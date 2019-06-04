Можно ли пользоваться пластиковой картой после увольнения?

Действующее законодательство не запрещает это делать. Закрывать зарплатную карту, не важно какого банка, после увольнения не обязательно. По сути, карту открывает сам сотрудник. Организация, в которой работает человек, выступает лишь посредником. Не более.

Таким образом, любая зарплатная карта, по сути, — это дебетовый инструмент, выданный и используемый на основании договора, заключенного между физическим лицом и банком.

Следовательно, если человек уволился, то он может использовать оставшийся у него «пластик» так, как ему захочется:

пополнять счет и снимать деньги;

расплачиваться в магазинах;

получать займ или кредит;

расторгнуть договор с банком.

Важный нюанс: пополнять счет придется человеку самостоятельно. Организация уже не будет перечислять деньги. Можно принимать какие-то платежи и переводы.

Еще один момент: занимаясь вопросом заключения договора с банком, компания-работодатель берет на себя обязанность по оплате стоимости услуг банка — обслуживание карточки и так далее. Если сотрудника уволили, то бывший начальник, естественно, не будет переводить средства финансовой организации. Соответственно, физическое лицо — работник, с которым расторгла договор компания, где он трудился, должно самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с обслуживанием карты.

Итак:

После увольнения «пластиком» можно пользоваться.

Придется платить банку деньги за обслуживание.

Нужно ли уведомлять финансовую организацию о том, что произошло увольнение?

Если в точности следовать требованиям законодательства, то следует обратиться в банк и заявить, что обладатель карты не имеет никакого отношения к компании, занимавшейся вопросом оформления «пластика». Это будет правильным и исключит все возможные риски.

Практика показывает, что можно и не совершать данного шага. Бывший работодатель, скорее всего, сам обратится в финансовую организацию с соответствующим заявлением.

Может ли работодатель заблокировать карту?

Нет, таких полномочий у него не имеется. Если уволенный работник своевременно оплачивает стоимость услуг по обслуживанию «пластика», то оснований расторжения договора между ним и банком нет.

Да, когда-то работодатель перечислял на счет зарплату. Но банки этот вопрос особо не волнует. Если срок действия «пластика» не истек, задолженностей по внесению стоимости обслуживания нет, то никаких вопросов быть не должно.

Бывший руководитель не имеет возможности обратиться в банк и насолить уволенному сотруднику, заблокировав его карту.