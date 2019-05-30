Устранение миноритариев в ООО: как сделать и как предотвратить

ООО — самая распространенная форма юридических лиц в России. Это некий промежуточный вид участия в предпринимательской деятельности между объединением только капитала (акционерные общества) и объединением личного, в первую очередь трудового участия (например, производственный кооператив). Именно эта особенность, считают специалисты TaxCoach, и определяет правила исключения какого-либо лица из состава участников ООО, наличие ряда специальных норм, направленных на защиту его интересов.

Например, без согласия всех участников компанию нельзя реорганизовать (для сравнения, в акционерных обществах для принятия такого решения необходимо набрать 75% голосов от участвующих в собрании акционеров). Так защищаются интересы всех участников, в первую очередь, личного участия, учет личного мнения, независимо от доли в уставном капитале.

По этой причине избавиться от участников компании, не принимающих никакого участия в деятельности общества и не претендующих даже на получение прибыли, достаточно сложно.

В качестве примера устранения миноритарных участников (не принимающих особого участия в бизнесе, оставаясь неким «балластом» общества) рассмотрим следующий кейс.

Исходные данные:

ООО «А», 4 активных участника по 24% доли у каждого в уставном капитале. Миноритарный участник с долей 4% принимает участие в общих собраниях, претендует на получение прибыли. Значимых активов на Обществе нет, но в обозримом будущем планируется приобретение производственной недвижимости. Уставный капитал 10000 рублей. Директор — один из мажоритариев. Устав стандартный (скопированные положения закона об ООО). Задача: исключить миноритария из состава участников Общества, поскольку появилась достоверная информация о его намерении передать свою долю третьему лицу, абсолютно нежелательному для мажоритарных участников (напоминаем, что устав стандартный, а следовательно, есть возможность беспрепятственного дарения доли третьему лицу, решение же об изменении устава принимается единогласно).

Возможный вариант:

Шаг 1

Под предлогом создания в бизнесе компании «Хранитель активов» (подробнее здесь Хранитель активов — имущественный базис бизнеса), на которую в будущем и будет приобретаться недвижимое имущество, всеми участниками создается новое ООО. Данное решение вполне логично: обезопасить имущество от операционной деятельности, и не встретит никакого сопротивления со стороны миноритария. Уставный капитал ООО «Хранитель активов» — 20 000 рублей (одну часть — 10 000 руб. обязаны оплатить деньгамиПункт 2 ст. 66.2 Гражданского кодекса РФ и п. 1 ст. 14 ФЗ «Об ООО», а вторую часть — 10 000 руб. вправе оплатить имущественными правамист. 15 ФЗ «Об ООО»). При этом оплата участниками второй части долей уставного капитала в новой компании происходит своими же долями в компании "А«1.

Следовательно 100% участником компании «А» станет ООО «Хранитель активов», в котором сохранена действующая пропорция долей 24%-24%-24%-24%-4%. Для миноритария очевидных рисков вроде бы нет.

Шаг 2

ООО «Хранитель активов» должно приобрести (либо безвозмездно получить от своих участников — физических лиц, например через вклад в имущество) любое имущество, стоимостью более 30 тыс. рублей. Таким образом, стоимость доли в ООО «А» будет составлять менее 25% от стоимости всего имущества ООО «Хранитель активов».

Шаг 3

Устав компании «Хранитель активов» такой же стандартный, как и в компании «А». Это, опять же, не должно вызвать никаких подозрений миноритарного участника.

Учитывая, что от имении ООО «Хранитель активов», как участника ООО «А», решение принимает директор первого общества, ООО «Хранитель активов» в лице директора — мажоритария принимает решение о продаже 100% доли некому заблаговременно созданному непубличному акционерному обществу. Акционером(-ами) АО изначально является титульный владелец (несколько таких лиц) от мажоритариев, а после завершения сделки — сами мажоритарии, которых не видно в ЕГРЮЛ (в ЕГРЮЛ отражается только учредитель Акционерного общества, последующий переход прав на акции фиксирует Реестродежатель АО).

Доля в ООО «А» равна 10 тысячам рублей, что составляет 20% балансовой стоимости имущества ООО «Хранитель активов». Такая сделка не является для Общества крупной. Поэтому одобрения общим собранием участников этого общества сделки по отчуждению (продаже) доли, совершенной директором, не потребуется.

Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство и так далее) цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

ст. 46 ФЗ № 14-ФЗ «Об ООО»

При этом, акционером(-ами) АО изначально должно стать независимое от мажоритаев лицо, либо несколько таких лиц, чтобы сделка по купле-продаже доли в ООО не попала в разряд сделок с заинтересованностью, о заключении которой необходимо будет уведомить миноритария.

1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

...3.Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников общества...

ст. 45 ФЗ № 14-ФЗ «Об ООО»

После завершения сделки акционерами АО станут мажоритарные участники.

Таким образом, 100% участником ООО «А» станет АО с крупными участниками. Миноритарный участник останется в составе участников «пустого» ООО «Хранитель активов».

Возникает закономерный вопрос: а

Рекомендации следующие:

Внимательно относиться к уставам компаний, в которых являетесь участником (акционером). Целесообразно в уставе новой компании «Хранитель активов» закрепить положение о том, что принятие любых решений от имени компании, выступающей в роли участников других юридических лиц, осуществляется на Общем собрании этой компании. Закрепить в Уставе «Хранителя активов» конкретные критерии сделок, требующих единогласного одобрения всеми участниками на Общем собрании: сделки по отчуждению долей и акций, сделки по распоряжению любым недвижимым имуществом компании независимо от его стоимости, сделки по распоряжению объектами интеллектуальной собственности независимо от цены сделки т.п.

Если же этого не было сделано и Устав новой компании уже принят в стандартном варианте, без особых условий, миноритарий может обжаловать сделку купли-продажи долей в компании «А» в арбитражном суде с требованием признания её недействительной. Основанием для такого иска может быть нарушение порядка совершения крупных сделок и/или сделок с заинтересованностью, закрепленных в Законе «Об ООО».

Срок исковой давности по таким заявлениям 1 год, но течь он начинает с момента, когда миноритарий узнал о её совершении.

Также действия директора ООО «Хранитель активов», ущемляющие интересы одного из участников, могут стать основанием для взыскания с него убытков. Их размер можно оценить как уменьшение действительной стоимости доли миноритария. Другим основанием для взыскания убытков в интересах самого «Хранителя активов» может стать факт причинения вреда обществу сделкой по отчуждению доли в дочерней компании (см. ст. 53.1 ГК РФ).

Однако нежелательно доводить ситуацию до такой конфликтной стадии. Этому способствует предварительная фиксация «правил игры» в корпоративном договоре, в том числе условий о прекращении участия кого-либо из участников в определенных случаях. А инициатором заключения такого договора может выступить как миноритарий, так и основной участник.