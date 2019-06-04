Отмена национального роуминга, третий этап «амнистии капиталов», компенсация после ДТП и другие нововведения первого месяца лета — в нашем материале.

Новый порядок рассмотрения споров по ОСАГО

С 1 июня меняется порядок рассмотрения конфликтных ситуаций, связанных с возмещением ущерба по ОСАГО.

Теперь такие ситуации будут разбирать финансовые омбудсмены, к которым можно обратиться по выплатам давностью до трех лет, если самостоятельно договориться с автостраховщиком не удалось.

Жалобу в электронном виде рассмотрят за 15 рабочих дней, в остальных случаях — за 30. Для граждан процедура бесплатна.

При этом, если по финансовому спору ранее уже было вынесено судебное решение, омбудсмены не смогут рассмотреть жалобу, поскольку не имеют права менять решение судебных инстанций.

«Амнистия капиталов» — третий этап

Продлеваются благоприятные условия для перевода активов в российскую юрисдикцию: с2019 года по 1 марта 2020 года предприниматели, которые добровольно задекларируют свои зарубежные банковские счета, будут освобождены от уплаты НДФЛ и от ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2019 года.

Компенсации после ДТП

Также срасширяется круг лиц, имеющих право на получение компенсационной выплаты в случае ДТП по договору ОСАГО. Например, выплату сможет получить наследник или представитель потерпевшего с нотариальным правом на ее получение.

Новые виды завещаний и наследственные договоры

Супруги ссмогут составить совместное завещание. Такое завещание может быть расторгнуто или оспорено каждым из супругов. Появляется и наследственный договор, который может заключаться с любыми гражданами, которым человек хочет оставить имущество. Он будет определять порядок наследования указанными в завещании людьми. Такие договоры позволят снизить число конфликтных ситуаций в семьях.

Отмена внутрироссийского роуминга

При оплате услуг связи сбудут применяться единые тарифы вне зависимости от региона России, в котором находится абонент. Это сделает поездки по стране комфортнее.

Контроль за иностранными банками и денежными операциями

Кредитные организации собязаны документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг данные о снятии денежных средств с платежных карт, эмитированных зарубежными банками, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции:

дату, место и сумму;

номер платежной карты и наименование банка;

сведения о держателе платежной карты или необходимые для идентификации лица, совершившего операцию.