Что в июне изменилось для бизнесменов и юристов

БизнесТребования к финансовым организациям о защите информации
С 1 июня 2019 г. вступают в силу требования Цб о защите информации для кредитных и некредитных финансовых организациях.
Банк России устанавливает обязательные требования:
- для кредитных организаций — к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента;
- для некредитных финансовых организаций — к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций.
С 23 июня 2019 года ряд сведений в области аккредитации вносятся в реестр аккредитованных лиц на основании сведений, представляемых экспертом по аккредитации. Сведения подаются по результатам выездной экспертизы соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации.
Речь идет о следующих сведениях:
- область аккредитации;
- фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется), СНИЛС работников аккредитованного лица, выполняющих работы по оценке соответствия и обеспечению единства измерений.
Типовые уставы для юрлиц
С 24 июня 2019 года Минэкономразвития вводит 36 типовых уставов, которые могут использовать ООО в своей деятельности.
Уставы закрепляют:
В уставах закреплены:
- права и обязанности участников общества, порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале общества к другому лицу;
- возможность выхода участника из общества;
- порядок организации управления обществом;
- порядок хранения документов общества и порядок предоставления информации участникам общества и другим лицам;
- регламентация правил осуществления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- правила реорганизации и ликвидации общества.
Уточнение границ минимальных расстояний до магистральных трубопроводов
30 июня 2019 года истекает срок, в течение которого владельцы магистральных или промышленных трубопроводов должны предоставить информацию о местоположении границ минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения.
Сведения о границах минимальных расстояний, утвержденные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, передаются в Росреестр.
Росреестр должен внести эти данные в ЕГРН не позднее 1 сентября 2019 года.
Где смотреть: Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ.
ИнформацияБиометрические данные
С 1 июня 2019 года оператор Единой биометрической системы по запросу МВД или ФСБ предоставляет изображение и биометрические данные физлица, найденного по поиску в ЕБС и схожего с фото- или видеоизображением лица, которое содержится в запросе. Степень схожести определяется в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с МВД России, ФСБ России и оператором единой биометрической системы.
Где смотреть: Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 N 1703.
Требования к организаторам распространения информации в интернете
С 27 июня 2019 года вводятся требования к программно-техническим средствам, используемым организаторами распространения информации в сети «Интернет» для проведения оперативно-розыскной деятельности. В частности, установлены требования:
- к программно-техническим средствам, касающиеся параметров обработки информации;
- к интерфейсу взаимодействия с уполномоченным органом безопасности;
- к форматам сообщений и т.д.
АдвокатураПовышение вознаграждения адвокатам по назначению
С 1 июня 2019 года применяются новые размеры вознаграждений для оплаты труда адвокатам по назначению.
В частности, с 2019 года размер вознаграждения по делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, по делам, рассматриваемым в Верховном Суде РФ, по делам, отнесенным к подсудности верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, составит:
- за один день участия в ночное время — 2150 рублей,
- за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, — 2750 рублей;
- в остальное время за один день участия — 1550 рублей.
Где смотреть: Постановление Правительства РФ от 21.05.2019 N 634.
БанкиПеречень операций, подлежащих контролю, расширен
С 27 июня 2019 года к операциям, подлежащим контролю, относится получение физическим лицом наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства, перечень которых доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты.
Закон устанавливает сроки передачи сведений об операции в Росфинмониторинг (не позднее не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем операции) и содержание предоставляемых сведений (время и место операции, данные держателя карты, сумму и т.д.).
Где смотреть: Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ.
Интеллектуальная собственностьВременная правовая охрана промышленных образцов
С 27 июня 2019 года вводится механизм временной правовой охраны промышленных образцов. Временная правовая охрана предоставляется промышленному образцу с даты подачи заявки в Роспатент и до даты публикации сведений о выдаче патента, если образец прошел формальную экспертизу с положительным результатом.
Объем правовой охраны определяется совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в опубликованной заявке на промышленный образец, но не более чем в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в решении Роспатента на промышленный образец.
Где смотреть: Федеральный закон от 27.12.2018 N 549-ФЗ.
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