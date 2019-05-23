Курортный обман: чем грозит неуплата туристического сбора

Где платить курортный сбор?

Пока уплачивать сбор нужно лишь в трех регионах: Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. И то не на всех курортах. На Алтае сбор взимают только в Белокурихе. На Кубани платить придется отдыхающим в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, Джугбе, а также Новомихайловском, Шепсинском и Небугском сельских поселениях, на Ставрополье — в Ессентуках, Кисловодске, Железноводске и Пятигорске. С мая 2019 года к эксперименту должен был присоединиться Крым, но власти республики вводить сбор отказались. Собирают деньги с приезжих в санаториях, гостиницах, апартаментах и хостелах. По закону все юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие жилье туристам, должны были подать заявку на включение в реестр операторов курортного сбора. На физических лиц, которые сдают в аренду квартиры и апартаменты, это требование не распространяется. Поэтому, если у вас требует оплату хозяин съемной квартиры, проверьте, включен ли он в реестр операторов сбора. Реестры опубликованы на сайтах региональных министерств туризма.

Какова цена вопроса?

Регионы сами определяют величину курортного сбора, однако закон устанавливает лимит — 100 рублей (в 2018 году — 50 рублей). Меньше всего с туристов собирают власти Кубани — 10 рублей с человека за сутки. Как сообщили Банки.ру в Министерстве туризма Краснодарского края, это в среднем менее 1% от общих затрат туриста на размещение даже в самом недорогом отеле. На Ставрополье приезжие заплатят по 50 рублей. На Алтае с начала эксперимента взимали по 30 рублей, с 2019 года сбор был повышен до 50 рублей. Это привело к многократному росту числа тех, кто отказался его уплачивать. Руководитель дирекции санаториев Белокурихи Сергей Криворученко отмечал, что если за восемь месяцев прошлого года было 50 отказов, то почти за четыре месяца 2019-го — уже 152. Поэтому депутаты города-курорта, опасаясь снижения популярности Белокурихи среди туристов, хотят вернуть тариф на прежний уровень.

Кому разрешено не платить сбор?

В федеральном законе о курортном сборе прописаны категории лиц, которые от уплаты курортного сбора освобождаются. Прежде всего это жители региона, который участвует в эксперименте. Не обязаны платить малоимущие семьи, инвалиды I и II группы, ветераны, герои СССР и РФ, а также приехавшие на лечение или учебу, спортсмены и тренеры, участвующие в местных соревнованиях. Список льготных категорий каждый регион может дополнить по своему усмотрению. Для освобождения от уплаты сбора нужно представить оригинал документа, подтверждающего это право, либо нотариально заверенную копию.

Кто проверяет оплату курортного сбора?

Сбор не включается в стоимость путевки. Турагентства стараются предупреждать своих клиентов о дополнительных тратах во избежание неприятных ситуаций и лишних вопросов при заселении. При бронировании через Booking предупреждение о курортном сборе появляется не всегда. В некоторых случаях в расчете стоимости есть графа «возможны дополнительные сборы» и «курортная плата», однако информации об их размере нет. Заплатить курортный сбор сотрудники гостиницы просят при заселении. Скорее всего, после оплаты вам дадут квитанцию, однако проверять их попросту некому. В 2018 году появилась информация о том, что власти Кубани начнут отправлять «ревизоров» в гостиницы, которые будут требовать от отдыхающих подтверждения уплаты курортного сбора. Однако до сих пор этим никто не занимается. Как рассказали корреспонденту Банки.ру на горячей линии Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, внедрение «ревизоров» обсуждалось, но пока эпизодов проверки не было. Сохранять чеки в министерстве все же советуют — «для вашего внутреннего спокойствия».

Постоялец отказывается платить курортный сбор. Что дальше?

Если турист не желает уплачивать курортный сбор, оператор должен предупредить его об административной ответственности и предложить заполнить форму отказа. Штраф за неуплату сбора составляет от 500 до 2 тыс. рублей. Если отдыхающий не хочет подписывать отказ, гостиница составляет соответствующий акт. При нежелании туриста подписывать и этот акт оператор делает в нем отметку об отказе плательщика ставить свою подпись. Затем в течение пяти рабочих дней гостиница уведомляет региональное министерство туризма о невозможности удержания курортного сбора с постояльца, а то в свою очередь возбуждает дело об административном правонарушении. Подозреваемого в нарушении пригласят на составление протокола, но его присутствие не обязательно. Протокол, а затем копия постановления о привлечении к административной ответственности придут по почте. С момента отказа туриста заплатить сбор до привлечения его к административной ответственности может пройти до двух месяцев, а после привлечения к ответственности ему дается еще 60 дней на добровольную уплату штрафа. При этом заплатить придется и штраф, и сумму курортного сбора.

Может, гостиница даст поблажку?

С одной стороны, гостинице невыгодно портить свою репутацию, устраивая скандалы с постояльцами из-за таких небольших сумм, тем более операторы никакой выгоды с взимания сбора не получают. С другой — для операторов курортного сбора также предусмотрена административная ответственность за нарушение порядка и сроков исчисления, взимания и перечисления сбора в краевой бюджет. В Краснодарском крае штраф составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. На Ставрополье ИП заплатят до 5 тыс. рублей, юрлица — до 10 тыс., при повторном нарушении — до 15 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.

Кого-то уже наказали за отказ платить курортный сбор?

Отказники часто надеются на авось и полагают, что дома административные штрафы их не настигнут. Однако, как показывает практика и отчеты министерств, к ответственности туристов привлекают, и довольно часто. Так, только в Сочи в 2018 году по статье о неисполнении обязанности по уплате курортного сбора закона Краснодарского края об административных правонарушениях было составлено 266 протоколов, вынесено 263 постановления о штрафе на общую сумму 133 тыс. рублей. Правда, на конец года из них уплачено было лишь 11,5 тыс. рублей. Всего с начала проведения эксперимента на Кубани от уплаты курортного сбора отказались 558 человек.