Прибавки к пенсии с 1 августа 2019 года: помощь или насмешка?

Что изменится в пенсии работающих пенсионеров?

С 1 августа будет произведена добавка к пенсии работающим пенсионерам. Перерасчет будет производиться с учетом страхового стажа за прошлый год. Увеличение размера выплат каждому пенсионеру производится индивидуально.

При этом учитываются:

сумма уплаченных взносов на пенсионное страхование за прошедший год, иными словами, количество пенсионных баллов, сформированных из заработной платы;

даты оформления пенсии, стоимость 1 балла для работающих пенсионеров определена в год выхода не пенсию.

Чтобы получить прибавку, обращаться с заявлением в ПФР не нужно. Данные о трудовой деятельности есть в системе учета.

Данные о работающих по найму работодатель ежемесячно передает в ПФ РФ. Данные по самозанятым ПФ РФ получает от налоговой инспекции.

Кому и насколько увеличат пенсию?

Пересчет касается только некоторых категорий страховых пенсий.

по возрасту;

по инвалидности;

по потере кормильца (если на момент оформления выплат страховые взносы были учтены не в полном размере).

Что учитывается при назначении размера прибавки?

Увеличение складывается за счет сформированных за прошедший год пенсионных баллов. Из этого следует, что прибавка зависит напрямую от размера зарплаты в прошлый период (год). Чем выше зарплата, тем больше пенсионных баллов, тем выше прибавка. При формировании индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в августе этого года в расчет берутся 3 пенсионных балла. Прибавка, начисленная в августе 2019 года, будет тем меньше, чем гражданин раньше вышел на пенсию. Это обусловлено «заморозкой» индексации в 2016 году. Таким образом, у работающих пенсионеров пенсии будут увеличены максимально на величину 3 баллов.

до 01.02.2016 71,41 руб. 214,23 руб.

с 01.02.2016 74,27 руб. 222,81 руб.

с 01.02.2017 78,28 руб. 234,84 руб.

с 01.04.2017 78,58 руб. 235,74 руб.

с 01.01.2018 81,49 руб. 244,47 руб.

Чтобы получить 3 пенсионных балла, зарплата пенсионера должна составлять 20 000 руб.

Изменение пенсий для неработающих пенсионеров

Неработающие пенсионеры при наличии оснований могут обратиться с заявлением в отделение ПРФ РФ для производства перерасчета.

К такому заявлению необходимо приложить документы, являющиеся основанием к перерасчету.

К основаниям перерасчета нужно отнести:

изменение количества нетрудоспособных лиц, находящихся на иждивении пенсионера,

переезд пенсионера на Крайний Север или приравненный район — пенсия увеличится на районный коэффициент,

потеря кормильца, помимо одного кормильца умер второй,

при назначении пенсии не были учтены служба в армии, период ухода за ребенком до 1,5 лет, за инвалидом 1-й группы и т. д). В этих случаях начисляют дополнительные пенсионные баллы и будет изменен размер пенсии.

В случае достижения пенсионером возраста 80 лет перерасчет пенсии осуществляется без обращения в ПФ, также не нужно обращаться в ПФ РФ в случае прекращения трудовой деятельности, изменения группы инвалидности и тд.

Индексация пенсий неработающим пенсионерам производится в соответствии с законодательством. Индексации на 2019 год уже запланированы в полном объеме.

Как больно и обидно понимать, что годы служения Отечеству ничего не стоят.