Что в июне изменилось для бизнесменов и юристов

Бизнес

С 1 июня 2019 г. вступают в силу требования Цб о защите информации для кредитных и некредитных финансовых организациях.

Банк России устанавливает обязательные требования:

для кредитных организаций — к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента;

для некредитных финансовых организаций — к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций.

С 23 июня 2019 года ряд сведений в области аккредитации вносятся в реестр аккредитованных лиц на основании сведений, представляемых экспертом по аккредитации. Сведения подаются по результатам выездной экспертизы соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации.

Речь идет о следующих сведениях:

область аккредитации;

фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется), СНИЛС работников аккредитованного лица, выполняющих работы по оценке соответствия и обеспечению единства измерений.

Типовые уставы для юрлиц

С 24 июня 2019 года Минэкономразвития вводит 36 типовых уставов, которые могут использовать ООО в своей деятельности.

Уставы закрепляют:

В уставах закреплены:

права и обязанности участников общества, порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале общества к другому лицу;

возможность выхода участника из общества;

порядок организации управления обществом;

порядок хранения документов общества и порядок предоставления информации участникам общества и другим лицам;

регламентация правил осуществления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

правила реорганизации и ликвидации общества.

Уточнение границ минимальных расстояний до магистральных трубопроводов

30 июня 2019 года истекает срок, в течение которого владельцы магистральных или промышленных трубопроводов должны предоставить информацию о местоположении границ минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения.

Сведения о границах минимальных расстояний, утвержденные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, передаются в Росреестр.

Росреестр должен внести эти данные в ЕГРН не позднее 1 сентября 2019 года.

Где смотреть: Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ.

Информация

С 1 июня 2019 года оператор Единой биометрической системы по запросу МВД или ФСБ предоставляет изображение и биометрические данные физлица, найденного по поиску в ЕБС и схожего с фото- или видеоизображением лица, которое содержится в запросе. Степень схожести определяется в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с МВД России, ФСБ России и оператором единой биометрической системы.

Где смотреть: Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 N 1703.

Требования к организаторам распространения информации в интернете

С 27 июня 2019 года вводятся требования к программно-техническим средствам, используемым организаторами распространения информации в сети «Интернет» для проведения оперативно-розыскной деятельности. В частности, установлены требования:

к программно-техническим средствам, касающиеся параметров обработки информации;

к интерфейсу взаимодействия с уполномоченным органом безопасности;

к форматам сообщений и т.д.

Адвокатура

С 1 июня 2019 года применяются новые размеры вознаграждений для оплаты труда адвокатам по назначению.

В частности, с 2019 года размер вознаграждения по делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, по делам, рассматриваемым в Верховном Суде РФ, по делам, отнесенным к подсудности верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, составит:

за один день участия в ночное время — 2150 рублей,

за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, — 2750 рублей;

в остальное время за один день участия — 1550 рублей.

Подробнее: Правительство утвердило размер вознаграждения для адвокатов по назначению

Где смотреть: Постановление Правительства РФ от 21.05.2019 N 634.

Банки

С 27 июня 2019 года к операциям, подлежащим контролю, относится получение физическим лицом наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства, перечень которых доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты.

Закон устанавливает сроки передачи сведений об операции в Росфинмониторинг (не позднее не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем операции) и содержание предоставляемых сведений (время и место операции, данные держателя карты, сумму и т.д.).

Где смотреть: Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ.

Интеллектуальная собственность

С 27 июня 2019 года вводится механизм временной правовой охраны промышленных образцов. Временная правовая охрана предоставляется промышленному образцу с даты подачи заявки в Роспатент и до даты публикации сведений о выдаче патента, если образец прошел формальную экспертизу с положительным результатом.

Объем правовой охраны определяется совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в опубликованной заявке на промышленный образец, но не более чем в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в решении Роспатента на промышленный образец.

Где смотреть: Федеральный закон от 27.12.2018 N 549-ФЗ.