Что делать, если ваш рейс задержали

Скоро лето — сезон отпусков. Мы подготовили материал с ответами на важные вопросы для путешественников, которые столкнулись с задержкой или отменой авиарейса.

Мой рейс задержали. Мне положена компенсация?

Если вы не опоздали в аэропорт и ваш рейс задержали, то авиакомпания обязана выплатить пассажиру 3% от стоимости авиабилета за каждый час ожидания в качестве компенсации за опоздание, а также 25% МРОТ за каждый час ожидания в качестве штрафа (но не более 50% стоимости билета).

Исключения: форс-мажорные обстоятельства (например, плохая погода), устранение неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, и иные обстоятельства, не зависящие от перевозчика.

Как получить компенсацию в случае задержки рейса?

При внутренних воздушных перевозках в течение шести месяцев со дня задержки рейса вы должны предъявить претензию авиакомпании в аэропорту пункта отправления или пункта назначения. К ней нужно приложить копии документов, которые подтверждают понесенные вами убытки:

билетов с отметками о задержке или отмене вылета;

копии посадочных талонов;

чеки и квитанции, доказывающие, что вы понесли лишние расходы и др.

У вас есть право на компенсацию морального вреда и возмещение убытков в связи с задержкой рейса (например, у вас сорвались заранее оплаченные экскурсии, вы опоздали на поезд и др.).

На что еще я имею право в случае задержки рейса?

Перевозчик обязан:

Я могу отказаться от полета в случае задержки рейса?

Да. В таком случае перевозчик обязан вернуть вам стоимость авиабилета, даже если он был невозвратным, потому что в этом случае отказ считаетсявынужденным.

А если рейс вообще отменили?

Вам обязаны вернуть деньги за билет.