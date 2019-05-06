Какие новые законы вступили в силу в мае 2019 года

Как же быстро летит время: казалось бы, совсем недавно праздновали Новый год — а вот уже и майские праздники наполовину прошли.

Ну, а что уже точно можно ожидать от мая — так это новых изменений в законодательстве. Что принесет нам последний месяц весны?

Вводятся новые доплаты для ветеранов войны

В преддверии празднования 74-й годовщины со дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне принято два важных нормативных акта, направленных на повышение уровня материального обеспечения ветеранов.

24 апреля Президент России подписал указ о введении ежегодной выплаты ветеранам ко Дню Победы. Размер ее составляет 10 000 рублей, а получателями станут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие не только в России, но и в Прибалтике (Латвия, Эстония, Литва).

Кроме того, на днях парламент окончательно утвердил закон, которым отменяется «понижающий коэффициент денежного довольствия» для пенсий участников Великой Отечественной войны.

С 1 мая закон вступит в силу, и ветераны получат новые доплаты к пенсиям.

Меняются правила расчета тарифов на вывоз мусора: плату должны снизить

С 1 мая вступают в силу поправки, внесенные в Правила ценообразования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Тарифы определяются с учетом расходов на транспортировку отходов.

Поправками в состав транспортных расходов включена стоимость доставки отходов на временные объекты размещения.

Эти объекты войдут в территориальную схему обращения с отходами субъекта РФ, что позволит оптимизировать перевозку, снизив тем самым ее стоимость. По крайней мере, так обещало Правительство, принимая постановление.

Мессенджеры начнут идентифицировать своих пользователей

С 5-го мая вступает в силу порядок идентификации абонентов сотовых операторов, которые пользуются программами передачи мгновенных сообщений (Viber, WhatsApp и т.д.).

Мессенджер обязан проверить, действительно ли абонент пользуется тем номером, который указал при регистрации в сервисе. Далее он направляет запрос оператору сотовой связи для подтверждения, что в его базе есть информация о таком пользователе.

Если абонент не пройдет идентификацию, услуги мессенджера будут для него недоступны.

Вводятся временные ограничения движения транспорта по федеральным трассам общего пользования

В летний период (с 20 мая по 31 августа 2019 г.) будут вводиться временные ограничения для передвижения тяжеловесных транспортных средств по дорогам федерального значения с асфальтобетонным покрытием, а также по их отдельным участкам (подробный перечень дорог приводится в Приказе Росавтодора от 25 марта 2019 г. № 1002).

Основанием для введения ограничений станут высокие значения температуры воздуха в дневные часы (более 32 °C). Информация об ограничениях с обозначением территориальных рамок их действия будет публиковаться на официальном сайте Федерального дорожного агентства.

Банковские табло с курсами валют исчезнут с улиц

С 24 мая вступает в силу запрет Центробанка РФ размещать информацию о текущих курсах обмена валюты на наружных стенах зданий банков. Табло с курсами можно будет устанавливать только внутри помещений.

Если банк использует автоматизированную банковскую систему установления курса валют (АБС), кассир обязан перед тем, как приступить к обмену, уведомить гражданина о валютном курсе, который установлен по АБС.

Если клиент согласен, кассир должен зафиксировать озвученный курс и выполнить операцию строго в соответствии с ним (даже если после этого курс уже изменился).

Ну а я, пользуясь случаем, хочу поздравить моих уважаемых читателей с предстоящими праздниками — Днем Труда и Днем Победы!