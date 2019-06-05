Приложение для смартфонов «Сбербанк Онлайн», не поспоришь, удобное: мы имеем полный доступ к своим счетам и картам абсолютно в любом месте, где есть сигнал сотовой связи.

Если клиент банка подписал согласие на получение информации о продуктах банка, ему периодически будут приходить SMS-сообщения рекламного характера. Как правило, эти сообщения лишь слегка раздражают своей настойчивостью и не более. Но кое-что заставляет задуматься.

Приходят сообщения из банка с предложением оформить кредит зачастую в тот момент, когда клиент задумывается о крупной покупке – например, когда он посетил автосалон. Несомненно, это в ряде случаев повышает их эффективность. Но откуда банк может знать, где побывал его клиент?

Разрешения приложения

Каждому приложению на смартфоне требуется доступ к тем или иным функциям аппарата. Если зайти в настройки и посмотреть расширенные разрешения доступа программы «Сбербанк Онлайн», то можно обнаружить следующую картину:





То есть приложение имеет практически полный доступ к управлению телефоном клиента. Даже большинство программ-вирусов не в состоянии посоревноваться с ним в возможностях. Более того, даже если вы запускаете приложение крайне редко, оно все равно работает в фоновом режиме, имеет постоянный доступ к системе и может получать данные о местонахождении владельца аппарата и другие сведения.

Исходя из этого списка, можно сделать предположение, что приложение имеет возможность отслеживать, что клиент ищет в Интернете, и направлять ему рекламное сообщение, когда тот ищет в сети какую-то покупку.

Почему я удалил «Сбербанк Онлайн»

Справедливости ради стоит сказать, что у меня нет абсолютной уверенности, что приложение Сбербанка использует свою возможность доступа к функциям телефона именно так, но мне все равно не хочется, чтобы на смартфоне была установлена программа с такими широкими полномочиями, с помощью которых она может получить к телефону, контактам, сообщениям и т.д. такой же доступ, как и владелец аппарата.

Конечно же, приложение имеет множество функций, для работы каждой из которых требуется доступ к той или иной функции, но в целом список слишком велик. Приложением я пользуюсь один-два раза в месяц, а большинство его функций, связанных с определением местоположения или разрешением просматривать список звонков и самостоятельно осуществлять их, читать файлы на телефоне и изменять их и так далее, мне совершенно не нужно.

Основная причина

Поэтому я предпочел пользоваться личным кабинетом при помощи обыкновенного браузера на ноутбуке. И один очевидный плюс после удаления приложения я все же заметил: смартфон стал намного медленнее разряжаться, ведь установленная программа «Сбербанк Онлайн» постоянно работала в фоновом режиме, а это очень сильно сажало батарею.

Такова была цена удобства: чтобы экономить время на совершении операций со своими банковскими счетами, приходилось доверять приложению доступ к личной информации и постоянно носить с собой зарядное устройство.