитики зафиксировали и другие интересные тенденции.

Впервые с 2014 года просроченная задолженность МСБ по итогам 12 месяцев снижалась не только в абсолютном, но и в относительном выражении. Так, доля просрочки в начале 2019 года сократилась с 14,9 до 12,4%, а ее совокупный объем снизился за этот период на 521,8 млрд руб., или 16,2%.

Как считают аналитики, произошло это за счет улучшения качества ссуд крупных банков, где доля просрочки снизилась на 5 п.п. и составила всего 8% портфеля. Доля просрочки в кредитах банков вне топ-30 за два года, напротив, выросла на 6 п.п., до 22%. Таким образом, разрыв между долями просрочки в кредитных портфелях банков из топ-30 по активам и прочих с начала 2017 года увеличился на 11 п.п. и составил 14 п.п. на начало 2019 года.

В отраслевой структуре кредитов МСБ, выданных за 2018 год, по-прежнему преобладает торговля (около 50%). Наибольший рост доли выдачи пришелся на сферу операций с недвижимым имуществом (с 4% в 2017 году до 7% в 2018-м), что обусловлено положительной динамикой цен на рынке недвижимости. Доли строительства и обрабатывающих производств за 2018 год существенно не изменились. Среди прочих отраслей можно отметить рост доли сельского хозяйства с 3 до 5% в связи с активизацией льготного кредитования аграриев в рамках государственной программы, реализуемой Министерством сельского хозяйства РФ.

Самым востребованным продуктом по-прежнему остается овердрафт, особенно популярный в торговле из-за кассовых разрывов. Но срочная структура портфеля кредитов МСБ постепенно смещается в сторону наращивания инвестиционных ссуд. Так, за 2018 год на срок свыше трех лет было выдано 20% кредитов МСБ, в то время как еще в 2016-м только 13%. Таким образом, доли долгосрочных и выданных на срок от года до трех лет кредитов сравнялись.

В результате расширения программ льготного финансирования в последние годы стоимость долгосрочных ссуд МСБ снижалась быстрее стоимости кредитов до года, что способствовало смягчению инвестиционного климата для данной категории заемщиков. Однако в приоритете у банков по-прежнему остаются «короткие» выдачи: доля краткосрочных кредитов составляет 60% портфеля.

Курс на либерализацию

Эксперты обратили внимание и на другие тренды — все большее число банков упрощает подходы к оценке рисков, ускоряет процедуры кредитования небольших компаний, взяв курс на либерализацию условий по кредитам. Этому способствуют и некоторые регулятивные послабления, в частности изменения в положении от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» в части увеличения размера предоставленных субъектам МСП ссуд, которые при среднем финансовом положении заемщика могут включаться в портфель однородных ссуд (ПОС), с 5 млн до 10 млн руб. и в части включения в ПОС кредитов до 1,5% от величины капитала для банков с базовой лицензией.

Тем не менее подавляющее большинство банкиров намерены сохранить консервативные условия кредитования и требования к заемщикам из этого сегмента, а каждый пятый банк планирует ужесточить подходы при выдаче кредитов малым компаниям. По-прежнему чаще всего кредитные заявки отклоняются из-за отсутствия у потенциального заемщика ликвидного залога. Среди других причин отказа банкиры называют высокую долговую нагрузку, плохую кредитную историю, слабые финансовые показатели компании и сокращение масштабов бизнеса.

Чтобы удержать качественных клиентов, банки активно развивают некредитные продукты для малого и среднего бизнеса. Основной упор делается на повышение доступности РКО, а также выдачу банковских гарантий.

Шанс для небольших

По мнению участников рынка, основным драйвером сегмента кредитования МСБ в 2019 году станет господдержка. В рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам» Минэкономразвития перезапустило программу льготного кредитования субъектов МСП по ставке 8,5%, которая продлится до 2024 года. На субсидирование процентных ставок по данной программе в 2019-м из федерального бюджета выделено свыше 9 млрд руб., в то время как в 2017-м — менее 1,5 млрд руб.

Конечно, участников рынка волнует вопрос: кому достанется этот куш? По мнению вице-президента, директора департамента малого бизнеса Промсвязьбанка Кирилла Тихонова, в этом году доля банков с государственным участием будет и дальше расти: «Во-первых, в текущей экономической ситуации они обеспечивают большую уверенность предпринимателей. И многие бизнесмены выберут надежность и стабильность. Во-вторых, у госбанков больше возможностей для инвестиций в прорывные технологии».

Ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Михлина считает иначе. По ее оценке, параметры программы льготного финансирования МСБ в 2019 году пересмотрены в пользу небольших банков: «Существенно, с 15 до 70, увеличен список уполномоченных кредитных организаций, а также расширен перечень приоритетных отраслей (добавлена в том числе сфера торговли. — Прим. ред.). Можно ожидать, что концентрация сегмента кредитования МСБ на банках из топ-30 по активам в 2019 году станет уменьшаться». С учетом значительного расширения господдержки МСБ в 2019 году Михлина полагает, что объем выданных этому сегменту кредитов вырастет не менее чем на 15% и составит около 7,8 трлн руб.

Напомним, что в текущем году у малых компаний появилась надежная страховка во взаимоотношениях с небольшими банками — с 1 января 2019 года действие системы страхования вкладов распространилось на микро- и малые предприятия. Предельная сумма компенсации — 1,4 млн руб. на депозите или на счете.

Кто окажется из экспертов прав, можно будет узнать в начале следующего года.