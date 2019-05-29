С карты на карту: что писать в назначении платежа?

Многие получают серую и черную зарплату. Чего уж скрывать... Но у налоговиков могут возникнуть вопросы:

откуда деньги?

уплачены ли с них налоги?

Многие подрабатывают. Делают тортики на дому, занимаются репетиторством, строят что-то. И не все, понятно, зарегистрированы как самозанятые. И этим людям тоже часто деньги переводят на карту. Что писать в назначении платежа, чтобы налоговики не придрались, а банк не заблокировал карту?

Некоторые специалисты рекомендуют указывать: «Возврат долга». Но смотрите, какая ситуация:

Сделки устно можно заключать, если сумма по договору не превышает 10 тыс. рублей. Если на вашу карту будут постоянно присылать деньги и указывать, что это возврат долга, то у налоговой возникнет вопрос: что это за долг такой, а нет ли тут нарушений? Потребуют договор, который, конечно, на практике оформляют задним числом. Но не всегда это реально сделать. Например, если контрагент находится в другом городе, то можно просто не успеть.

Есть и другая проблема. Коллеги проводили эксперимент. Слали с карты на карту деньги, указывая в поле «Назначения платежа»: «Возврат долга». В итоге, банк заблокировал эти самые карты. Обоснование было следующее: слишком большое количество коммерческих (!) операций по счетам физических лиц. Так-то!

Неплохой вариант — писать в назначении платежа: «Алименты». Но понятно, что он подойдет минимуму людей: супругам и бывшим мужу и жене. С алиментов налог не взимается.

Самый безопасный вариант — это писать: «Дарение». Или менее формально: «К празднику...». Праздник выбирается по вкусу. Хоть тот же День взятия Бастилии.

В чем преимущества такого назначения платежа:

Дарение — некоммерческая сделка. От слова «абсолютно». Согласно ст. 217 Налогового кодекса, доходы, полученные в результате дарения, за исключением ситуаций с недвижимостью, налогом не облагаются.

Таким образом, я бы рекомендовал, если вы переводите или получаете какие-то сомнительные деньги, чтобы в поле «Назначение платежа» было указано: «Подарок», «Дарение», «К празднику...» и так далее.