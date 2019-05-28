Списание задолженности: бухгалтерский и налоговый учет

Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности всегда вызывает множество вопросов даже у бухгалтеров с отличным послужным стажем, так как в деятельности почти каждой организации всегда возникают ситуации, когда контрагент отказывается платить или просто, не погасив обязательства, ликвидировался.
В данной статье мы рассмотрим основные вопросы отражения, списания кредиторской и дебиторской задолженности, то есть как, куда, когда и на основании каких документов списать данную задолженность, как в бухгалтерском, так и налоговом учет.
Инвентаризация расчетов — это сверка сумм дебиторской и кредиторской задолженности по данным вашей организации и данным ее контрагентов.
Согласно ФЗ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а именно части 1 статьи 11 — организации обязаны проводить инвентаризацию своих активов и обязательств. В соответствии с частью 3 статьи 11 Закона № 402-ФЗ экономические субъекты сами устанавливают случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации. Но есть одно исключение: некоторые активы и обязательства попадают под проведение обязательной инвентаризации, которая устанавливается законодательством РФ, федеральными и отраслевыми стандартами.
Процесс проведения инвентаризации устанавливает правильность и обоснованность отражения сумм дебиторской и кредиторской задолженности путем документальной проверки. Основные принципы проведения инвентаризации установлены приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».Количество инвентаризаций в отчетном году, а также дата их проведения, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых, устанавливаются руководителем организации (п. 2.1 Методических указаний), за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 1.5 и 1.6 Методических указаний по инвентаризации.
В соответствии с пунктом 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, формируя учетную политику, организация утверждает порядок проведения инвентаризации своих активов и обязательств.
Согласно пунктам 27, 77, 78 Положения по бухучету № 34н инвентаризация расчетов обязательно проводится:
- при списании дебиторской и кредиторской задолженности;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- при создании резерва по сомнительным долгам.
На основании справки о задолженности (дебиторской или кредиторской), а также актов сверок с контрагентами или иных документов, в которых дебиторы и кредиторы подтверждают наличие и размер задолженности, составляется акт (п. п. 73, 74 Положения по бухучету № 34н, Указания, утв. Постановлением Госкомстата № 88).
Акт составляется на основании унифицированной формы №ИНВ17. Организация вправе разработать и свой собственный документ для учета результатов инвентаризации. Но необходимо помнить, что такой документ должен содержать все реквизиты, установленные в статье 9 Закона № 402-ФЗ, и его форма должна быть утверждена руководителем. Это можно сделать в приложении к учетной политике по бухгалтерскому учету.
Если акт сверки организация решит не создавать, то подтвердить согласование суммы задолженности можно письмом контрагента о признании им своего долга. Суммы задолженности, признанные и не признанные дебиторами и кредиторами, а также суммы нереальных к взысканию долгов с истекшим сроком исковой давности или по ликвидированным контрагентам отражаются в акте отдельно.По выявленной в ходе инвентаризации безнадежной дебиторской или кредиторской задолженности необходимо подготовить приказ руководителя о списании безнадежных долгов.
Дебиторская задолженностьДебиторская задолженность — это имущественное требование организации к его должникам, возникшее в силу действия заключенного договора или правовой нормы. Возникновение дебиторской задолженности обусловлено невыполнением договорных обязательств.
Просроченной дебиторской задолженностью признается задолженность, которая не погашена в установленный срок. Задолженность числится на балансе организации до тех пор, пока не будет погашена дебитором или признана нереальной к взысканию.
Взыскать просроченную дебиторскую задолженность организация вправе в пределах срока исковой давности. Согласно статье 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
Дебиторская задолженность признается безнадежной и подлежащей списанию с баланса в полной сумме, в том числе с НДС, если наступило одно из следующих обстоятельств:
- истек срок исковой давности;
- должник ликвидирован;
- исключен из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо;
- судебный пристав-исполнитель вынес постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью взыскания.
Дебиторская задолженность списывается за счет средств созданного резерва по сомнительным долгам либо на финансовые результаты, если резерв не создавался в порядке, предусмотренном пунктом 70 Положения № 34н.
Списание дебиторской задолженности в убыток при непогашении задолженности и истечении срока исковой давности не является основанием для аннулирования задолженности. Задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента списания. Это необходимо для наблюдения за возможностью ее взыскания.Согласно пунктам 4 и 11 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 сумму списываемой дебиторской задолженности включают в состав прочих расходов.
Прочие расходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н).
Порядок списания дебиторской задолженностиПорядок списания дебиторской задолженности в бухгалтерском учете следующий. На дату признания дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, то есть на дату истечения срока исковой давности, делается запись на сумму созданного резерва:
- Дебет 63 «Резервы по сомнительным долгам»
- Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» и др.) — нереальный для взыскания долг списан за счет резерва.
- Дебет 91 «Прочие доходы и расходы»
- Кредит 62 (60, 76 и др.) — списан нереальный для взыскания долг;
- Дебет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов&raqu; —учтена нереальная к взысканию задолженность для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.
- Дебет 51 «Расчетные счета»
- Кредит 62 (60, 76 и др.) — поступили денежные средства от должника;
- Дебет 62 (60, 76 и др.) Кредит 91 — полученный долг включен в состав прочих доходов;
- Кредит 007 — списан безнадежный долг, погашенный должником.
Долгами, нереальными к взысканию, также признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным Законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае возврата взыскателю исполнительного документа.
Долги прекратившей деятельность фирмы являются безнадежными с даты ее исключения из ЕГРЮЛ (Письма Минфина РФ от 25.03.2016 № 03—03—06/1/16721, от 24.07.2015 № 03—01—10/42792, Постановления Арбитражного суда МО от 24.02.2015 №Ф05—413/2015, Арбитражного суда ЦО от 18.06.2015 №Ф10—1693/2015).
При списании задолженности по причине ликвидации организации-должника необходимо также иметь документ, подтверждающий ликвидацию организации-должника, — выписку из ЕГРЮЛ (Письмо Минфина РФ от 14.03.2014 № 03—03—06/1/11063).Таким образом, основанием для списания задолженности может быть истечение трех лет с даты возникновения задолженности, или задолженность может быть списана на основании постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства (в связи с тем, что у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, невозможно установить место нахождения должника, его имущества и т. д.), либо ликвидации организации, либо исключение организации из ЕГРЮЛ.
Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 265 НК РФ дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности списывается в состав внереализационных расходов.
Документы, подтверждающие образование дебиторской задолженностиНеобходимо помнить, что одним из обязательных условий включения безнадежного долга в состав налоговых расходов является наличие первичных документов, подтверждающих образование дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.
Хозяйствующему субъекту необходимо иметь документы, подтверждающие факт возникновения задолженности, документы, свидетельствующие о течении срока исковой давности. Образования безнадежных долгов, а также суммы и сроки могут быть подтверждены:
- договором, в котором указана дата срока платежа;
- накладными на передачу ценностей, актами приемки оказанных услуг (при их оформлении в соответствии с условиями договора);
- платежными поручениями, а также актом инвентаризации дебиторской задолженности на конец отчетного (налогового) периода, свидетельствующим о том, что на момент списания указанная задолженность не погашена;
- приказом руководителя о списании дебиторской задолженности в качестве безнадежных долгов (см: Письмо УФНС РФ по г. Москве от 13.04.2011 № 16—15/035618.1@).
В соответствии с пунктом 7 статьи 272 НК РФ дата признания внереализационных расходов для целей налогообложения прибыли установлена. Согласно данной статье налогового кодекса РФ расходы в виде безнадежной задолженности, по которой истек срок исковой давности, учитываются в составе внереализационных расходов в последний день того отчетного периода, в котором истекает названный срок (см: Письмо Минфина РФ от 06.02.2015 № 03—03—06/1/4995).
Нормы Налогового кодекса РФ не предоставляют налогоплательщику права на произвольный выбор налогового периода (по своему усмотрению), в котором в состав расходов включается безнадежная к взысканию дебиторская задолженность.Хозяйствующий субъект, проводя инвентаризацию по состоянию на последнюю дату отчетного (налогового) периода, должен по итогам проведения инвентаризации определить сумму дебиторской задолженности, нереальную к взысканию дебиторскую задолженность (например, по которой срок исковой давности истек), и произвести списание данной задолженности. Такой алгоритм действий приведен Президиумом ВАС РФ в Постановлении от 15.06.2010 № 1574/10 по делу №А56—4354/2009. При этом содержащееся в нем толкование правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел.
Соответственно, безнадежную дебиторскую задолженность, возникшую в марте 2015 года, налогоплательщик может учесть в качестве безнадежного долга для целей налогообложения прибыли по состоянию на 31 марта 2018 года. Просроченная задолженность будет включена в состав внереализационных расходов в марте 2018 года.Во избежание споров с проверяющими, списание дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию, необходимо отражать именно в том периоде, в котором она стала безнадежной (п. 2 ст. 266 НК РФ). Переносить безнадежную признание дебиторской задолженности в расходы на следующий налоговый или отчетный период очень рискованно (см. Письмо Минфина РФ от 06.04.2016 № 03—03—06/2/19410).
В налоговом учете порядок списания безнадежной задолженности зависит от наличия резерва по сомнительным долгам. Если его нет — спишите весь безнадежный долг в расходы. Если резерв создавался — спишите долг за счет резерва, то есть уменьшите резерв на безнадежную задолженность. Если же резерва не хватит, остаток долга включите в расходы (пп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ, Письмо Минфина от 16.01.2018 № 03—03—06/2/1551).
Кредиторская задолженностьКредиторская задолженность — это долги к уплате. Кредиторская задолженность возникает, когда от покупателей получен аванс, а товары (работы, услуги) еще не реализованы, или если от поставщика получены товары (работы, услуги), а денежные средства за них еще не выплачены.
С одной стороны, кредиторская задолженность представляет собой средства, привлеченные для ведения хозяйственной деятельности, причем, как правило, без уплаты процентов. Это положительная сторона кредиторской задолженности. Вместе с тем, просроченная кредиторская задолженность может привести к необходимости уплаты штрафных санкций, предъявлени судебных исков, в худшем случае — признанию предприятия банкротом. Кредиторская задолженность, которая не может быть взыскана в силу истечения срока исковой давности, списывается на увеличение финансового результата.
Порядок списания кредиторской задолженности в бухгалтерском учете организации регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (далее — ПБУ 9/99) и Положением № 34н.
Согласно пункту 7, 10.4 ПБУ 9/99 сумма кредиторской задолженности, нереальная к взысканию, по которой истек срок исковой давности, является прочим доходом и включается в доход организации в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете.
Суммы кредиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, в соответствии с пунктом 78 Положения № 34н списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся на финансовые результаты у хозяйствующих субъектов.
Таким образом, документы для списания кредиторской задолженности аналогичны документам для списания дебиторской задолженности.
|Общий срок исковой давности составляет 3 года. Правильно отсчитать
эти 3 года проще по таблице:
Ситуация
С какого момента отсчитывать срок исковой давности
|Срок исполнения обязательства определен
|По окончании срока исполнения обязательства
|Срок исполнения обязательства не определен
|Со дня, когда кредитор предъявил требования исполнить обязательства (например, прислал письмо)
|Срок исполнения определен моментом востребования
|На исполнение обязательства кредитор дал должнику какое-то время
|
По окончании последнего дня срока исполнения обязательства
Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, согласно Плану счетов находят свое отражение по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» в течение отчетного периода в корреспонденции со счетами учета кредиторской задолженности.Списание суммы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в бухгалтерском учете организации отражается следующим образом:
Дебет 60, 62, 76 Кредит 91, субсчет «Прочие доходы» — списана кредиторская задолженность.
Суммы кредиторской задолженности в соответствии с пунктом 18 статьи 250 НК РФ учитываются в составе внереализационных доходов в полной сумме (с учетом НДС).
При наличии задолженности, указанной в подпункте 21 пункта 1 статьи 251 НК РФ, она не включается в состав доходов, формирующих налоговую базу по налогу на прибыль.
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности учитывается в составе внереализационных доходов по данным инвентаризации, письменному обоснованию и приказу руководства организации.
Дата признания внереализационных доходов для целей налогообложения прибыли установлена пунктом 4 статьи 271 НК РФ. Доход в виде кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, учитывается в составе внереализационных доходов в последний день того отчетного периода, в котором истекает срок исковой давности (см. Письмо Минфина от 28.01.2013 № 03—03—06/1/38 и Письмо УФНС РФ по г. Москве от 04.07.2008 № 20—12/063584).
Президиум ВАС РФ высказался, что «хозяйствующий субъект должен учесть суммы требований кредиторов, по которым истек срок исковой давности, в составе внереализационных доходов в определенный налоговый период (год истечения срока исковой давности), а не в произвольно выбранный организацией (п. 18 ст. 250 НК РФ). Эта обязанность подлежит исполнению вне зависимости от того, проводилась ли организацией инвентаризация задолженности и был ли издан по ее результатам приказ руководителя о списании задолженности» (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 № 17462/09 по делу № А26—5933/2008).
В Постановлении Президиума ВАС Российской Федерациии от 15.07.2008 № 3596/08 по делу № А57—10603/06—6 сказано, что «порядок списания кредиторской задолженности регламентирован Положением № 34н. Поэтому при отсутствии приказа (распоряжения) руководителя о списании кредиторской задолженности оснований для начисления инспекцией налога на прибыль, а также пеней и штрафа на сумму кредиторской задолженности не было».
С учетом вышеизложенного рекомендуем более щепетильно подходить к данному вопросу, тщательней отслеживать наличие кредиторских задолженностей организации и особое внимание уделить сроку их давности (нахождения на балансе) для того, чтобы составить все необходимые документы вовремя и списать в необходимом периоде.
Для избежание налоговых рисков, рекомендуем приказ о списании кредиторской задолженности издавать в том отчетном (налоговом) периоде, в котором истек срок исковой давности.
В том же налоговом (отчетном) периоде необходимо учесть внереализационный доход от списания задолженности. Если организация пропустит дату списания кредиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности, то безопаснее внести исправления в тот отчетный (налоговый) период, когда срок исковой давности истек, и подать уточненную декларацию (п. 1 ст. 54, ст. 81 НК РФ). Но необходимо помнить, что перед подачей уточненной декларации необходимо уплатить задолженность и пени, чтобы избежать штрафов со стороны контролируемых органов.
НДСПри получении налогоплательщиком оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) налоговая база по НДС определяется, исходя из суммы полученной оплаты с учетом НДС (п. 1 ст. 154 НК РФ).
В соответствии с пунктом 8 статьи 171 НК РФ вычетам подлежат суммы НДС, исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).
Согласно пункту 6 статьи 172 НК РФ установлено, что вычеты сумм НДС производятся с даты отгрузки соответствующих товаров (работ, услуг). Также вычетам подлежат суммы НДС, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих ТРУ, реализуемых на территории РФ, в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей (п. 5 ст. 171 НК РФ).
При списании продавцом по истечении срока исковой давности сумм невостребованной кредиторской задолженности, образовавшейся по суммам авансовых платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) и не возвращенных покупателю, отсутствуют основания для принятия к вычету сумм НДС, исчисленных и уплаченных им в бюджет с сумм авансовых платежей (см. Письмо Минфин РФ от 07.12.2012 № 03—03—06/1/635).
В соответствии с пунктом 18 статьи 250 НК РФ внереализационными доходами признаются доходы в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 НК РФ.
Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 265 НК РФ «в состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным материально-производственным запасам, работам, услугам, если кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами) по такой поставке списана в отчетном периоде в соответствии с пунктом 18 статьи 250 НК РФ».
Соответственно, хозяйствующий субъект имеет право уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль на сумму НДС только по кредиторской задолженности по материально-производственным запасам, работам, услугам, списанную в отчетном периоде в соответствии с пунктом 18 статьи 250 НК РФ в состав внереализационных доходов.При этом возможность учесть в составе внереализационных расходов суммы НДС по полученным авансам, списанным в связи с истечением срока исковой давности, главой 25 НК РФ не предусмотрена (см. Письмо Минфина РФ от 07.12.2012 № 03—03—06/1/635, от 10.02.2010 № 03—03—06/1/58).
Следовательно, по мнению Министерства Финансов РФ, НДС, исчисленный с полученного аванса, включается в доходы в составе списываемой кредиторской задолженности и в расходах не учитывается, при этом к вычету он также не принимается.
Хотелось бы отметить, что суды также поддерживают данную точку зрения, выраженную Минфином РФ (см. Постановление ФАС Поволжского округа от 07.11.2012 по делу № А57—7766/2011, Постановления Арбитражного Суда МО от 05.03.2015 № Ф05—15737/2014 по делу № А40—179957/13).
Таким образом, в соответствии с пунктом 2 статьи 266 НК РФ отражать списание дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, безопаснее именно в том периоде, в котором она стала безнадежной. И не переносить ее признание в расходах на следующий налоговый период (Письмо Минфина РФ от 06.04.2016 № 03—03—06/2/19410, Постановление ВАС РФ от 15.06.2010 № 1574/10).Дебиторская задолженность должна быть подтверждены первичными документами, свидетельствующими о совершении операции, в результате которой образовался долг. Это могут быть договоры, в которых указаны даты сроков платежей; товарные накладные; акты выполненных работ и т. д. Нелишними будут акт инвентаризации дебиторской задолженности, а также приказ руководителя о списании дебиторской задолженности в качестве безнадежной (см. Письмо УФНС РФ по г. Москве от 13.04.2011 № 16—15/035618.1@).
Организациям, которые примут решение списывать безнадежную дебиторскую задолженность в расходах позже последнего числа отчетного (налогового) периода, в котором наступило событие, необходимо приготовиться к спору с инспекторами.
В соответствии с пунктом 18 статьи 250, пунктом 4 статьи 271 НК РФ, безнадежную кредиторскую задолженность нужно отразить в доходах в последний день того квартала или года, в котором она стала безнадежной. Причем не важно, издавал ли руководитель приказ о списании просроченных долгов (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 № 17462/09, Постановление Арбитражного Суда МО от 02.02.2016 № Ф05—19082/2015).
Если организация пропустила период отражения кредиторской задолженности во внереализационных доходах, то ей придется подавать уточненную декларацию, предварительно доплатив налог и пени (п. 1, пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ, Письмо ФНС РФ от 08.12.2014 № ГД4—3/25307@).
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