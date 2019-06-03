С июня вводятся новые способы передать жилье наследникам: их плюсы и минусы

Совсем недавно в нашем наследственном праве появился такой феномен, как наследственный фонд. Понятно, что лишь считаные единицы наших сограждан испытывают в нем реальную необходимость.
А вот с июня, который вот-вот уже наступит, закон пополнится куда более «массовыми» способами передачи наследства. Кто может ими воспользоваться и какие плюсы-минусы есть у них в сравнении с привычным всем нам завещанием?
Супругам предоставят возможность составлять особое завещание — совместноеКак и обычное завещание, оно позволяет получить наследство тем, кто в нем указан, после того как наследодатель уйдет из жизни. Но в то же время у совместного завещания есть ряд принципиальных отличий от обычного:
А) Супруги составляют его вместе, причем нотариус должен вести видеозапись всей процедуры заверения этого документа (если, конечно, супруги не будут возражать).
Безусловно, это выгодно тому супругу, который заинтересован в завещании: он может точно знать содержание последней воли своей второй половины.
А вот при составлении обычного завещания никто, кроме завещателя и свидетелей (при необходимости), присутствовать не вправе (ни супруг, ни кто-либо еще).
Из-за этого нередко бывало, что супруг обещал завещать имущество одному человеку, а на деле наследником становился совершенно другой (тайна завещания не позволяет узнать его содержание до открытия наследства).
Б) Супруги могут в этом завещании определить судьбу не только своего личного имущества, но и совместного.
Это очень важно, так как простое завещание позволяет супругу передать по наследству только личное имущество.
К примеру: у супруга есть ребенок от предыдущего брака, а также дети от второго брака. Он хочет, чтобы нажитое во второй семье имущество гарантированно досталось детям, рожденным в том же браке. Достичь такого результата помогает совместное завещание:
- они с супругой завещают друг другу совместное имущество, т.е. достается оно пережившему супругу,
- а когда и он уйдет из жизни, совместное имущество передается их общим детям.
Но есть у совместного завещания и недостатки:
- оно не защищает от обязательных наследников,
- каждый супруг вправе в любое время отменить это завещание, в т.ч. составив новое.
Вводится альтернатива завещанию — наследственный договорНаследодатель заключает со своими наследниками соглашение, по которому его имущество перейдет к ним после его смерти. А за это на наследников можно возложить встречные обязательства (имущественного или неимущественного характера).
Ну, например: оплачивать коммунальные услуги за наследодателя, предоставить жилье в пожизненное пользование определенному лицу, ухаживать за домашним животным и т.п.
Конструкция этого договора немного похожа на ренту, но с двумя выгодными отличиями:
- за наследодателем до конца его жизни сохраняется право собственности на имущество, перечисленное в договоре. То есть он вправе им распоряжаться, как и прежде, по своему усмотрению;
- наследодатель вправе отказаться от договора, обратившись к нотариусу. Но тогда он должен будет возместить убытки наследникам.
Но опять-таки без минусов не обошлось и здесь:
- наследственный договор также не защищает от обязательных наследников,
- и он не гарантирует наследникам получение наследства (наследодатель может продать имущество в любой момент, т.к. это ему не запрещается).
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