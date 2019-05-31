Как взыскать деньги с туроператора

Все мы с нетерпением ждем очередного отпуска и мечтаем о синем-синем море.

А при поездке за границу организацию нашего отдыха предпочитаем отдать туроператору — ведь гораздо удобнее и дешевле купить пакетный тур: с перелетом, трансфером от аэропорта до отеля и обратно, проживанием в отеле, а иногда и с экскурсиями.

После покупки путевки мы уже полны предвкушения безмятежного отдыха. Но не всегда наши ожидания оправдываются — иногда настроение портится уже в аэропорту, например, когда узнаем, что самолет улетел без нас час назад. Однако с современными сервисами онлайн и табло вылета возможность такой неприятности можно снизить практически до нуля, взять ответственность за свою поездку на себя и самостоятельно отслеживать время вылета своего рейса в аэропорту.

Но чаще всего злоключения начинаются по прилету в чужую страну, где даже местного языка никто не знает. Тут-то и случается овербукинг: отель или номер не соответствуют приобретенной категории. Виноват в этом всегда туроператор: не уведомил о смене рейса или о перемене времени вылета; несвоевременно оплатил проживание в стране пребывания туриста; поздно забронировал номер в отеле, поэтому и случился овербукинг.

Туроператору нельзя спускать с рук ненадлежащее исполнение договора. Но чтобы привлечь к ответственности турфирму, нужно запастись доказательствами, подтверждающими суду некачественное оказание услуги — ведь туроператоры редко добровольно возвращают деньги. Рассмотрим, когда и что предпринять.

Овербукинг

Нерадивые туроператоры не всегда сразу после покупки туристом оплачивают проживание в выбранном отеле, а делают это в последний момент. Например, купили путевку за 1 месяц до даты путешествия, а то и за 2 месяца, а документы, включая ваучер, выдали только за несколько дней до вылета. Проверили документы — все так и в ваучере на проживание значится именно выбранный и оплаченный отель, но по прилету в страну подошли в аэропорту к представителю туроператора в этой стране, он назвал номер трансферного автобуса, подходим к автобусу, называем свой отель, а трансферный гид говорит, что у нее нет такого отеля. Как — нет? Вот документы! Потом гид спрашивает фамилию и заявляет, что у нас овербукинг и теперь мы едем в другой отель. Уточняем категорию отеля, получаем ответ: да, соответствует выбранной категории.

Однако на деле хорошо, если отель-замена находится в том же населенном пункте, что и забронированный — бывает, что особо нерадивые туроператоры могут заменить не только отель, но населенный пункт, причем вовсе не на ближайший. При этом даже не предупреждают, что этот отель находится за несколько десятков километров дальше от выбранного населенного пункта.

Поэтому первое, что надо сделать после того, как вы узнали о замене отеля, это уточнить у трансфертного гида, где находится отель-замена, его точный его адрес. Затем посмотреть на карте, насколько дальше он находится от ранее выбранного вами, и решить, насколько вас это устраивает. Офлайн-версию карты страны, куда следуете, надо закачать на мобильный телефон еще в России, так как интернета чаще всего в аэропорту страны пребывания нет, а в некоторых странах вообще проблемы с интернетом.

Если предложенный отель не устраивает, то еще в аэропорту нужно решить этот вопрос. После того как вы заселитесь в отель-замену, шансов на то, что вас переселят в другой отель, практически не остается. В аэропорту можно письменно отказаться от проживания в этом отеле — при этом один экземпляр акта с пометкой представителя туроператора нужно оставить у себя, чтобы по возвращению на Родину можно было взыскать расходы на проживание в другом отеле. При заселении в другой отель обязательно сохраняем все платежные документы, подтверждающие сумму расходов на проживание.

При оформлении отказа от проживания в отеле-замене на фирменном бланке представителя туроператора необходимо внимательно ознакомится с документом. Совет: отказываться следует только от отеля, а также от трансфера, если он вам не нужен, а обратный перелет пригодится. Только вот время обратного вылета самолета отслеживать вам уже нужно будет самостоятельно, так как чартерные рейсы часто меняют время вылета.

Как правило, никто особо заранее не присматривает запасной вариант отеля, именно поэтому многим приходится соглашаться переночевать в предложенном отеле — хотя бы ночь. Поэтому приезжаем в отель, тихо заселяемся, ведь принимающий отель перед вами никакой ответственности за овербукинг не несет.

Претензию в 2-х экземплярах можно написать уже в аэропорту и вручить представителю туроператора с пометкой о приятии. Если времени на это в аэропорту не было, то претензию вручаете отельному гиду. Правда, зачастую отельные гиды отказываются ставить отметку о принятии претензии, мотивируя это тем, что у них нет полномочий, но передать передадут.

В этом случае на претензии следует сделать пометку: представитель туроператора отказался ставить отметку о принятии претензии, также рекомендуется этот отказ заснять на видео.

Далее фиксируем все недостатки представленного средства размещения. Это может быть фотография номера, мест общего пользования отеля, его расположения (близость дороги, отсутствие тротуаров, вечернего освещения, инфраструктуры рядом с отелем, в то время как вы бронировали в центре туристической зоны со всей инфраструктурой). Также можно запросить справку о заселении в отель соответствующей категории у представителя принимающей стороны. Но, как правило, в такой просьбе отказывают. Отказ фиксируем на видео.

Срок написания претензии к туроператору

До подачи в суд обязательно нужно направить туроператору претензию. Срок направления претензии ограничен (п. 8 ст. 10 Федерального Закона от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в РФ» — далее Закон о туризме): всего 20 дней со дня окончания действия договора. То есть у вас всего 20 дней для направления претензии туроператору после возвращения из поездки. В претензии нужно указать реквизиты заключенного договора, данные физического лица и туроператора. Далее необходимо описать, какие услуги должны были быть оказаны, какой был выбран согласно договору, какой отель фактически был представлен и почему вас этот отель не устроил.

Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. Такое соглашение нами не было подписано. Если бы заблаговременно (до вылета на остров Родос) была предоставлена полная и достоверная информация об изменении существенных условий договора, то мы бы рассматривали другие варианты поездки.

Существенными условиями договора являются информация о потребительских свойствах туристского продукта — маршруте, условиях путешествия, о средствах размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства размещения, его категории), питании, услугах по перевозке туриста в стране в месте временного пребывания.

Туроператор несет предусмотренную законом РФ ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта (в том числе за неоказание или ненадлежащее оказание туристам услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги).

За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

Турист имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора о реализации туристского продукта туроператором или турагентом в порядке, установленном законодательством РФ.

Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возмещению исполнителем. Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. При этом под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Далее необходимо изложить ваши требования о возмещении расходов, соразмерного уменьшения цены договора, компенсации морального вреда, а претензию направить по адресу туроператора, указанному в выписке из ЕГРЮЛ. Выписку эту можно получить бесплатно на сайте nalog.ru. К претензии надо приложить документы, подтверждающие ваши расходы в связи с некачественным предоставлением услуги, распечатки фото, ваучера на отель, копии договора о реализации туристической продукции, копии документа, подтверждающего 100-процентную оплату путевки.

При этом претензию нужно направить таким способом, который позволяет достоверно установить дату его получения туроператором, — например, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Туроператору отводится 10 дней для рассмотрения вашей претензии со дня его получения. В случае неудовлетворения претензии в указанный срок нужно обратиться в суд.

Иск в суд

По сути претензия это и есть почти готовое исковое заявление в суд. Но заявление нужно немного дополнить. Иск в суд можно подать в течение 3-х лет.

В исковом заявлении надо указать наименование суда, в который подается иск.Истец может по своему усмотрению выбрать суд, по месту:

жительства или пребывания;

нахождения туроператора или филиала этого туроператора, представительства;

заключения или исполнения договора.

Даже если в договоре о реализации турпродукта указан суд, который разрешает спор по данному договору, потребитель все равно может выбрать суд по своему усмотрению. В исковом заявление необходимо изложить суть нарушения, далее указать на факт неудовлетворении ответчиком претензии в добровольном порядке. Укажите требования — учтите, что требования в исковом заявлении можно изменить по сравнению с претензией. Также в иске потребуйте уплаты штрафа от ответчика в размере 50% от суммы искового требования за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке

Требования к подтверждающим документам

К иску надо приложить все те же документы, что и к претензии. Кроме того, надо приложить копию претензии ответчику, а также документы, подтверждающие факт направления претензии ответчику. При направлении по почте — это опись вложения и копия уведомления. Если почтовое отправление к вам вернулось обратно по причине неполучения его ответчиком, тот этот факт никак не влияет на подачу иска — обязанность своевременного получения корреспонденции лежит на ответчике.

Так как в большинстве случае претензии предъявляются по заграничным поездкам, то и документы, как правило, оформлены на языке страны пребывания. Но документы, составленные на иностранном языке, должны представляться в суды в РФ с надлежащим образом заверенным их переводом на русский язык.

Нотариус свидетельствует верность перевода с одного языка на другой, если нотариус владеет соответствующими языками. Если же нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус.

Поэтому все документы на иностранном языке нужно перевести и удостоверить у нотариуса. Придется раскошелиться еще и на это. Правда, выигравшей стороне проигравшая сторона возмещает по решению суда все понесенные по делу судебные расходы. К судебным расходам относятся расходы:

на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд;

на оплату услуг представителей;

связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами;

другие признанные судом необходимыми расходы.

Госпошлина по делам о защите прав потребителей не уплачивается, если цена иска составляет не более 1 млн руб. В случае превышения этой суммы госпошлина уплачивается с суммы иска в части превышения 1 млн руб.

Если суд принял вашу сторону, то после вступления судебного постановления в законную силу можно получить самостоятельно исполнительный лист в суде и направить его в службу судебных приставов вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства. Исполнительный лист также можно направить в банк туроператора.

Но можно облегчить себе процесс взыскания с туроператора присужденных судом сумм. Для этого нужно написать в суд ходатайство о направлении исполнительного листа на исполнение. В ходатайстве нужно указать реквизиты счета для перечисления денег.

Судебная практика

По приезду в место отдыха истец обнаружил, что отель, заявленный как 2-звездный, не соответствует требованиям, озвученным при покупке тура. Отель должен находиться в городе Х. Но истец с членами семьи фактически размещены в пансионате, который находится на значительном расстоянии — около 70 км от города Х. Московский городской суд в апелляционном определении от 12 июля 2017 года по делу N33—25699 признал, что права потребителя на получение достоверной информации о приобретаемой услуге нарушены, но отказал в возмещении убытков в размере стоимости путевки. В тоже время суд признал неправомерным отказ нижестоящих судов в компенсации морального вреда и присудил компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб. и штраф в сумме 10 000 руб.

В следующем случае замена отеля на другой также не привел к возмещению убытка. Пермский краевой суд в апелляционном определении от 05 марта 2014 года по делу N33—2120 также отказал в возмещении ущерба в размере стоимости тура, поскольку оплаченный истцом туристический продукт фактически полностью использован туристами; услуги, связанные с организацией перелета, трансфера, открытием визы, оформлением страховки, системой питания и размещения, были туристам предоставлены; от предложенной альтернативы по размещению и проживанию в отеле туристы не отказывались — в данный отель заселились и проживали весь период отдыха; категория предоставленного туристам отеля является аналогичной категории выбранного туристами отеля, а стоимость проживания в фактически предоставленном отеле дороже стоимости отеля, первоначально выбранного истцом.

Несмотря на это, суд удовлетворил требования о взыскании компенсации морального вреда, а также взыскал в пользу истца штраф за неудовлетворение требования истца в добровольном порядке в размере 50% от суммы, присужденной в пользу истца.

Свердловский областной суд в апелляционном определении от 13 ноября 2013 года по делу N33—13737/2013 рассмотрел дело, когда туристам вместо двух номеров изначально был представлен только один двухместный номер с двумя кроватями и только через 2 дня был представлен второй номер. Суд взыскал неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, при этом суд отклонил доводы ответчика:

о необоснованном принятии судом уточненных исковых требований в части увеличения компенсации морального вреда, поскольку заявление не было подписано истцами, так как в судебном заседании представитель истцов, которая на основании доверенностей уполномочена обращаться с иском в суд, изменять исковые требования, поддержала данные уточненные исковые требования;

об отсутствии оснований для взыскания неустойки и штрафов в связи с неполучением претензии в досудебном порядке, так как из материалов дела следует, что истцы направляли почтой претензию ответчику с требованием об уменьшении стоимости туристического продукта и компенсации морального вреда, взыскании расходов, но указанные требования ответчиком в досудебном порядке исполнены не были, претензионное письмо возвратилось в адрес отправителя ввиду невручения получателю по причине истечения срока хранения. Этот факт не может являться основанием для отказа в удовлетворении требований истцов о взыскании неустойки и штрафа, так как за получением почтовой корреспонденции ответчик в почтовые отделения связи не явился, фактически отказавшись от ее получения, что подтверждается извещением, которое было возвращено отправителю по истечении срока хранения почтового извещения на почте. При таком раскладе риск возможных негативных последствий своих действий лежит на самом ответчике.

Моральный вред возмещается потребителю при наличии установленного факта нарушения прав потребителя. При этом размер компенсации морального вреда оценивается, исходя из характера нравственных страданий, причиненных истцу, а также с учетом принципа разумности и справедливости.

Такая позиция изложена в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2012 года, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.12.2012.