Какие новые законы вступили в силу в мае 2019 года

Как же быстро летит время: казалось бы, совсем недавно праздновали Новый год — а вот уже и майские праздники наполовину прошли.
Ну, а что уже точно можно ожидать от мая — так это новых изменений в законодательстве. Что принесет нам последний месяц весны?
Вводятся новые доплаты для ветеранов войныВ преддверии празднования 74-й годовщины со дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне принято два важных нормативных акта, направленных на повышение уровня материального обеспечения ветеранов.
24 апреля Президент России подписал указ о введении ежегодной выплаты ветеранам ко Дню Победы. Размер ее составляет 10 000 рублей, а получателями станут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие не только в России, но и в Прибалтике (Латвия, Эстония, Литва).
Кроме того, на днях парламент окончательно утвердил закон, которым отменяется «понижающий коэффициент денежного довольствия» для пенсий участников Великой Отечественной войны.
С 1 мая закон вступит в силу, и ветераны получат новые доплаты к пенсиям.
Меняются правила расчета тарифов на вывоз мусора: плату должны снизитьС 1 мая вступают в силу поправки, внесенные в Правила ценообразования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Тарифы определяются с учетом расходов на транспортировку отходов.
Поправками в состав транспортных расходов включена стоимость доставки отходов на временные объекты размещения.
Эти объекты войдут в территориальную схему обращения с отходами субъекта РФ, что позволит оптимизировать перевозку, снизив тем самым ее стоимость. По крайней мере, так обещало Правительство, принимая постановление.
Мессенджеры начнут идентифицировать своих пользователейС 5-го мая вступает в силу порядок идентификации абонентов сотовых операторов, которые пользуются программами передачи мгновенных сообщений (Viber, WhatsApp и т.д.).
Мессенджер обязан проверить, действительно ли абонент пользуется тем номером, который указал при регистрации в сервисе. Далее он направляет запрос оператору сотовой связи для подтверждения, что в его базе есть информация о таком пользователе.
Если абонент не пройдет идентификацию, услуги мессенджера будут для него недоступны.
Вводятся временные ограничения движения транспорта по федеральным трассам общего пользованияВ летний период (с 20 мая по 31 августа 2019 г.) будут вводиться временные ограничения для передвижения тяжеловесных транспортных средств по дорогам федерального значения с асфальтобетонным покрытием, а также по их отдельным участкам (подробный перечень дорог приводится в Приказе Росавтодора от 25 марта 2019 г. № 1002).
Основанием для введения ограничений станут высокие значения температуры воздуха в дневные часы (более 32 °C). Информация об ограничениях с обозначением территориальных рамок их действия будет публиковаться на официальном сайте Федерального дорожного агентства.
Банковские табло с курсами валют исчезнут с улицС 24 мая вступает в силу запрет Центробанка РФ размещать информацию о текущих курсах обмена валюты на наружных стенах зданий банков. Табло с курсами можно будет устанавливать только внутри помещений.
Если банк использует автоматизированную банковскую систему установления курса валют (АБС), кассир обязан перед тем, как приступить к обмену, уведомить гражданина о валютном курсе, который установлен по АБС.
Если клиент согласен, кассир должен зафиксировать озвученный курс и выполнить операцию строго в соответствии с ним (даже если после этого курс уже изменился).
Ну а я, пользуясь случаем, хочу поздравить моих уважаемых читателей с предстоящими праздниками — Днем Труда и Днем Победы!