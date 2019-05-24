Что делать, если ваш рейс задержали

Скоро лето — сезон отпусков. Мы подготовили материал с ответами на важные вопросы для путешественников, которые столкнулись с задержкой или отменой авиарейса.
Мой рейс задержали. Мне положена компенсация?
Если вы не опоздали в аэропорт и ваш рейс задержали, то авиакомпания обязана выплатить пассажиру 3% от стоимости авиабилета за каждый час ожидания в качестве компенсации за опоздание, а также 25% МРОТ за каждый час ожидания в качестве штрафа (но не более 50% стоимости билета).
Исключения: форс-мажорные обстоятельства (например, плохая погода), устранение неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, и иные обстоятельства, не зависящие от перевозчика.
Как получить компенсацию в случае задержки рейса?
При внутренних воздушных перевозках в течение шести месяцев со дня задержки рейса вы должны предъявить претензию авиакомпании в аэропорту пункта отправления или пункта назначения. К ней нужно приложить копии документов, которые подтверждают понесенные вами убытки:
- билетов с отметками о задержке или отмене вылета;
- копии посадочных талонов;
- чеки и квитанции, доказывающие, что вы понесли лишние расходы и др.
У вас есть право на компенсацию морального вреда и возмещение убытков в связи с задержкой рейса (например, у вас сорвались заранее оплаченные экскурсии, вы опоздали на поезд и др.).
На что еще я имею право в случае задержки рейса?
Перевозчик обязан:
Я могу отказаться от полета в случае задержки рейса?
Да. В таком случае перевозчик обязан вернуть вам стоимость авиабилета, даже если он был невозвратным, потому что в этом случае отказ считаетсявынужденным.
А если рейс вообще отменили?
Вам обязаны вернуть деньги за билет.
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