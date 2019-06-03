С июня вводятся новые способы передать жилье наследникам: их плюсы и минусы

Совсем недавно в нашем наследственном праве появился такой феномен, как наследственный фонд. Понятно, что лишь считаные единицы наших сограждан испытывают в нем реальную необходимость.

А вот с июня, который вот-вот уже наступит, закон пополнится куда более «массовыми» способами передачи наследства. Кто может ими воспользоваться и какие плюсы-минусы есть у них в сравнении с привычным всем нам завещанием?

Супругам предоставят возможность составлять особое завещание — совместное

Как и обычное завещание, оно позволяет получить наследство тем, кто в нем указан, после того как наследодатель уйдет из жизни. Но в то же время у совместного завещания есть ряд принципиальных отличий от обычного:

А) Супруги составляют его вместе, причем нотариус должен вести видеозапись всей процедуры заверения этого документа (если, конечно, супруги не будут возражать).

Безусловно, это выгодно тому супругу, который заинтересован в завещании: он может точно знать содержание последней воли своей второй половины.

А вот при составлении обычного завещания никто, кроме завещателя и свидетелей (при необходимости), присутствовать не вправе (ни супруг, ни кто-либо еще).

Из-за этого нередко бывало, что супруг обещал завещать имущество одному человеку, а на деле наследником становился совершенно другой (тайна завещания не позволяет узнать его содержание до открытия наследства).

Б) Супруги могут в этом завещании определить судьбу не только своего личного имущества, но и совместного.

Это очень важно, так как простое завещание позволяет супругу передать по наследству только личное имущество.

К примеру: у супруга есть ребенок от предыдущего брака, а также дети от второго брака. Он хочет, чтобы нажитое во второй семье имущество гарантированно досталось детям, рожденным в том же браке. Достичь такого результата помогает совместное завещание:

они с супругой завещают друг другу совместное имущество, т.е. достается оно пережившему супругу,

а когда и он уйдет из жизни, совместное имущество передается их общим детям.

Почему обычное завещание такой результат не гарантирует? Потому что по нему наследство перейдет к пережившему супругу — и на этом все. Дальше он может распорядиться им как угодно, и никто не может обязать его завещать детям.

Но есть у совместного завещания и недостатки:

оно не защищает от обязательных наследников,

каждый супруг вправе в любое время отменить это завещание, в т.ч. составив новое.

Так что конструкция совместного завещания на данный момент пока не выглядит стопроцентно надежной.

Вводится альтернатива завещанию — наследственный договор

Наследодатель заключает со своими наследниками соглашение, по которому его имущество перейдет к ним после его смерти. А за это на наследников можно возложить встречные обязательства (имущественного или неимущественного характера).

Ну, например: оплачивать коммунальные услуги за наследодателя, предоставить жилье в пожизненное пользование определенному лицу, ухаживать за домашним животным и т.п.

Конструкция этого договора немного похожа на ренту, но с двумя выгодными отличиями:

за наследодателем до конца его жизни сохраняется право собственности на имущество, перечисленное в договоре. То есть он вправе им распоряжаться, как и прежде, по своему усмотрению;

наследодатель вправе отказаться от договора, обратившись к нотариусу. Но тогда он должен будет возместить убытки наследникам.

А вот по договору ренты в случае расторжения договора ухаживающий не имеет права требовать компенсации своих затрат.

Но опять-таки без минусов не обошлось и здесь:

наследственный договор также не защищает от обязательных наследников,

и он не гарантирует наследникам получение наследства (наследодатель может продать имущество в любой момент, т.к. это ему не запрещается).

Ну а практика вскоре покажет, стоит ли доверять новым способам наследования или все же лучше довериться проверенным методам — составлению завещания или дарственной.